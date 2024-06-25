"Содоль не цінував особовий склад – ні офіцерський, ні солдатський", – не під запис розповідає LIGA.net боєць бригади морської піхоти, який брав участь у боях на Кринках. Наступати морпіхів відправляли туди, де це фізично було неможливо, згадує військовий.

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Ввечері 24 червня президент Володимир Зеленський замінив командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова.

Напередодні начальник штабу бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич закликав Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити провадження щодо "одного з військових генералів".

Військові кажуть: йдеться саме про Содоля і те, як він не цінував людей у війську. Розголос був абсолютно правильним рішенням у цій ситуації, додає LIGA.net Федір Веніславський, нардеп від Слуги народу з оборонного комітету Верховної Ради.

Хто такий Содоль і хто його замінить на посаді – коротко.

ЩО СТАЛОСЯ. "Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова", – заявив Зеленський 24 червня.

Напередодні начальник штабу бригади спецпризначення "Азов" Богдан (Тавр) Кротевич закликав ДБР відкрити провадження щодо "одного з військових генералів". У ДБР підтвердили LIGA.net, що отримали таку заяву, проте ім'я фігуранта заяви не назвали. За даними Української правди, йшлося саме про Содоля.

Довідка Юрій Содоль служив у десантних військах з 2003 року. Був командиром 25-ї повітрянодесантної бригади. З 2014-го бригада брала участь у боях під час АТО. З 2015 року – перший заступник командувача ДШВ.



За три роки він став уже командувачем морської піхоти та отримав звання генерал-лейтенанта. З лютого цього року Содоля призначили командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. Юрій Содоль служив у десантних військах з 2003 року. Був командиром 25-ї повітрянодесантної бригади. З 2014-го бригада брала участь у боях під час АТО. З 2015 року – перший заступник командувача ДШВ.За три роки він став уже командувачем морської піхоти та отримав звання генерал-лейтенанта. З лютого цього року Содоля призначили командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

Сам Содоль 22 червня відвідав Одесу. Там передав одеському меру Геннадію Труханову нагрудний знак "За службу та звитягу".

Начштаба "Азову" – не перший, хто критикує Содоля. Раніше це робили волонтер Сергій Стерненко та депутатка від Слуги народу Мар'яна Безугла. Звинувачували у недбалому ставленні до особового складу, що призводить до жертв серед військових.

Питання до Содоля комплексні, говорить Безугла LIGA.net. "Кожна його операція була така [проблемна. – Ред.], – каже депутатка. – Щодо подробиць – це краще питати у військових з багатьох джерел. І, вірогідно, жоден не скаже вам хорошого [про Содоля]".

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. "Вперед-вперед, до останнього морпіха", – таку цитату Содоля у розмові з LIGA.net не під запис наводить один з морпіхів, який погодився розповісти про проблеми з командуванням корпусу морської піхоти та наступом на Кринках.

Содоль – типовий командир "часів Чечні і Афгану", розповідає боєць.

"Далеко не сучасний офіцер, – каже він. – Ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами. Перед херсонською операцією ми питали: де нaм брати транспорт на лівому березі? Відповідь була: у місцевих візьмете".

Наступати морпіхів відправляли туди, де це фізично було неможливо, стверджує боєць. І додaє: Содоль нібито не цінував особовий склад – ні офіцерський, ні солдатський.

"Але ми форсували і штурмували, бо наказ, – продовжує співрозмовник. – Поки замість тюрми п*дори будуть отримувати підвищення, ми будемо втрачати людей в безглуздих операціях".

99% військових цього генерала ненавидять за те, що він робить, наголосив у своєму дописі Тавр. За його словами, "цей генерал вбив більше українських військових, ніж будь-який російський".

"Мені не пох*р, що судять комбатів і комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей, десятків міст та тисяч солдатів", – написав оборонець Маріуполя.

Про неприйнятне ставлення до бійців та офіцерів говорить LIGA.net іще один морпіх: "Те, що я побачив, було жахливо".

"Содолю комбриги намагалися довести, що на Кринках військові гинуть десятками, якщо не сотнями, – розповідає боєць. – І жертви просто в нікуди. А він відправив одного з тих комбригів у відпустку і по-тихому зняв з посади".

Тоді тільки через командування Збройних Сил та Військово-морських сил вдалося повернути комбрига на місце.

LIGA.net нaписaлa інформaційні зaпити до Генштaбу тa Офісу президентa з проханням повідомити про причини відстaвки Содоля. Ми опублікуємо відповіді, щойно отримaємо.

ЩО ДАЛІ. Замість Содоля командування Об'єднаними силами ЗСУ перейняв Андрій Гнатов. Кілька офіцерів морської піхоти, з якими спілкувалася LIGA.net, це призначення оцінили "дуже позитивно".

Довідка Гнатов – також морський піхотинець. Очолював штаб 36-ї бригади морської піхоти. З 2018-го став командиром бригади. Згодом – начальник штабу, заступник командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ.



Був командувачем оперативного угруповання військ "Примор'я" та командував військами оперативного командування "Схід". Гнатов – також морський піхотинець. Очолював штаб 36-ї бригади морської піхоти. З 2018-го став командиром бригади. Згодом – начальник штабу, заступник командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ.Був командувачем оперативного угруповання військ "Примор'я" та командував військами оперативного командування "Схід".

Щодо Содоля – рішення про відкриття провадження має прийняти ДБР. Але суспільний розголос був правильним рішенням, вважає нардеп з оборонного комітету Федір Веніславський (Слуга народу).

"Якщо президент ухвалив відповідне рішення, на це були правові підстави, – каже Веніславський. – А суспільний резонанс з боку військових – абсолютно правильне рішення в таких умовах".

Далі справі мають надати оцінку вже правоохоронні органи, наголосив народний депутат. Чекає на відповідь від ДБР і Богдан Кротевич, наголосили LIGA.net у пресслужбі "Азову".