Війна в Бєлгородській області: що відбувається, хто такі РДК та Легіон Свобода Росії

22 травня у Бєлгородській області почалися військові дії, за які взяли відповідальність формування етнічних росіян – РДК та Легіон "Свобода Росії". Українська розвідка каже, що вони діють у РФ автономно, але знає їхню мету – створення буферної зони безпеки довкола України.

"Чи вдасться їм це зробити, чи вистачить ресурсу – не знаю, – пояснює LIGA.net полковник ЗСУ та ексречник Генштабу Владислав Селезньов. – Але це потужна інформаційна акція, яка має на меті роздмухати російське суспільство. Розбудити від 20-річного сну".

Що відбувається в Бєлгородській області, хто такі РДК та Легіон "Свобода Росії" і чого чекати далі – коротко на LIGA.net.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

ЩО СТАЛОСЯ. Зранку 22 травня соцмережами почали ширитися повідомлення про воєнну активність та звуки вибухів у прикордонні Бєлгородської області РФ, яка межує із Сумською областю. Пізніше з’явилися кадри з нібито бронетехнікою на прикордонному пункті РФ.

Також були відео із вертольотами та бронетехнікою, які нібито висунулися на підмогу російським прикордонникам.

Відповідальність за ці події взяли на себе Легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) – дві воєнізовані організації, які складаються з громадян РФ та декларують за мету повалення режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Після опівдня Легіон заявив, що разом з РДК "звільнив" населені пункти Козинка, Гора-Поділ та починає штурмові дії в Грайвороні.

Пізніше РДК написав, що їм вдалося захопити трофейний БТР.

Губернатор Бєлгородської області стверджує, що зранку були обстріли прикордоння – і на територію області зайшла нібито "ДРГ". Увечорі він повідомив, що з Грайворонського району евакуювали населення, та оголосив про режим "контртерористичної операції" на території області.

У Кремлі заявили, що проінформували про події Путіна.

Україна із зацікавленням спостерігає за подіями, але не має до них відношення, каже радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

У Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили, що РДК та Легіон перетнули кордон для створення зони безпеки, але стверджують, що ці формування на території РФ діють автономно.

За даними ГУР, росіяни також розпочали евакуацію на об’єкті Бєлгород-22, де зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.

ХТО ТАКІ РДК ТА ЛЕГІОН "СВОБОДА РОСІЇ". РДК не входить до складу Збройних Сил України, запевняли LIGA.net у Генштабі. Речник ГУР МО Андрій Юсов пояснює LIGA.net: Легіон та РДК складаються з етнічних росіян і "діють у межах правового поля у складі Сил оборони". Однак на території Росії вони працюють автономно.

Легіон "Свобода Росії" почав формуватися з початку великої війни переважно з перебіжчиків із російської армії.

Зараз він має декілька джерел наповнення росіянами та налічує два батальйони, розповідав в інтерв’ю LIGA.net ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, який мешкає у Києві та позиціонує себе як один з координаторів збройного спротиву російської опозиції.

Російський добровольчий корпус теж складається з росіян, які проголошують за мету повалення режиму Путіна.

Вперше РДК гучно заявив про себе на початку квітня, коли зробив збройну вилазку у Брянську область.

РДК та Легіон мали об’єднати зусилля ще у серпні-вересні 2022 року, розповідає Пономарьов. Тоді в Ірпені підписували декларацію про збройний спротив росіян путінському режиму, але в останній момент РДК від неї відмовився. За словами Пономарьова, через ідеологічні розбіжності: члени РДК – переважно правих поглядів, тоді як інша частина збройного спротиву – більше лівих.

"Примирення" відбулося 17 травня. У цей день на сторінках обох формувань з’явилося фото зустрічі їхніх лідерів – Цезаря (Легіон) та Дениса Нікітіна, відомого як White Rex (РДК).

"Ми разом і ми вже готові до активних дій", – підписали знімок в Легіоні.

