Президент США Дональд Трамп уже не обещает завершить российскую агрессию против Украины за сутки. Теперь он поставил своему спецпредставителю Киту Келлогу новый дедлайн – 100 дней. Почти никто не считает этот срок реальным, особенно россияне.

LIGA.net перечитала The Wall Street Journal, The New York Times, Time, The Times, 1945, NPR и пересказывает коротко четыре факта – есть ли перспективы завершения войны.

Путин не хочет завершать войну

Заключить соглашение с Путиным будет гораздо сложнее, чем Трамп обещал во время кампании. В день инаугурации 47-го президента Путин дал сигнал, что не спешит завершать войну.

Трамп заявил, что Путин "уничтожает Россию, не заключая соглашения". Отвечая на вопрос, будет ли он вводить новые санкции против Москвы, если глава Кремля откажется от соглашения, Трамп ответил – "вероятно, да".

"Это было абсурдное обещание – завершить войну за сутки. Единственный, кто может ее закончить за 24 часа – это Путин, но он мог это сделать с начала вторжения. Переговоры будут продолжаться долго", – говорит старший научный сотрудник Института международных исследований Стэнфордского университета Кэтрин Стоунер.

Читайте также Планета Трампа. Что ждет Америку и мир в следующие четыре года

Поскольку Киев теряет территории и ему не хватает солдат, вряд ли Путин захочет торопиться. Россия исторически увеличила расходы на оборону на 2025-2027 годы. Деньги пойдут на производство оружия и зарплаты военным. Если Путин считает, что его позиции на поле боя хорошие, он может затянуть заключение соглашения, считает научный сотрудник Йорктаунского института Аксель де Верну.

Встреча Трампа с Зеленским и французским лидером Эмманюэлем Макроном во время визита во Францию, 7 декабря 2024 года (Фото: EPA-EFE/SARAH MEYSSONNIER)

Мирное соглашение в ближайшее время маловероятно. Если Трамп примет роль посредника, это поможет Путину обойти участие Европы в переговорах, говорит аналитик по обороне и безопасности в Центре стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Украина стремится нанести как можно больший урон войскам РФ, считает аналитик. Так Киев хочет показать Европе и США, что может дальше защищать суверенитет.

"Успех на поле боя – ключевой для гарантирования постоянной военной и финансовой поддержки Киева", – говорит Джонс.

Все решения будет принимать Трамп

Келлог будет консультировать президента США по переговорам, но тот не нуждается в советах, считает Джон Болтон, который конфликтовал с Трампом, когда был советником Белого дома по нацбезопасности в 2018-2019 годах, при его первой каденции.

Болтон пересказывает слова Трампа, что ему нравится Келлог, потому что он "никогда не высказывает свое мнение, если я об этом его не спрашиваю".

Предыдущий военный опыт Келлога может быть важен для Трампа, когда он будет взвешивать последствия расширения или прекращения помощи Украине. Но Келлог как спецпредставитель не будет участвовать в реальных переговорах с Россией.

Кнуты для Путина – цены на нефть и оружие для Украины

Украины не было в инаугурационной речи Трампа. Учитывая, что это самая актуальная тема внешней политики, такое нехарактерное для него воздержание свидетельствует: президент США начинает понимать, что завершить войну будет гораздо труднее, чем он думал.

Ни Украина, ни Россия не собираются просто отступать после столь вопиющих потерь только потому, что в Белом доме новый лидер. Трамп должен использовать кнут и пряник, чтобы обеспечить мир. Первое публичное выступление президента на эту тему после прихода в Белый дом было в его соцсети Truth Social 22 января. Пост содержал оба ингредиента.

"Я не хочу навредить России. Я люблю российский народ и всегда был в хороших отношениях с Путиным. Мы не должны забывать, что Россия помогла нам победить во Второй мировой, потеряв 60 млн жизней. Я собираюсь сделать России, чья экономика приходит в упадок, и Путину большую услугу. Остановите эту бессмысленную войну! Будет только хуже. Если не заключим соглашение, то скоро у меня не будет другого выбора, как ввести высокие тарифы и санкции на все, что продает Россия США и другим странам", – написал Трамп.

Кнут – дополнительные санкции против России, а также Китая и Индии – главных покупателей российской нефти. К этому прибавится угроза значительного увеличения военной помощи Украине, предупредил советник Трампа Роберт Вилки.

США готовы затопить глобальные рынки газа и нефти дешевым экспортом из Америки, чтобы снизить доходы России и Ирана.

Без сомнения, экономика России находится под сильным давлением, отмечают медиа. А ложные официальные данные не могут скрыть реальную инфляцию в 16-30%.

Конечно, мир Дональда Трампа предполагает территориальные уступки. Для Украины это может означать де-факто, но не де-юре, сдачу пятой части земли с надеждой на подслащенную пилюлю гарантий Запада по сохранению остальных территорий.

Чтобы мир был продолжительным, он должен предусматривать развертывание в Украине войск США и Европы. Для Путина, сделавшего ставку на скорую победу путем создания вассального режима в Киеве, выживание независимой Украины было бы стратегическим поражением. Но это он может преподнести как победу, учитывая захваченные земли.

У Трампа есть рычаги, чтобы заставить Путина прекратить войну, говорит президент Института руководителей Йельского университета Джеффри Зонненфельд.

По его мнению, он может добить российскую экономику и нанести смертельный удар путинскому режиму, если Россия потеряет доходы от нефти. По данным Saudi Aramco, безубыточность добычи российской нефти – $44 за баррель, что является самым высоким показателем среди крупных нефтедобытчиков вдвое превышает стоимость в Саудовской Аравии, ОАЭ и Иране. Причина – тяжелая доступность главных российских месторождений.

Мирный план Келлога и нападки Кремля

Бывшие коллеги Келлога говорят, что его назначили спецпредставителем по Украине из-за предложения мирного плана, который он написал в прошлом году. Там была критика Джо Байдена за медленную военную помощь Киеву, а также призывы использовать кнут и пряник, чтобы принудить обе стороны к мирному соглашению.

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог (Фото: EPA-EFE/SARAH SILBIGER)

Среди уступок России план рекомендовал отложить вступление Украины в НАТО и предложить Москве некоторые ослабления санкций в обмен на соглашение. Он предусматривал прекращение военной помощи Киеву, если Украина не согласится на переговоры.

Однако в Москве высмеяли план Келлога, а российская пропаганда назвала его сочетанием "пряников и кнутов, ни один из которых не испугает россиян".

Джонс говорит, что личные нападки Кремля на Келлога не предвещают никакого соглашения: "Переговоры еще даже не начались, а они уже преследуют главного американца, вовлеченного в них. Это не звучит благоприятно для прекращения огня".