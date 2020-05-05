Второй этап медреформы под угрозой и Украина без Uber Eats. Что надо знать утром

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Сегодня вторник, 5 мая. Температура от +8 до +18, курс доллара 27.01

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Зеленский призвал главу МОЗ пересмотреть второй этап медреформы

Вчера президент публично обратился к министру здравоохранения Максиму Степанову с предложением улучшить второй этап медицинской реформы. Или называя вещи своими именами - отменить реформу. Зеленский посетовал, что в ходе реформы 50 000 врачей потеряет работу и 332 больницы будут закрыты, а еще 1000 больниц получит меньше финансирование, чем годом ранее. Ужас?! Да, это ужас! Как легко манипулировать мнением президента, в руках которого сосредоточена огромная государственная власть. Еще в начала марта Зеленский говорил, что медреформу надо продолжать, а вчера называет ее диверсией. Во-первых, из него плохой фактчекер: цифра в 50 000 уволенных врачей, как и закрытых больниц явно завышена. Во-вторых, президент ругает суть реформы, что часть больниц будут получать мало, слишком мало денег. Но в этом смысл, чтобы максимально эффективно использовать скудные ресурсы: много пациентов в больнице, много денег, мало - мало. На всех не хватит. Медицинская реформа почти во всех странах проходила очень тяжело, она забирает деньги и власть у относительно небольшой группы чиновников и врачей, и отдает их пациентам исходя за математической целесообразности. Польша, например, закончила реформу с третьего раза. Украина рискует пойти по такому же сложному пути. Плохо, что цена зигзагов - тысячи жизней. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Идеи и кейсы | Начать новый бизнес в карантин? Три истории предпринимателей, которые риcкнули

Коронавирус, карантин и кризис. Три этих слова стали настоящим бичом для бизнеса. Ими можно объяснить падение продаж, увольнения, отмену премий и бонусов. Но это лишь одна сторона медали. Тот же карантин может стать импульсом, трамплином, мотиватором. Не верите? Тогда вам обязательно стоит прочитать три истории о предпринимателях, которые не побоялись рискнуть. Ведь рецепт прост: делайте то, что нужно людям. И если ваш товар сейчас не нужен — меняйтесь сами и меняйте продукт. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов на успех. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Uber Eats объявил о прекращении работы в Украине

Глобальная оптимизация на фоне пандемии: компания Uber сворачивает свой сервис по доставке еды из ресторанов в восьми странах, в том числе в Украине. Американский единорог ускорил рост рынка доставки в Украине, но затем не справился с конкуренцией со стороны локальных игроков. Украинский офис явно не планировали закрывать так быстро - всего пару недель назад украинский Uber Eats расширялся и запускал доставку в Днепре. Очевидно, на планы центрального офиса повлиял карантин. Недавно в СМИ попал инсайд о планах Uber сократить 20% сотрудников. Видимо, под эту оптимизацию и попали рынки, на которых конкурировать с сильными местными игроками не было смысла, особенно в условиях глобального закрытия ресторанов. Больше по ссылке.

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