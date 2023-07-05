ВСУ имеют успех под Бахмутом. Ключ к городу – Клещиевка и Берховка

Украинская армия имеет частичный успех к югу от Бахмута, закрепляется на новых рубежах и давит оккупантов к северу от города. Генерал Александр Сырский уверен, что Бахмут будет деоккупирован.

Но ожидать скорого освобождения города не стоит, предупреждает LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник: "Июнь должен был стать отрезвлением для тех, кто сформировал себе ожидания молниеносного и легкого успеха Вооруженных Сил".

Как происходит наступление в районе Бахмута и почему маленькие села Клещиевка и Берховка могут стать ключами к городу – коротко на LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЧТО ГОВОРЯТ В ГЕНШТАБЕ

Украинские военные добились частичного успеха в районе Клещиевки, заявили утром 5 июля в Генштабе. Это – южная окраина Бахмута.

Параллельно продолжается давление Сил обороны к северу от города. Идут тяжелые бои, россияне бросают резервы и несут тяжелые потери, добавили в Генштабе.

Без деталей успехи на севере от Бахмута подтвердил командующий Сухопутными силами Александр Сырский. И показал видео штурма десятой бригады.

Наступление на флангах Бахмута продолжается примерно с конца апреля – начала мая. В последнее время украинская сторона осторожно сообщает об успехах, но 3 июля замминистра обороны Анна Маляр предупреждала: россияне тоже пытаются идти в атаки, ситуация динамична – и позиции могут переходить из рук в руки дважды в сутки.

В самом Бахмуте тоже неспокойно, говорит Маляр. Россияне пытаются нанести потери и сорвать логистику украинских защитников. Силы обороны не дают оккупантам свободно передвигаться по городу.

Российские пропагандисты 5 июля писали панические посты, что россияне якобы покинули Клещиевку. Официальных подтверждений нет. А ориентироваться на информацию врага – не самая лучшая идея в условиях современной войны.

КЛЮЧИ К БАХМУТУ: КАК ПРОИСХОДИТ НАСТУПЛЕНИЕ

Россияне для захвата Бахмута шли в лоб: террористическая Группа Вагнера не жалела зэков и, по словам президента Владимира Зеленского, потеряла более 21 000 убитыми и еще 80 000 ранеными.

Украинская тактика под Бахмутом значительно отличается, объясняет LIGA.net Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

"Это – обход населенного пункта, установление огневого контроля над позициями и путями коммуникации, чтобы поставить противника перед выбором: либо они попадают в окружение, либо делают жест доброй воли, – уточняет Мельник. – Один из ключевых критериев такой тактики – минимизировать собственные потери".

Силам обороны уже удалось срезать клешни, которые нависали западнее Бахмута с севера и юга, напоминает LIGA.net военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. И теперь ситуация зеркальная: украинские защитники пытаются обойти город с юга (Клещиевка) и севера (Берховка). Успехи вокруг последней фиксировались несколько недель назад.

Читайте также: Интервью | Командир батальона третьей штурмовой: "Вагнер" убегал в панике, мы сутки бегали по вражеским тылам

Эти села находятся в низине, говорит Левин. Но их освобождение позволит сделать укрепленные точки, из которых можно продолжить движение к господствующим высотам.

"Сам Бахмут тоже находится в низине, вокруг него есть доминирующие высоты. Если вы занимаете их, то контролируете всю ситуацию и силу внутри Бахмута, – объясняет Левин. – Если будет занято Клещиевку и Берховку, то это начинает создавать угрозу зажима Бахмута в тиски".

Также освобождение Берховки позволит перерезать трассу M-03, говорит LIGA.net экс-спикер Генштаба и полковник ВСУ Владислав Селезнев. Именно по ней оккупанты могли планировать движение на Славянск.

А продвижение к востоку от Клещиевки ставит под угрозу трассу на Горловку.

"Конечно, по оперативному окружению Бахмута не может все реализоваться здесь и сейчас, – говорит Селезнев. – Но если мы возьмем господствующие высоты и сможем продвинуться на восток, то у россиян будет немало хлопот. И в неудобном положении они будут вынуждены принимать непростые решения".

ГОРОД-МАГНИТ

Бахмут на протяжении всего российского наступления выполнял роль магнита: стягивал на себя значительные силы оккупантов, которые перемалывали украинские защитники, чтобы снижать потенциал армии РФ.

Сейчас ситуация повторяется.

Из дозированных сообщений Генштаба известно, что россияне перебрасывают сюда резервы. По данным спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, на Бахмутском направлении сконцентрировано около 50 000 оккупантов – почти треть от всей группировки армии РФ на востоке.

Россияне вложили огромное количество политического смысла в захват Бахмута, объясняет Мельник. Кроме военного значения, потеря города будет означать для них потерю всех достижений за восемь месяцев наступления.

"Украинское командование умело использует эту слабость россиян. Оккупанты пытаются всеми силами его удержать, – добавляет Мельник. – Это удобный случай, чтобы как можно больше этих сил оттянуть от других участков фронта. А в идеале – по максимуму их уничтожить".

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ

Боевые действия идут по плану – и Бахмут будет освобожден, заверил ABC News генерал Сырский, не называя сроков.

Ожидать скорых результатов не стоит, говорят LIGA.net все три эксперта.

"Со слов Сырского видно, что нет символических дат, к которым была бы привязка, – объясняет Мельник. – Нет дат, ради которых командир должен взять рубеж, жертвовать личным составом или техникой".

Даже если Бахмут будет деоккупирован, то впереди ВСУ столкнутся с серьезными вызовами, предупреждает Селезнев. Это и река Бахмутка, которую будут простреливать на открытой местности, и линии обороны, которые россияне настроили и продолжают строить на угрожающих направлениях.

"Но если посмотреть на карты, то очевидно, что в случае успеха продвижения или окружения Бахмута создается сразу несколько карманов, где будет угрожающая ситуация для россиян", – отмечает Мельник.

Но пока фантазировать об освобождении Бахмута и дальнейшем продвижении ВСУ вглубь Донбасса слишком рано, добавляет Левин.

"Деоккупация Бахмута – это локальный оперативный уровень. А движение вглубь Донбасса – стратегический, – заключает он. – Трудностей будет много, и не стоит делать их градацию. Дальнейшие боевые действия, деоккупация, разгром ВС РФ – все это тяжело. И все герои вносят свой вклад в общее дело".

Читайте также: Репортаж | "Смелость заразна". Три дня с третьей штурмовой бригадой, которая воюет под Бахмутом: фото, видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.