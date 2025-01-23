Президент США Дональд Трамп уже не обіцяє завершити російську агресію проти України за добу. Тепер він поставив своєму спецпредставнику Кіту Келлогу новий дедлайн – 100 днів. Майже ніхто не вважає цей термін реальним, особливо – росіяни.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

LIGA.net перечитала The Wall Street Journal, The New York Times, Time, The Times, 1945, NPR і переповідає коротко чотири факти – чи є перспективи завершення війни.

Путін не хоче завершувати війну

Укласти угоду з Путіним буде значно складніше, ніж Трамп обіцяв під час кампанії. У день інавгурації 47-го президента Путін дав сигнал, що не спішить завершувати війну.

Трамп заявив, що Путін "знищує Росію, не укладаючи угоди". Відповідаючи на запитання, чи вводитиме він нові санкції проти Москви, якщо очільник Кремля відмовиться від угоди, Трамп відповів – "імовірно, так".

"Це була абсурдна обіцянка – завершити війну за добу. Єдиний, хто може її закінчити за 24 години – це Путін, але він міг це зробити від початку вторгнення. Переговори триватимуть довго", – каже старша наукова співробітниця Інституту міжнародних досліджень Стенфордського університету Кетрін Стоунер.

Читайте також Планета Трампа. Що чекає на Америку та світ у наступні чотири роки

Оскільки Київ втрачає території і йому бракує солдатів, навряд чи Путін захоче поспішати. Росія історично збільшила витрати на оборону на 2025-2027 роки. Гроші підуть на виробництво зброї та зарплати військовим. Якщо Путін вважає, що його позиції на полі бою хороші, він може затягнути укладення угоди, вважає науковий співробітник Йорктаунського інституту Аксель де Верну.

Зустріч Трампа із Зеленським і французьким лідером Емманюелем Макроном під час візиту до Франції, 7 грудня 2024-го (Фото: EPA-EFE/SARAH MEYSSONNIER)

Мирна угода найближчим часом малоймовірна. Якщо Трамп візьме на себе роль посередника, це допоможе Путіну обійти участь Європи у переговорах, каже аналітик з оборони та безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс.

Україна прагне нанести якомога більше уражень військам РФ, вважає аналітик. Так Київ хоче показати Європі та США, що може надалі захищати суверенітет.

"Успіх на полі бою – ключовий для гарантування постійної військової і фінансової підтримки Києва", – каже Джонс.

Усі рішення ухвалюватиме Трамп

Келлог консультуватиме президента США щодо переговорів, але той не потребує порад, вважає Джон Болтон, який конфліктував із Трампом, коли був радником Білого дому з нацбезпеки у 2018-2019 роках, за його першої каденції.

Болтон переповідає слова Трампа, що йому подобається Келлог, бо "ніколи не висловлює свою думку, якщо я про це його не запитую".

Минулий військовий досвід Келлога може бути важливим для Трампа, коли він зважуватиме наслідки розширення чи припинення допомоги Україні. Але Келлог як спецпредставник не братиме участі в реальних переговорах із Росією.

Батоги для Путіна – ціни на нафту та зброя для України

України не було в інавгураційній промові Трампа. Зважаючи, що це найактуальніша тема зовнішньої політики, така нехарактерна йому стриманість свідчить: президент США починає розуміти, що завершити війну буде набагато важче, ніж він гадав.

Ні Україна, ні Росія не збираються просто відступати після таких кричущих втрат лише тому, що в Білому домі новий лідер. Трамп має використати батіг і пряник, щоб забезпечити мир. Перший публічний виступ президента на цю тему після приходу в Білий дім був у його соцмережі Truth Social 22 січня. Пост містив обидва інгредієнти.

"Я не хочу зашкодити Росії. Я люблю російський народ і завжди мав добрі стосунки з Путіним. Ми не повинні забувати, що Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій, втративши 60 млн життів. Я збираюся зробити Росії, чия економіка занепадає, і Путіну велику послугу. Зупиніть цю безглузду війну! Буде лише гірше. Якщо не укладемо угоду, то незабаром у мене не буде іншого вибору, як ввести високі тарифи й санкції на все, що продає Росія США та іншим країнам", – написав Трамп.

Батіг – додаткові санкції проти Росії, а також Китаю та Індії – головних покупців російської нафти. До цього додасться загроза значного збільшення військової допомоги Україні, попередив радник Трампа Роберт Вілкі.

США готові затопити глобальні ринки газу і нафти дешевим експортом з Америки, щоб знизити доходи Росії та Ірану.

Без сумніву, економіка Росії перебуває під сильним тиском, зазначають медіа. А фальшиві офіційні дані не можуть приховати реальну інфляцію в 16-30%.

Звісно, мир Дональда Трампа передбачає територіальні поступки. Для України це може означати де-факто, але не де-юре, здачу п’ятої частини землі, з надією на підсолоджену пілюлю гарантій Заходу щодо збереження решти території.

Щоб мир був тривалим, він має передбачати розгортання в Україні військ США і країн Європи. Для Путіна, який зробив ставку на швидку перемогу через створення васального режиму в Києві, виживання незалежної України було б стратегічною поразкою. Але її він може подати як перемогу, враховуючи захоплені землі.

Трамп має важелі, щоб змусити Путіна припинити війну, каже президент Інституту керівників Єльського університету Джеффрі Зонненфельд.

На його думку, він може добити російську економіку і завдати смертельного удару путінському режиму, якщо Росія втратить доходи від нафти. За даними Saudi Aramco, беззбитковість видобутку російської нафти – $44 за барель, що є найвищим показником серед великих нафтовидобувачів і вдвічі перевищує вартість у Саудівській Аравії, ОАЕ та Ірані. Причина – важка доступність основних російських родовищ.

Мирний план Келлога і нападки Кремля

Колишні колеги Келлога кажуть, що його призначили спецпредставником по Україні через пропозицію мирного плану, який він написав минулого року. Там була критика Джо Байдена через повільну військову допомогу Києву, а також заклики використати батіг і пряник, щоб змусити обидві сторони до мирної угоди.

Спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог (Фото: EPA-EFE/SARAH SILBIGER)

Серед поступок Росії план рекомендував відкласти вступ України в НАТО та запропонувати Москві деякі ослаблення санкцій в обмін на угоду. Він передбачав припинення військової допомоги Києву, якщо Україна не погодиться на переговори.

Однак у Москві висміяли план Келлога, а російська пропаганда назвала його поєднанням "пряників і батогів, жоден із яких не злякає росіян".

Джонс каже, що особисті нападки Кремля на Келлога не віщують жодної угоди: "Переговори ще навіть не почалися, а вони вже переслідують головного американця, залученого до них. Це не звучить сприятливо для припинення вогню".