Возвращение Саакашвили, украинский Turkish Airlines и карантин. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня четверг, 23 апреля. Температура от +5 до +18, курс доллара 27.08

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Карантин продлен до 11 мая. Кабмин представил план выхода из него

Кабмин продлил карантин до 11 мая. Потом обещают чуть-чуть ослабить: разрешить в парках гулять и часть магазинов открыть. Это ни о чем - по сути карантин продлен на неопределенный срок. Но больше всего меня насторожило бессрочное продление карантина, а данные на которых принималось это решение. Прогноз Академии наук!!! Они рассчитали, что пик эпидемии в Украине придется на 5-8 мая. Предположим, они могут это сделать ( спойлер - не могут) А кто тогда считал главному санврачу, что пик будет в середине апреля? В общем, карантин продлил потому, что страшно, а как иначе удержать украинцев дома на маевке не понятно. Зачем придумывать небылицы с НАНом не понятно. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Противовес Авакову и Тимошенко. Зачем Зеленскому понадобился Саакашвили

Встречайте нового спикера власти для ток-шоу. Михаил Саакашвили пришел много говорить и много выступать. А еще - помогать Ермаку строить личную вертикаль и создавать баланс Арсену Авакову. Впрочем, не исключено, что на этот раз обойдется без скандалов и мы увидим повторение грузинских реформ в Украине. Нет, это не сарказм. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Зеленский хочет создать государственную авиакомпанию уровня Turkish Airlines

Владимир Зеленский придумал свой гиперлуп. Это первая ассоциация, которая возникла после заявления президента о планах создать государственного авиаперевозчика с парком самолетов «Ан».

Запуск авиакомпании в самое неспокойное для авиации время за последние 70 лет — не менее оригинальная идея, чем планы Владимира Омеляна создать трассу для сверхскоростного вакуумного суперпоезда Илона Маска в Днепре.

Конечно, задумка может понравится украинцам. Новые украинские самолеты на Новых украинских авиалиниях — повод не только для национальной гордости, но и для красивой картинки на ТВ.

С другой стороны, есть множество других более полезных и не менее патриотичных способов потратить деньги. Например, обновить парк пассажирских вагонов и электричек. Большинство украинцев все же пользуются железной дорогой гораздо чаще, чем авиацией.

Конечно, за идеей создания государственной авиакомпании может скрываться гораздо более прозаичная — национализировать МАУ, которая переживает не самые лучшие времена. Игорь Коломойский уже говорил, что не против. В общем, поживем — увидим. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. ИИ предупредил о катастрофических последствиях поспешного выхода из карантина

Большинство стран уже устали от карантина и планируют, как правильно из него выходить. Но когда лучше это делать? Исследователи из MIT проанализировали статистику заболеваемости в разных странах с помощью машинного обучения. Их модель показывает: преждевременное снятие ограничений может привести к новому всплеску заболеваемости с катастрофическими последствиями. Безусловно, экономику надо запускать. Но спешить здесь не стоит. Больше по ссылке.

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