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04.04.2019, 11:31

"Войну остановить невозможно". Интервью Зеленского - за минуту

Владимир Зеленский (фото - EPA)

По словам Зеленского, Крым - это Украина, а в 2014 году у нас "отжали" часть Донбасса

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Радио Свобода за несколько месяцев до выборов поставила одинаковые вопросы кандидатам в президенты. Проигнорировали блиц-опрос журналистов Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Ответили 18 кандидатов, среди которых и Владимир Зеленский. Какие книги читает, какой будет первый президентский указ и чему бы хотел научится: самые интересные ответы Зеленского в девяти коротких цитатах.

Какой будет первый президентский указ. "Это будет указ, которым будет утвержден план действий по внедрению в Украине настоящего народовластия. Также подам законопроекты О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей, Об импичмент Президента Украины и Об отзыве народного депутата Украины".

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Среди старых политиков близких нет. "Среди старых политиков таких нет. Среди моей команды - есть, но их больше, чем трое".

Самая интересная жизнь – в США. "Всем в мире известно, что самая комфортная жизнь в скандинавских странах. Но самая интересная жизнь, по моему мнению, все же в США. Меня лично в свое время поразила Австралия, потому что такой доброжелательности и неравнодушия со стороны обычных людей я не встречал нигде. Еще Швейцария, которая поражает комфортностью, высоким уровнем жизни, степенью гражданской ответственности и степенью привлечения общественности к государственному управлению".

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Войну остановить невозможно. "Войну остановить невозможно. В войне ты или проиграешь, или выиграешь. Мы можем победить. Дипломатией, экономическим ростом и реальным укреплением армии".

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Сотрудничать нужно со всеми странами. Но есть исключение. "Все ситуативно. Стратегическими партнерами в каких вопросах, каких направлениях? Жизнь изменчива, мы должны сотрудничать со всеми государствами, которые не угрожают нашей независимости и суверенности, на выгодных для Украины условиях".

Хотел бы научиться контролировать эмоции. "Вещей, которым бы хотел научиться, много. Например, дайвинг. Я действительно хочу этому научиться. Или контроль собственных эмоций - иногда это крайне важно. Ежедневно жизнь предлагает нам новые вызовы, из которых мы должны делать свои выводы. Ежедневно новый урок".

Любит фильмы о мафии. " Я ярый киноман. Не могу назвать один-единственный любимый фильм, их много. Есть такие, которые я смотрел несколько раз. Например, "Человек дождя" Барри Левинсона, "Крестный отец" Фрэнсиса Форда Копполы, "Однажды в Америке" Серджио Леоне и "Пролетая над гнездом кукушки" Милоша Формана".

Когда хочет оторваться от реальности, читает Акунина. "В детстве, в школе, нравились Жюль Верн, Артур Конан Дойл, Редьярд Киплинг, ведь хотелось окунуться в мир приключений и героических поступков. В старшей школе открыл для себя Чехова, Гоголя, Франко. Позже, в студенческие годы, когда я уже играл в КВН и сам начал писать первые скетчи, читал много новелл О. Генри, произведений Джерома К. Джерома - литературы с тонким юмором. Был период увлечения детективами - Эдгар По, Патрик Зюскинд. Сейчас время от времени возвращаюсь к классике - тому самому Чехова. С уважением отношусь к поэзии Лины Костенко. А если есть желание отдохнуть, оторваться от реальности, читаю Дэна Брауна или Акунина".

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Квартал 95 знаменит также, как и Шевченко. "Шевченко. Кличко. Квартал 95. Мне кажется, это имена-бренды, по которым нашу страну знают в мире".

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Теги: Владимир Зеленский, выборы 2019
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