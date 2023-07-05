ЗСУ мають успіх під Бахмутом. Ключ до міста – Кліщіївка та Берхівка

Українська армія має частковий успіх на півдні від Бахмуту, закріплюється на нових рубежах та тисне окупантів на півночі від міста. Генерал Олександр Сирський впевнений, що Бахмут буде деокуповано.

Але очікувати швидкого звільнення міста не варто, попереджає LIGA.net військовий експерт з Центру Разумкова Олексій Мельник: "Червень мав стати протверезінням для тих, хто сформував собі очікування щодо блискавичного і легкого успіху Збройних Сил".

Як відбувається наступ в районі Бахмута та чому маленькі села Кліщіївка і Берхівка можуть стати ключами до міста – коротко на LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

ЩО КАЖУТЬ У ГЕНШТАБІ

Українські військові досягли часткового успіху в районі Кліщіївки, заявили зранку 5 липня у Генштабі. Це – південна околиця Бахмута.

Паралельно триває тиск Сил оборони на північ від міста. Йдуть важкі бої, росіяни кидають резерви та зазнають важких втрат, додали у Генштабі.

Без деталей успіхи на північ від Бахмута підтвердив командувач Сухопутних сил Олександр Сирський. І показав відео штурму десятої бригади.

Наступ на флангах Бахмута триває приблизно з кінця квітня – початку травня. Останнім часом українська сторона обережно повідомляє про успіхи, але 3 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр попереджала: росіяни теж намагаються йти в атаки, ситуація є динамічною – і позиції можуть переходити з рук в руки двічі за добу.

У самому Бахмуті теж неспокійно, каже Маляр. Росіяни намагаються завдати втрат і зірвати логістику українських захисників. Сили оборони натомість не дають окупантам вільно пересуватися містом.

Російські пропагандисти 5 липня писали панічні пости, що росіяни нібито залишили Кліщіївку. Офіційних підтверджень немає. А орієнтуватися на інформацію ворога – не найкраща ідея в умовах сучасної війни.

КЛЮЧІ ДО БАХМУТА: ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ НАСТУП

Росіяни для захоплення Бахмута йшли у лоба: терористична Група Вагнера не шкодувала зеків і, за словами президента Володимира Зеленського, втратила понад 21 000 вбитими та ще 80 000 пораненими.

Українська тактика під Бахмутом значно відрізняється, пояснює LIGA.net Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова.

"Це – обхід населеного пункту, встановлення вогневого контролю над позиціями та шляхами комунікації, щоб поставити противника перед вибором: або вони потрапляють в оточення, або роблять жест доброї волі, – уточнює Мельник. – Один із ключових критеріїв такої тактики – мінімізувати власні втрати".

Силам оборони вже вдалося зрізати клішні, які нависали західніше від Бахмута з півночі та півдня, нагадує LIGA.net військовий аналітик і офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. І тепер ситуація дзеркальна: українські захисники намагаються обійти місто з півдня (Кліщіївка) та півночі (Берхівка). Успіхи довкола останньої фіксувалися декілька тижнів тому.

Читайте також: Інтерв'ю | Командир батальйону третьої штурмової: "Вагнер" тікав у паніці, ми добу бігали по ворожих тилах

Ці села знаходяться у низині, каже Левін. Але їхнє звільнення дозволить зробити укріплені точки, з яких можна продовжити рух до панівних висот.

"Сам Бахмут теж знаходиться у низині, навколо нього є панівні висоти. Якщо ви займаєте їх, то контролюєте всю ситуацію і силу всередині Бахмута, – пояснює Левін. – Якщо буде зайнято Кліщіївку та Берхівку, то це починає створювати загрозу затискання Бахмута в лещата".

Також звільнення Берхівки дозволить перерізати трасу M-03, каже LIGA.net ексречник Генштабу та полковник ЗСУ Владислав Селезньов. Саме нею окупанти могли планувати рух на Слов’янськ.

А просування на схід від Кліщіївки ставить під загрозу трасу на Горлівку.

"Звісно, щодо оперативного оточення Бахмута не може все реалізуватися тут і зараз, – каже Селезньов. – Але якщо ми візьмемо панівні висоти й зможемо просунутися на схід, то росіяни матимуть чимало клопоту. І у незручному становищі будуть змушені ухвалювати непрості рішення".

МІСТО-МАГНІТ

Бахмут протягом всього російського наступу виконував роль магніту: стягував на себе значні сили окупантів, які українські захисники перемелювали, щоб знижувати потенціал армії РФ.

Зараз ситуація повторюється.

З дозованих повідомлень Генштабу відомо, що росіяни перекидають сюди резерви. За даними речника Східного угрупування військ ЗСУ Сергія Череватого, на Бахмутському напрямку сконцентровано близько 50 000 окупантів – майже третина від всього угрупування армії РФ на сході.

Росіяни вклали дуже багато політичного сенсу у захоплення Бахмута, пояснює Мельник. Окрім військового значення, втрата міста означатиме для них втрату всіх здобутків за вісім місяців наступу.

"Українське командування уміло використовує цю слабкість росіян. Окупанти намагаються всіма силами його втримати, – додає Мельник. – Це зручна нагода, щоб якомога більше цих сил відтягнути від інших ділянок фронту. А в ідеалі – по максимуму їх знищити".

ЧОГО ЧЕКАТИ ДАЛІ

Бойові дії йдуть за планом – і Бахмут буде звільнено, запевнив ABC News генерал Сирський, не називаючи строків.

Очікувати швидких результатів не варто, кажуть LIGA.net всі три експерти.

"Зі слів Сирського видно, що немає символічних дат, до яких була б прив'язка, – пояснює Мельник. – Немає дат, заради яких командир має взяти рубіж, жертвувати особовим складом чи технікою".

Навіть якщо Бахмут буде деокупований, то попереду ЗСУ зіткнуться з серйозними викликами, попереджає Селезньов. Це і річка Бахмутка, яку прострілюватимуть на відкритій місцевості, і лінії оборони, які росіяни набудували та продовжують будувати на загрозливих напрямках.

"Але якщо подивитися на карти, то очевидно, що у разі успіху просування чи оточення Бахмута створюється одразу декілька кишень, де буде загрозлива ситуація для росіян", – зауважує Мельник.

Але поки фантазувати про звільнення Бахмута та подальше просування ЗСУ вглиб Донбасу занадто рано, додає Левін.

"Деокупація Бахмута – це локальний оперативний рівень. А рух углиб Донбасу – стратегічний, – підсумовує він. – Труднощів буде багато, і не варто робити їхню градацію. Подальші бойові дії, деокупація, розгром ЗС РФ – все це важко. І всі герої роблять свій внесок у спільну справу".

Читайте також: Репортаж | "Сміливість заразна". Три дні з третьою штурмовою бригадою, яка воює під Бахмутом: фото, відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.