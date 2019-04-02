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02.04.2019, 22:05

Второй тур. Может ли Порошенко честно обойти Зеленского

Второй тур. Может ли Порошенко честно обойти Зеленского - Фото
Петр Порошенко с семьей (фото - president.gov.ua)

Порошенко отстает от фаворита гонки Зеленского в два раза. Есть ли при таком разрыве у действующего президента шанс на второй срок - разбор LIGA.net

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Президент Украины Петр Порошенко сразится с Владимиром Зеленским - во втором туре. Шоумен обошел действующего президента вдвое. И все опросы говорят, что во втором туре Зеленский победит. Есть ли у Порошенко шанс переломить ситуацию за 20 дней до голосования и честным образом выиграть выборы - разбиралась LIGA.net.

Что случилось. Действующий президент стартовал в президентской гонке с очень плохих позиций - только четвертым в рейтингах социологов за май-2018 после Тимошенко, Гриценко и Бойко. ЦИК после обработки почти всех электронных протоколов дает двукратный отрыв Зеленского от Порошенко: 30,2% против 15,9%.

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Почему это важно. Украина может получить нового президента - и, скорее всего, это будет не Порошенко. По крайней мере - так выглядит сейчас, за 20 дней до голосования. "Я еще полтора месяца назад говорил, что во втором туре у Порошенко будут большие проблемы", - говорит глава КМИС Владимир Паниотто. Его компания максимально точно предугадала первый тур выборов. А за неделю до голосования социологи анализировали пары второго тура. "В паре Зеленский-Порошенко разрыв больше, чем в первом туре: 18% против 43% у Зеленского", - напоминает социолог. Причем большинство избирателей всей первой пятерки отдают предпочтение Зеленскому.

Политолог Петр Олещук ситает, что сейчас шансы Порошенко выиграть выборы - теоретические. "Можно нарисовать схему. Но мне сложно представить реализацию", - говорит он, называя две проблемы: высокий антирейтинг и перетоки голосов не в пользу Порошенко. Как преодолеть это, политолог не представляет. "Не за три недели... Нужны какие-то абсолютно радикальные шаги и фантастические сценарии. Например, Тимошенко поддержит Порошенко - что-то невероятное", - отметил он.

Что дальше. Порошенко остается надеяться на "черных лебедей". Например, что Зеленский совершит серьезную ошибку до 21 апреля. "Мы не знаем, как себя проявит Зеленский до второго тура. Он не просто так переносит презентацию своей команды и избегает общения со СМИ", - говорит Паниотто. И допускает, что повлиять на расклад могут дебаты. С ним согласна социолог Деминициатив Ирина Бекешкина: Порошенко может изменить ситуацию, если ему удастся убедить избирателя, что следующие пять лет на посту он проведет не так, как предыдущие. Главной ошибкой называет "монологи об успехах" вместо "диалогов о проблемах".

Олещук добавляет: за пять лет Порошенко не решил проблему коррупции и войны, выбрав "самый тупой способ" борьбы с обвинениями в этом - нападки на журналистов и антикоррупционеров. А в конце загнал себя в электоральное гетто, сделав ставку на украиноязычных патриотов из западных областей и определив остальных кандидатов в соратники Путина. Последним он окончательно закрыл для себя путь расширения электората. "Зеленский наоборот избегал нападок на оппонентов и их электорат. И это сработало лучше, чем негативная мобилизация", - говорит Олещук.

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Стратегия Порошенко, говорит политолог, позволила ему выжать максимум из своей электоральной группы и выйти во второй тур, но этого не хватит для победы. "С такой стратегией победить в принципе невозможно", - считает политолог.

Читайте также: Второй тур Зеленский-Порошенко: кому достанутся голоса выбывших


специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы 2019, второй тур
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