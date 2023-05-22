Война в Белгородской области: что происходит, кто такие РДК и Легион Свобода России

22 мая в Белгородской области начались военные действия, за которые взяли ответственность формирования этнических россиян – РДК и Легион "Свобода России". Украинская разведка говорит, что они действуют в РФ автономно, но знает их цель – создание буферной зоны безопасности вокруг Украины.

"Удастся ли им это сделать, хватит ли ресурса – не знаю, – объясняет LIGA.net полковник ВСУ и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев. – Но это мощная информационная акция, которая преследует цель раздуть российское общество. Разбудить от 20-летнего сна".

Что происходит в Белгородской области, кто такие РДК и Легион "Свобода России" и чего ждать дальше – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Утром 22 мая по соцсетям начали распространяться сообщения о военной активности и звуках взрывов в приграничье Белгородской области РФ, по соседству с Сумской областью. Позже появились кадры с якобы бронетехникой на пограничном пункте РФ.

Также были видео с вертолетами и бронетехникой, якобы выдвинувшимися на помощь российским пограничникам.

Ответственность за эти события взяли на себя Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) – две военизированные организации, состоящие из граждан РФ и декларирующие в качестве цели свержение режима российского диктатора Владимира Путина.

После полудня Легион заявил, что вместе с РДК "освободил" населенные пункты Козинка, Гора-Подол и начинает штурмовые действия в Грайвороне.

Позже РДК написал, что им удалось захватить трофейный БТР.

Губернатор Белгородской области утверждает, что утром были обстрелы приграничья – и на территорию области зашла якобы "ДРГ". Вечером он сообщил, что из Грайворонского района эвакуировали население и объявил о режиме "контртеррористической операции" на территории области.

В Кремле заявили, что проинформировали о событиях Путина.

Украина с интересом наблюдает за событиями, но не имеет к ним отношения, говорит советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили, что РДК и Легион пересекли границу для создания зоны безопасности, но утверждают, что эти формирования на территории РФ действуют автономно.

По данным ГУР, россияне также приступили к эвакуации на объекте Белгород-22, где хранят боезапасы для ядерного вооружения.

КТО ТАКИЕ РДК И ЛЕГИОН "СВОБОДА РОССИИ". РДК не входит в состав Вооруженных Сил Украины, уверяли LIGA.net в Генштабе. Представитель ГУР МО Андрей Юсов объясняет LIGA.net: Легион и РДК состоят из этнических россиян и "действуют в рамках правового поля в составе Сил обороны". Однако на территории России они работают автономно.

Легион "Свобода России" начал формироваться с начала большой войны преимущественно из перебежчиков из российской армии.

Сейчас он имеет несколько источников наполнения россиянами и насчитывает два батальона, рассказывал в интервью LIGA.net экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, проживающий в Киеве и позиционирующий себя как один из координаторов вооруженного сопротивления российской оппозиции.

Российский добровольческий корпус тоже состоит из россиян, провозглашающих своей целью свержение режима Путина.

Впервые РДК громко заявил о себе в начале апреля, когда совершил вооруженную вылазку в Брянскую область.

РДК и Легион должны были объединить усилия в августе-сентябре 2022 года, рассказывает Пономарев. Тогда в Ирпене подписывали декларацию о вооруженном сопротивлении россиян путинскому режиму, но в последний момент РДК от нее отказался. По словам Пономарева, из-за идеологических разногласий: члены РДК – преимущественно правых взглядов, тогда как другая часть вооруженного сопротивления – больше левых.

"Примирение" состоялось 17 мая. В этот день на страницах обоих формирований появились фото встречи их лидеров – Цезаря (Легион) и Дениса Никитина, известного как White Rex (РДК).

"Мы вместе и мы уже готовы к активным действиям", – подписали снимок в Легионе.

На фото можно узнать Рыболовный остров в Киеве, где находится штаб-квартира ГУР (это открытая информация – ред.). По словам источника LIGA.net в разведке, ГУР курирует деятельность РДК и Легиона.

"Это не украинская армия проводит мероприятия, а непосредственно граждане РФ, объединенные в две структуры, – говорит LIGA.net полковник ВСУ и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев. – Очевидно, что эти действия происходят в определенной коммуникации по меньшей мере с ГУР МО. Так просто до границы не доберешься и не переедешь. Но эту историю заботятся граждане РФ с целью смены режима Путина".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. По словам спикера ГУР Юсова, мероприятия в Белгородской области направлены "на создание определенной зоны безопасности" и отдвижение российских группировок от украинских границ. Это делается ввиду того, что Россия усилила обстрелы пограничных регионов, напомнил он LIGA.net. Из Белгородской области РФ больше года обстреливает и Харьков.

"Я не думаю, что у РДК и Легиона хватит ресурсов, чтобы создать периметр безопасности вокруг Украины вдоль государственной границы, – говорит Селезнев. – Но в любом случае это их самая масштабная информационно-силовая акция".

По мнению Селезнева, информационная составляющая здесь ключевая: российские этнические подразделения хотят "пробудить сограждан от 20-летнего сна", настроить против режима Путина и изменить отношение к войне.

"Это отличный повод напомнить россиянам, что их обманывают, – говорит экс-спикер Генштаба. – Губернатор Белгородской области говорил, что на укрепление границы потратили миллиарды рублей – и ни одна крыса не проскочит. Но сплошной границы нет, а российский бюджет ограблен".

На то, что основной целью может быть психологическое влияние, может указывать и появление в один день обращения главы ГУР Кирилла Буданова. На русском языке он призвал российских военных сдаваться в плен по программе "Хочу жить", потому что "далее для них будет хуже".

"Буданов действует нелинейно. Такие структуры, как ГУР и ССО, и должны действовать асимметрично, использовать все возможные слабые места, – говорит Селезнев. – Действовать таким образом, чтобы изменить отношение к РФ к войне… Расчет на то, что российские военные выберут предложенный Будановым путь – и мы избавимся от определенного количества врагов".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Селезнев сомневается, что эта вылазка вынудит военное командование РФ перебросить с фронта под Белгород значительные силы и средства. "Скорее всего, россияне будут использовать имеющиеся средства в Белгородской и Брянской областях, – говорит полковник. – Вряд ли ослабит давление на наши позиции на восточном фронте".

Предыдущие вылазки РДК заканчивались тем, что через некоторое время их подразделения покидали территорию РФ. А потом возвращались, как это произошло сегодня. Способны ли РДК и Легион на более масштабные операции – есть сомнения, говорит Селезнев. Для этого требуется больше сил и средств, что требует времени и ресурсов.

"А подобные относительно небольшие по масштабам информационно-силовые операции, думаю, будут происходить. Но перерастут ли они в мощное движение? – заключает Селезнев. – Исключать нельзя. Но это уже будет инициатива жителей приграничных областей РФ, которые прислушиваются к заявлениям представителей РДК и Легиона".

Что касается украинцев – они вряд ли восстановят доверие к россиянам даже после свержения Путина. Но такие вылазки помогают расшатывать лодку режима и приближаться к задаче, которую поставили генералы Валерий Залужный и Михаил Забродский еще в сентябре 2022-го.

Делать ощущение близости войны более острыми для рядовых россиян.

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