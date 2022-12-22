Владимир Зеленский впервые с начала войны выехал из Украины. Пункт назначения – Вашингтон. После встречи с Джо Байденом Зеленский возвращается с "четким пониманием", как будут усилены оборонные способности Украины в ближайшие месяцы.

Главная публичная новость – решение США о передаче системы ПВО Patriot. Но эксперты уверены, что на закрытых переговорах речь могла идти не только о "патриотах".

Как прошел визит Зеленского и какие первые результаты он принес – в кратком обзоре LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Президент приехал в США по приглашению Байдена, визит окончательно согласовали только 18 декабря.

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"Президент [Байден] считает, что, поскольку мы приближаемся к зиме, поскольку мы вступаем... в новую фазу этой войны, агрессии Путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить", – сказал представитель Пентагона Джон Кирби.

Первый пункт визита – переговоры с Байденом в Белом доме. Перед их началом Зеленский передал Байдену знак "Крест боевых заслуг", который в Бахмуте накануне президенту дал командир батареи HIMARS.

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Переговоры продолжались около двух часов: сначала в узком формате, затем – в расширенном.

"Главный вопрос всех моих переговоров сегодня это укрепление Украины, это следующий год и наше движение к победе в войне за независимость, – сообщил Зеленский на брифинге по итогам переговоров. – Есть замечательные новости, с которыми я возвращаюсь домой".

Он надеется, что Конгресс США примет пакет финансовой поддержки для Украины почти на $45 млрд.

"У нас есть четкое понимание, как будут усилены наши оборонные способности в ближайшие месяцы", – резюмировал Зеленский.

После встречи с Байденом Зеленский выступил в Конгрессе США, где передал украинский флаг, который ему в свою очередь передали украинские воины в Бахмуте.

Президент Украины поблагодарил конгрессменов за артиллерию, но подчеркнул, что ее недостаточно, чтобы враг полностью отступил.

"Если ваши "Патриоты" (речь о системах ПРО Patriot – ред.) остановят российский террор против наших городов, это позволит украинским патриотам в полной мере работать в защиту нашей свободы..., – заявил Зеленский. – Уверяю вас, что украинские воины отлично могут сами управлять американскими танками и самолетами".

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Визит Зеленского очень важен как по сути, так и символически, говорит LIGA.net директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Следовало отблагодарить США за уже оказанную помощь.

"И лучше не по телефону или каким-то проходным заявлением, а именно напрямую, в речи в Конгрессе. Тем более, что Конгресс очень важен, особенно сейчас когда там происходят определенные изменения", – объясняет Дубовик.

СПРАВКА. 22 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс США. По их итогам демократы получают минимальное большинство в Сенате: 51-49.

По его мнению, Зеленский сработал на усиление двухпартийного консенсуса по поддержке Украины. Потому что Байдену совсем скоро нужно будет проводить через Конгресс новый большой пакет помощи.

На фоне визита госсекретарь США Энтони Блинкен 21 декабря официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 1,85 миллиарда долларов, впервые предусматривающий передачу системы противовоздушной обороны Patriot.

Речь об одной батарее Patriot – восемь пусковых установок – и боеприпасы к ней. Чем особенны эти системы и как помогут в войне против России – читайте здесь.

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"Система Patriot – это вклад в противовоздушный зонтик, закрывающий небо над Украиной, – объясняет LIGA.net полковник ВСУ Владислав Селезнев. – Мощная система, способная закрыть от вражеских ракет, в том числе баллистических, Киев, или любой другой областной центр".

По его словам, восемь пусковых установок батареи с максимальной эффективностью выполнят эту задачу.

"Эти комплексы на определенных направлениях могли бы помочь отогнать российскую авиацию как можно дальше от наших границ, а именно бомбардировщики ТУ-22М3 или экипажи тактической авиации врага", – пояснил Радио Свобода представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Комментируя вопрос Patriot, Байден заявил, что это не эскалация, а оборона, ведь Patriot – это оборонительная система. А Зеленский прямо заявил: после Patriot Украина попросит у США еще Patriot.

В преддверии визита американские СМИ сообщали, что Зеленский будет просить у США также ракеты большой дальности ATACMS.

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Сам Зеленский велел не раскрывать деталей закрытых переговоров, а Байден на вопрос журналистки, не стоит ли США удовлетворить все военные запросы Украины, чтобы та смогла победить Россию, сказал: "Этот парень скажет – да", указывая на Зеленского.

Однако по поводу реплики Зеленского о еще большем Patriot Байден заявил, что США работают над этим.

Но Зеленский не вернется в Киев с батареей Patriot. Украинские военные должны несколько месяцев готовиться использовать эту систему ПВО, пишет CNN. А после непосредственной передачи нужно время для интеграции Patriot в общую систему ПВО.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Дубовик надеется, что во время визита Зеленского обсуждались другие важные типы оружия, но о них, наверное, общество узнает потом.

Но главное, что Россия получила четкий месседж: вы можете заваливать нас ракетами, но мы продолжаем борьбу и у нас существенная международная поддержка, объясняет эксперт.

На брифинге Байден заверил, что поддержка союзниками Украины не изменится. "Я никогда не видел, чтобы НАТО и ЕС были раньше столь же объединены и не вижу никаких признаков того, что это изменится", — подчеркнул американский президент.

Вместе с партнерами США будут заставлять Кремль платить цену за войну и поддерживать стремление Украины к справедливому миру, добавил Байден.

За минуту до этих слов Зеленский пояснил, что для него означает справедливый мир: "Это никаких компромиссов в отношении нашей земли и территориальной целостности, нашего суверенитета – это самое главное, возмещение всех убытков, которые нанесла российская агрессия".

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