Втрое больше, чем в феврале 2022-го. Как армия РФ адаптируется к войне и что это значит

Россияне втрое увеличили количество своих войск в Украине по сравнению с началом большого вторжения. К началу июня на временно оккупированных территориях и у границы задействована армия из 550 000 военных, говорят LIGA.net в Главном управлении разведки.

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Россияне учатся, пытаются увеличить масштабы военного производства, адаптируются на поле боя. Их "мясные штурмы" стали эффективнее, а тактика одноразовой пехоты очень вредит ВСУ.

Но то, что российская группировка становится больше и качественнее, не означает, что она непобедима, отмечает LIGA.net эксспикер Генерального штаба Владислав Селезнев: "Все решат ресурсы".

Как русское войско изменилось с самого начала полномасштабного вторжения и чего ждать дальше – коротко.

"10 рот погибнет, а 11-я научится". Цена эффективности

Оккупационная группировка россиян сейчас насчитывает около 520 000 военнослужащих, уточняют LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны. Кроме того, на временно оккупированных территориях еще около 32 000 представителей Росгвардии, ФСБ и других силовых структур, которые осуществляют полицейские функции.

Для сравнения: 24 февраля 2022 года в Украину вторглась российская группировка численностью 180 000 человек. В ноябре 2023 года на территории Украины находились более 400 000 окупантов.

Оккупационные войска выросли не только количественно. "В наступлении на Волчанск россияне показали качественный рост", – добавляет LIGA.net военный эксперт Defence Express Иван Киричевский.

Та группировка, которая вошла в Украину в первый месяц большого вторжения, уже давно "кончилась", уверяет LIGA.net эксспикер Генерального штаба, военный аналитик Владислав Селезнев.

Но те, кому удалось выжить, смогли передать свой опыт. Уже с лета 2022 года стало понятно, что россияне обобщают боевой опыт и на его базе формируют новые рекомендации, рассказывает LIGA.net автор курса психологической подготовки "Бронированный разум", военнослужащий Константин "Вальде" Ульянов.

"На рубеже 2022–2023 у них появилась методика о штурмовых действиях в городской застройке и лесополосах, – добавляет он. – Это маленькая брошюрка с одной примитивной, словно ребенком нарисованной, иллюстрацией. Но это была первая методичка, которую создало не российское министерство обороны с их устаревшим видением войны, а люди из окопов".

С этого времени россияне продолжают развивать свои учебные программы. К счастью для сил обороны – организовать это институционально у них не получается, говорит "Вальде". Но проблема в том, что их очень много:

"Они могут себе позволить потерять 10 рот, но 11-ая чему-то научится. И там будет такой командир роты, который сможет этот опыт передать".

По его словам, это не означает, что у россиян исчезла практика мясных штурмов: "Но они, к сожалению, стали более эффективными".

"Одноразовая пехота". Изменилась ли тактика штурмов

В российских войсках введено функциональное распределение, отмечает в одном из своих последних отчетов Королевский институт объединенных сил (Royal United Services Institute, RUSI).

Для непрерывных боевых действий или выявления украинских огневых позиций используют "одноразовую пехоту". Она заходит небольшими группами из двух-пяти человек, начинает перестрелку с украинскими позициями и часто на этом этапе гибнет.

Затем – заходит следующая волна из нескольких таких небольших групп.

Фото: Служба по связям с общественностью 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины

Силы обороны Украины, отстреливаясь от этих "волн", тратят на них боеприпасы, выявляют все больше оборонительных позиций и истощают личный состав. Россияне в это время обнаруживают слабые места в линии обороны и делают эти точки приоритетными для нападения. Если оборона мощная – туда направляют специальные отряды, снайперов и артиллерийских корректировщиков, добавляет RUSI.

Это достаточно точное описание тактики РФ, подтверждает LIGA.net спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин: "Эти группы часто передвигаются на багги или мотоциклах , что делает их очень мобильными".

Оккупанты начали более грамотно строить боевые порядки войск в наступлении, соглашается Киричевский. "Россияне смогли не просто отойти от тактики воздушного террора, когда бомбами просто гонят "куда-то туда", – добавляет он. – Они эти самолеты с КAБами научились использовать вместо артиллерии для поддержки наступательных действий".

Сейчас россияне забрасывают авиабомбами любой подозрительный кустик, соглашается Ульянов: "При такой тактике даже очень плохо обученная пехота будет добиваться результатов".

Сброс с Су-34 КАБ-500С (фото – сайт окупантов)

Самым слабым местом российской пехоты остается низкий моральный дух, говорят аналитики RUSI. Это приводит к плохой сплоченности подразделений и взаимодействию между подразделениями.

