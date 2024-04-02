Утром 2 апреля в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане прогремели взрывы.

В Нижнекамске дрон атаковал нефтеперерабатывающий комплекс. На территории особой экономической зоны Алабуга (в окрестностях города Елабуга) ударили по заводу по сборке беспилотников типа Shahed.

Удар по НПЗ был совместной операцией Главного управления разведки и Службы безопасности Украины. По заводу по производству "шахедов" – отдельной операцией ГУР, сообщил LIGA.net собеседник в разведке.

"С момента завершения Второй мировой войны мы первые, кто смог ударить по врагу на столь стратегическую глубину – почти 1300 километров от государственной границы", – отмечает LIGA.net военный аналитик Defance Express Иван Киричевский.

Как Украине удалось нанести столь мощный удар по российским тылам и чего ждать дальше – коротко.

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НПЗ и шахеды. Что известно об ударах по Татарстану

В Нижнекамске удалось поразить один из самых больших и современных российских НПЗ. Дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти, после чего там возник пожар. Это плановая работа Сил обороны Украины, говорит LIGA.net собеседник в разведке.

В Елабуге после атаки двух беспилотников пострадало только общежитие, утверждают местные власти. Уверяют – серьезных разрушений на предприятиях нет, технологический процесс не нарушен.

Однако, по данным украинской разведки, именно производственные мощности получили серьезные повреждения. Хотя о полном их уничтожении пока действительно речь не идет.

"Часть этих повреждений нанесена самими россиянами и их средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Как всегда, в конце концов", – говорит источник в ГУР.

Летом 2023 года Washington Post сообщил, что Россия хочет наладить на заводе в Елабуге крупное производство усовершенствованных дронов иранской модели. Тогда, по данным издания, планировалось произвести 6000 беспилотников типа Shahed к 2025 году.

При этом, по результатам расследования журналистов издания "Протокол" и YouTube-канала РЗВРТ, производственный процесс на заводе длился едва ли не круглосуточно. С активным вовлечением в сбор дронов-камикадзе, в частности, студентов колледжа "Алабуга Политех".

Спутниковые снимки зданий 8.2 (слева) и 8.1 (справа), переоборудованных под производство

На заводе изготовляли также беспилотники других типов, напоминает эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк: Корпус 8.1 частично отведен под производство "шахедов", но там изготовляют и дроны других типов, корпус 8.2 – полностью под производство только "шахедов".

В общем, Татарстан – большой узел российской военной машины, добавляет Киричевский. В Казани, например, расположены два важных объекта для россиян: Казанское танковое училище и авиазавод, на котором могут производить бомбардировщики Ту-160. В Зеленодольске – строят корветы под "Калибры".

"То есть, сам факт появления столь дальнобойных дронов открывает для нас очень широкие перспективы", – убежден Киричевский.

"Мощнее Shahed". Чем нанесли удары

Днем ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что большинство беспилотников, которые Украина использует для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, имеют радиус действия от 700 до 1000 км. Но сейчас у Сил обороны есть дроны, которые могут пролететь более 1000 км.

После удара по Татарстану очевидно, что украинские силы обороны смогли создать средство поражения, мощнее чем Shahed, говорит Киричевский.

"У россиян нет дронов-камикадзе с фактической дальностью полета более 1000 километров, – отмечает он. – Все "шахеды" во время атак на Украину запускаются из приграничных районов или из временно оккупированного Крыма".

Невозможность использовать западные образцы вооружения подвела украинских инженеров к необходимости создавать эффективные средства поражения, добавляет LIGA.net заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Это – низколетающие, малозаметные средства, работающие ниже действия обычных радиолокационных систем обнаружения и способные обходить противовоздушную оборону врага, объясняет он.

"Что значительно увеличивает расстояния, на которые может летать этот дрон, – говорит авиаэксперт. – Когда мы говорим об ударе на 1300 км, не забывайте, что он должен обойти множество точек, где расположены системы ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и обычных зданий, где люди могут его увидеть и сообщить полиции, что над ними что-то пролетело".

Более подробно разбирать, чем именно был нанесен удар – не в интересах Украины, отмечает Киричевский. Чтобы не помогать врагу выйти из состояния стратегической неопределенности.

"Россияне только пришли в себя после первых волн ударов по российским НПЗ. Начали думать над усилением защиты. Даже пошли на прямой косплей наших мобильных огневых групп, в надежде сбивать наши дроны-камикадзе, когда они будут пролетать линию фронта, – перечисляет он. – А тут им еще раз выбили табуретку из-под ног".

"Довести до состояния стройплощадки". Что дальше

Удар хороший, но не выводит завод из строя, говорит Кевлюк. Этот завод следует довести до состояния стройплощадки. Поражение одного из корпусов только приостановит производство:

"Вот удар 10-20 БпЛА, которые разрушат физически оба цеха и энергоинфраструктуру завода, остановил бы его на полгода по меньшей мере".

Однако эти удары можно считать пристрелочными, убежден Киричевский. И здесь речь идет не только об ударах дронами на стратегическую глубину. "Врагу, который по нам бьет ракетами, нужно отвечать, в том числе, ракетами", – убежден он.

По мнению аналитика, именно в этом контексте следует рассматривать сообщения, что Украина адаптирует противокорабельные ракеты "Нептун" отечественного производства для нанесения ударов на большие расстояния. А также слова гендиректора Укроборонпрома Германа Сметанина, что все работают на то, чтобы "у*бать по той Москве" .

"Появление столь дальнобойных дронов свидетельствует, что мы не можем поразить российские военные объекты и НПЗ разве что за Уралом, – убежден Киричевский. – И то не факт, если вспомнить, что наши смогли взорвать БАМ – магистраль, которая должна была остаться невредимой даже в случае войны России с Китаем".

Не факт, согласен собеседник LIGA.net в разведке: "Мы работаем разными силами средствами и средствами. Сегодняшние события в Севастополе с подрывом определенных инфраструктурных объектов показывают, что работа ведется не только на небе, но и на земле".