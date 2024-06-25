"Содоль не ценил личный состав – ни офицерский, ни солдатский", – не под запись рассказывает LIGA.net боец бригады морской пехоты, участвовавший в боях на Крынках. Наступать морпехов отправляли туда, где это физически было невозможно, вспоминает военный.

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Вечером 24 июня президент Владимир Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на Андрея Гнатова.

Накануне начальник штаба бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич призвал Государственное бюро расследований (ГБР) открыть производство по "одному из военных генералов".

Военные говорят: речь идет именно о Содоле и о том, как он не ценил людей в армии. Огласка была абсолютно правильным решением в этой ситуации, добавляет LIGA.net нардеп от Слуги народа из оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

Кто такой Содоль и кто его заменит в должности – коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. "Я принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", – заявил Зеленский 24 июня.

Накануне начальник штаба бригады спецназначения "Азов" Богдан (Тавр) Кротевич призвал ГБР открыть производство по "одному из военных генералов". В ГБР LIGA.net подтвердили получение такого заявления, однако имя фигуранта заявления не назвали. По данным Украинской правды, речь шла именно о Содоле.

Справка Юрий Содоль служил в десантных войсках с 2003 года. Был командиром 25-й воздушно-десантной бригады. С 2014 года бригада принимала участие в боях во время АТО. С 2015 года – первый заместитель командующего ДШВ.



Через три года он стал уже командующим морской пехотой и получил звание генерал-лейтенанта. С февраля этого года Содоля назначили командующим Объединенными силами ВСУ. Юрий Содоль служил в десантных войсках с 2003 года. Был командиром 25-й воздушно-десантной бригады. С 2014 года бригада принимала участие в боях во время АТО. С 2015 года – первый заместитель командующего ДШВ.Через три года он стал уже командующим морской пехотой и получил звание генерал-лейтенанта. С февраля этого года Содоля назначили командующим Объединенными силами ВСУ.

Сам Содоль 22 июня посетил Одессу. Там передал одесскому мэру Геннадию Труханову нагрудный знак "За службу и победу".

Начштаба "Азова" – не первый, кто критикует Содоля. Ранее это делали волонтер Сергей Стерненко и депутат от Слуги народа Марьяна Безуглая. Обвиняли в пренебрежительном отношении к личному составу, что приводит к жертвам среди военных.

Вопросы к Содолю комплексные, говорит Безуглая LIGA.net. "Каждая его операция была такая [проблемная. – Ред.], – говорит депутат. – Что касается подробностей – это лучше спрашивать у военных из многих источников. И, вероятно, ни один не скажет вам хорошее [о Содоле]".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Вперед-вперед, до последнего морпеха", – такую цитату Содоля в разговоре с LIGA.net не под запись приводит один из морпехов, согласившийся рассказать о проблемах с командованием корпуса морской пехоты и наступлением на Крынках.

Содоль – типичный командир "времен Чечни и Афгана", рассказывает боец.

"Далеко не современный офицер, – говорит он. – Ходили слухи, что ему даже карту рисуют бумажную. Хотя все пользуются защищенными электронными картами. Перед херсонской операцией мы спрашивали: где нам брать транспорт на левом берегу? Ответ был: у местных возьмете".

Наступать морпехов отправляли туда, где это было физически невозможно, утверждает боец. И добавляет: Содоль не ценил личный состав – ни офицерский, ни солдатский.

"Но мы форсировали и штурмовали, потому что приказ, – продолжает собеседник. – Пока вместо тюрьмы п*доры будут получать повышение, мы будем терять людей в бессмысленных операциях".

99% военных этого генерала ненавидят за то, что он делает, отметил в своем сообщении Тавр. По его словам, "этот генерал убил больше украинских военных, чем любой российский".

"Мне не пох*р, что судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей, десятков городов и тысяч солдат", – написал защитник Мариуполя.

О неприемлемом отношении к бойцам и офицерам говорит LIGA.net еще один морпех: "То, что я увидел, было ужасно".

"Содолю комбриги пытались доказать, что на Крынках военные погибают десятками, если не сотнями, – рассказывает боец. – И жертвы просто в никуда. А он отправил одного из тех комбригов в отпуск и по-тихому снял с должности".

Тогда только через командование Вооруженных Сил и Военно-морских сил удалось вернуть комбрига на место.

LIGA.net написала информационные запросы в Генштаб и Офис президента с просьбой сообщить о причинах отставки Содоля. Мы опубликуем ответы, как только получим.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Вместо Содоля командование Объединенными силами ВСУ принял Андрей Гнатов. Несколько офицеров морской пехоты, с которыми общалась LIGA.net, это назначение оценили "очень положительно".

Справка Гнатов – тоже морской пехотинец. Возглавлял штаб 36-й бригады морской пехоты. С 2018 года стал командиром бригады. Впоследствии – начальник штаба, заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск.



Был командующим оперативной группировкой войск "Причерноморье" и командовал войсками оперативного командования "Восток". Гнатов – тоже морской пехотинец. Возглавлял штаб 36-й бригады морской пехоты. С 2018 года стал командиром бригады. Впоследствии – начальник штаба, заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск.Был командующим оперативной группировкой войск "Причерноморье" и командовал войсками оперативного командования "Восток".

Относительно Содоля – решение об открытии производства должно принять ГБР. Но общественная огласка была правильным решением, считает нардеп из оборонного комитета Федор Вениславский (Слуга народа).

"Если президент принял соответствующее решение, на это были правовые основания, – говорит Вениславский. – А общественный резонанс со стороны военных – абсолютно правильное решение в таких условиях".

Далее делу должны дать оценку уже правоохранительные органы, отметил народный депутат. Ожидает ответа от ГБР и Богдан Кротевич, подчеркнули LIGA.net в пресс-службе "Азова".