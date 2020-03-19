Вся актуальная информация о коронавирусе в Украине и мире: в одном месте и в удобном виде

Распространение в Украине

С начала марта в Украине 18 человек заболели вирусом COVID-19, двое из них погибли. Больше всего больных в Черновицкой области (10), в Киеве — три, в Киевской и Житомирской областях — по два, в Донецкой — один. LIGA.net подготовила карту распространения вируса в Украине, чтобы фиксировать каждый случай подозрения (проведения теста) на коронавирус, заболевания и смертей. Данные: Офис Президента Украины.

Подозрение Больны Погибли

Также мы ведем хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости о вирусе.

Впервые на территории Украины подтвердился случай заражения коронавирусом 3 марта, в Черновцах. Спустя больше недели, 12 марта, выявили еще два случая - в Черновицкой и Житомирской областях. На следующий день 71-летняя пациентка из Радомышля, Житомирской области скончалась. 17 марта подтверждены еще два случая инфицирования COVID-19 в Киеве, еще шесть — в Черновицкой области (плюс одна погибла) и один — в Киевской. 18 марта подтвердились заболевания у двух украинцев — из Киевской и Донецкой областях. 19 марта заболели еще два человека - из Киева и Житомира.

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По состоянию на 18 марта (на сегодня еще неизвестно), подозрения на коронавирус есть у еще 199 человек по всей Украине. Больше всего — в Черновицкой (26 человек) и Львовской (25) областях.

Распространение в мире

В абсолютном выражении Китай остается страной с самым большим количеством заболевших в мире. Но среди стран по числу новых заболеваний Поднебесная уже не входит даже в десятку: по состоянию на 19 марта больше всего заболевших за день зафиксировано в Испании (2378 случаев), Иране (1046) и Германии (756).

По общему числу погибших от коронавируса также лидирует Китай (3230 человек), к нему «приближается» Италия — 2503 человек. В Иране погибло 988 человек от вируса.

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Ограничительные меры в Украине и мире

На 17 марта украинские власти приняли одни из самых жестких ограничительных мер, при относительно небольшом количестве подтвержденных случаев. Закрыты спортклубы, ТРЦ, рестораны, кафы, кинотеатры. Запрещены все массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие) с участием более 10 человек. Есть как сторонники, так и противники таких мер. Полезны ли такие жесткие меры для уменьшения количества заболевших изучил Washington Post.

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Журналист WP с помощью ученых и исследователей общественного здоровья (public health) создали симуляцию, как распространяется вирус в условном городе, где проживает 200 человек при разных уровнях карантина: без ограничений контактов, неудачный карантин, умеренное ограничение и значительное ограничение. WP очень наглядно визуализировали распространение и

Без ограничений:

Принудительный карантин:

Умеренное дистанцирование (изоляция):

Усиленное дистанцирование (изоляция):

Сравнение четырех методов:

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Как видим, последний вариант — самый безопасный для избежания массового заболевания. Отсутствие самостоятельных изоляций или ограничений властей приводит к большому числу заболевших. Вот визуализация распространения вируса, если продолжить свободно контактировать с людьми.

4. Влияние на экономику

Коронавирус, безусловно, уже повлиял на мировую экономику. Индекс Dow Jones упал на рекордные с 1987 года 12,9%, цены на золото растут, а ставка американского долга рекордно низкая — 0,91%.

Десятки стран ввели ограничения на въезд, выезд и перемещения по территории, часть ввели карантин. Что делать бизнесу в таких условиях? Консалтинговая компания McKinsey выпустила специальное исследование. Авторы рассматривают два варианта развития событий: задержка восстановления (Delayed recovery) и длительное сокращение (Prolonged contraction).

Первый подразумевает, что число заболевших Коронавирусом увеличится в Северной и Южной Америке до середины апреля. Зима в южном полушарии может вызвать всплеск случаев, но опыт многих стран уже может помочь с ним бороться.

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Экономика при варианте «delayed recovery» будет в рецессии из-за падения потребительских и деловых расходов до конца второго квартала. По мнению McKinsey, рост в III квартале не будет, поскольку потребители все еще будут оставаться дома, а бизнесы терять доходы и сотрудников. На уровне стран, фискальная политика не приведет к преодолению экономического ущерба во II и III кварталах, но к IV экономика Европы и США начнет восстанавливаться.

Вариант с «длительным сокращением» предусматривает более широкое распространения коронавируса и даже усиление мер для предотвращения возрождения вируса в тех странах, где эпидемия пошла на спад. Прогноз по восстановлению экономики также менее оптимистичный: сокращение потребительских трат, увольнения и банкротства в течение 2020 года. Банки при этом «пройдут» кризис из-за хорошей капитализации. Восстановление экономики в этом варианте начнется только во втором квартале 2021 года.

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Александр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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