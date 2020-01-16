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16.01.2020, 07:04

Все возмущены зарплатами в правительстве. Мы сравнили их с европейскими. Все грустно

Все возмущены зарплатами в правительстве. Мы сравнили их с европейскими. Все грустно - Фото
Заседание правительства (Фото: пресс-служба Кабмина)

Зарплата премьера Алексея Гончарука — в три раза больше, чем в Молдове. Но в 20 раз меньше, чем в Швейцарии. А если на фоне успехов экономики?

Украинские министры и их замы получили предновогодние премии и надбавки в размере нескольких сотен процентов от оклада. Например, министр культуры и спорта Владимир Бородянский задекларировал почти 113 000 грн, а его заместитель Анатолий Максимчук отчитался о суммарном (первая и вторая декларация) доходе за декабрь в более, чем 405 000 грн. 

Что-то подобное происходит каждый декабрь. Но ежегодность события не помешала в очередной раз спровоцировать горячую дискуссию в СМИ и Facebook: сколько должны получать руководители министерства и их замы, нужно повышать или, наоборот, понижать зарплаты чиновникам.

LIGA.net сравнила зарплаты украинских премьер-министров с их европейскими коллегами. Доход премьера — важный показатель, часто к нему привязаны зарплаты других членов правительства. Для полноты картины — мы взяли данные за полный 2018 год, когда премьером был Владимир Гройсман, а также посчитали доход нынешнего главы Кабмина Алексея Гончарука. Чтобы показать доходы премьера на фоне развитости экономики, мы сопоставили цифры ЗП с ВВП на душу населения по паритету покупательской способности.

Сколько получает главный министр Украины

В декабре зарплата Гончарука составила 76 190 грн (на руки он получил 61 333 грн). Доход украинского премьера нестабильный — во многом финальная сумма зависит от надбавки за интенсивность труда, премии и зарплаты во время командировок. В сентябре Гончарук после вычитания налогов получил 49 800 грн, в октябре — 48 300 грн, в ноябре — 31 200. 

Поскольку премьер работает в должности менее года, мы усреднили его заработок за эти месяцы и перевели в евро для сравнения с его европейскими коллегами — получилось, что годовой доход Гончарука был бы 21 422 евро. Это самая низкая зарплата главы правительства в Европе, согласно данным OECD. Но уже в полтора раза больше, чем у  Владимира Гройсмана. За 2018 год экс-премьер получил около 443 000 грн (в среднем 37 000 грн), что в пересчете по среднегодовому курсу — 13 800 евро.

Так это много или мало

Больше всех получают главы правительств немецкоговорящих стран:  президент Швейцарии — более 409 000 евро, канцлер Германии — более 313 000 евро, австрийский канцлер — более 278 000 евро. 

Но насколько это много? Для оценки стоит сравнить покупательскую способность граждан каждой из страны — ВВП на душу населения по паритету покупательской способности (ППС).

Украина — одна из беднейших стран в Европе по данному показателю — $9233 (или 7824 евро — данные Мирового банка), меньше в Европе лишь у Молдовы — $7271. Но и глава правительства получает у них меньше нашего — около 7400 евро в год.

А если сравнить с реальным бизнесом 

Зарплата членов Кабинета министров, по сравнению с внутренним украинским рынком зарплат в других сферах, не самая большая. Центр экономической стратегии на основе данных Государственного агентства государственной службы и Ernst&Young, сравнил зарплаты руководителей и специалистов в частном секторе и центральных аппаратах министерств. 

Руководители министерств получают приблизительно в два раза меньше, чем менеджеры в частном секторе, как нижнего так и высшего звена. Меньшая разница между зарплатами у высококвалифицированных специалистов: разница медиан зарплат в частном и государственном секторах — 42%. У низкоквалифицированных работников министерств средняя зарплата даже выше, чем коллег из частных компаний.

Похоже, что правительство намерено изменить ситуацию. Сегодня, 15 января, Кабмин больше чем в полтора раза повысил оклад для топ-чиновников: например, для высшего руководства с 24 000 грн до 37 800, плюс установил граничный размер премий и надбавок - по 200% от оклада.    

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редактор по роботі з даними, Liga.net
Александр Надельнюк
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Теги: кабинет министров, алексей гончарук, зарплата госчиновника, зарплата министров
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