На фото можна впізнати Рибальський острів у Києві, де знаходиться штаб-квартира ГУР (це відкрита інформація – ред). За словами джерела LIGA.net у розвідці, ГУР курує діяльність РДК та Легіону.

"Це не українська армія проводить заходи, а безпосередньо громадяни РФ, які об’єднані у дві структури, – каже LIGA.net полковник ЗСУ та ексречник Генштабу Владислав Селезньов. – Очевидно, що ці дії відбуваються у певній комунікації щонайменше з ГУР МО. Бо так просто до кордону не доберешся і не переїдеш. Але цією історією опікуються громадяни РФ з метою зміни режиму Путіна".

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. За словами речника ГУР Юсова, заходи у Бєлгородській області спрямованні "на створення певної зони безпеки" та відсування російських угруповань від українських кордонів. Це робиться з огляду на те, що Росія посилила обстріли прикордоння, нагадав він LIGA.net. З Бєлгородської області РФ понад рік обстрілює і Харків.

"Я не думаю, що у РДК і Легіону вистачить ресурсів, щоб створити периметр безпеки навколо України вздовж державного кордону, – каже Селезньов. – Але в будь-якому разі, це їхня наймасштабніша інформаційно-силова акція".

На думку Селезньова, інформаційна складова тут ключова: російські етнічні підрозділи хочуть "пробудити співгромадян від 20-річного сну", налаштувати проти режиму Путіна та змінити ставлення до війни.

"Це чудова нагода нагадати росіянам, що їх дурять, – каже ексречник Генштабу. – Губернатор Бєлгородської області казав, що на укріплення кордону витратили мільярди рублів – і жоден щур не проскочить. Але суцільного кордону немає, а російський бюджет пограбовано".

На те, що основною метою може бути психологічний вплив, може вказувати і поява в один день звернення голови ГУР Кирила Буданова. Російською мовою він закликав російських військових здаватися в полон за програмою "Хочу жить", бо "далі для них буде гірше".

"Буданов діє нелінійно. Такі структури, як ГУР і ССО, і мають діяти асиметрично, використовувати всі можливі слабкі місця, – каже Селезньов. – Діяти в такий спосіб, щоб змінити ставлення в РФ до війни… Розрахунок на те, що російські вояки оберуть запропонований Будановим шлях – і ми позбавимось певної кількості ворогів".

ЩО ДАЛІ. Селезньов сумнівається, що цяя вилазка змусить військове командування РФ перекинути з фронту під Бєлгород значні сили та засоби. "Скоріше за все, росіяни використовуватимуть наявні засоби у Бєлгородській та Брянській областях, – каже полковник. – Навряд чи послабиться тиск на наші позиції на східному фронті".

Попередні вилазки РДК закінчувалися тим, що за певний час їхні підрозділи полишали територію РФ. А потім поверталися, як це сталося сьогодні. Чи здатні РДК і Легіон на більш масштабні операції – є сумніви, каже Селезньов. Для цього потрібно більше сил і засобів, а це потребує часу і ресурсів.

"А подібні відносно невеликі за масштабами інформаційно-силові операції, думаю, відбуватимуться. Але чи переростуть вони у потужний рух? – підсумовує Селезньов. – Виключати не можна. Але це вже буде ініціатива мешканців прикордонних областей РФ, котрі дослухаються до заяв представників РДК та Легіону".

Щодо українців – вони навряд чи відновлять довіру до росіян навіть після повалення режиму Путіна. Але такі вилазки допомагають розхитувати човен режиму та наближатися до задачі, яку генерали Валерій Залужний та Михайло Забродський поставили ще у вересні 2022-го.

Робити відчуття близькості війни гострішими для пересічних росіян.

Читайте також: Тема дня | "Байден розвіяв наратив New York Times". Як Зеленський з'їздив на саміт G7 та що з F-16

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.