Хотя над мотивацией окупантов российская армия работала централизованно и активно, отмечает "Вальде". Если в 2022 году основным движущим механизмом была бравада, то после провала блицкрига им стало уже желание личной мести.

"Россияне многое сделали, чтобы как можно большему количеству военных насадить образ украинца не просто как врага, а врага, в битве с которым предстоит "очистка земель от скверны", – добавляет Ульянов.

Бронетехника, арта, РЭБ. Как армия России адаптируется

Россияне стали реже использовать бронетехнику для попыток прорыва. Танки обычно используют либо для дополнения артиллерии, либо как высокоточные средства огневой поддержки для выявления и уничтожения огневых позиций. Третий способ использовать броню – обстрелы во время ротаций украинских войск.

В общем, в вопросе бронетехники россиянам особенно нечем похвастаться, добавляет LIGA.net представитель ГУР: "Они снимают с консервации танки 1950-х годов. Пытаются восстанавливать технику, чтобы снова использовать в боевых действиях".

Инженерные войска оказались одними из самых сильных в оккупационной армии, отмечает RUSI. Они создали сложные препятствия и полевые укрепления по всему фронту. Эта оборона представляет серьезную тактическую проблему для украинских наступательных операций.

Мощность артиллерийского огня остается высокой , но РСЗО работают гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы, что свидетельствует о нехватке боеприпасов. Уменьшилось количество снарядов 152 калибра, однако значительно увеличилось использование 120-мм минометов.

Средства РЭБ также мощны. Но если в 2022 году плотность систем РЭС была чрезвычайно высокой, то теперь российская армия использует примерно одну основную систему на 10 км фронта. Их главная цель – контролировать и поражать украинские БПЛА.

Россияне экспериментируют с разными системами, но испытывают нехватку высокоточных решений, говорит LIGA.net заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

Операторы БПЛА Вооруженных сил Украины (Фото: 71 отдельная егерская бригада ДШВ ВСУ)

"Если враг откроет еще одно направление на северных границах и учитывая увеличение географии ударов Сил обороны, россиянам придется еще больше рассредоточивать все свои средства. Системы РЭБ – в том числе", – убежден он. Они будут создавать определенные препятствия, но не будут мешать ударам ВСУ.

"Россияне учатся, пытаются увеличить масштабы своего военного производства, адаптируются к реалиям на поле боя", – резюмирует собеседник в разведке LIGA.net

Большая часть этой адаптации реактивна и направлена на компенсацию серьезных недостатков российских подразделений.

Тем не менее, отмечают аналитики RUSI, если Украине удастся нарушить российскую оборону и перехватить инициативу, российские подразделения, скорее всего, быстро лишатся координации. Изменение баланса сил в воздухе может послужить как раз таким примером.

Все решают ресурсы. Чего ждать дальше

По словам министра обороны Рустема Умерова, Россия перебрасывает на фронт все больше живой силы и техники. И хотя украинским Силам обороны удалось стабилизировать новый фронт на северо-востоке Харьковской области, Кремль готовится к новому натиску.

"Их цель – открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою живую силу, огневую мощь против нас", – говорит Умеров.

Несмотря на колоссальные потери и в технике, и в живой силе, РФ может попытаться нарастить интенсивность боевых действий, предполагает Киричевский: "Пика эскалации россияне еще не достигли. Пик еще впереди".

В ГУР считают, что потенциально есть риск на Сумском направлении.

Однако вопрос интенсивности боевых действий – это вопрос ресурсов, напоминает LIGA.net Селезнев. "Так же, как мы зависим от поставок от наших западных партнеров, российская армия зависит от тех ресурсов, которые можно собрать по территории России или, возможно, получить от правительств изгнанников", – говорит он.

Это также влияет на попытки государства-агрессора построить новые и построить существующие предприятия ВПК, говорит собеседник в ГУР.

"Ключевая проблема – нехватка комплектующих для высокоточного оружия. Есть зависимость от поставок составных частей, – отмечает представитель разведки. – Те же "шахеды": если Иран выполняет свои обязательства и присылает им комплектующие – они увеличивают выпуск ударных беспилотников. Если нет – завод стоит и ничего не производится".

То, что российская группировка становится больше и качественнее, еще не означает, что она непобедима, заключает Селезнев.

"Дальнейший ход событий определят ресурсы, – считает он. – Если у нас будут снаряды, ракеты, достаточное количество средств противовоздушной обороны, враг может сколько угодно надувать свою группировку. Это все равно ему не поможет".