Зранку 2 квітня в містах Єлабуга та Нижньокамськ у Татарстані пролунали вибухи.

У Нижньокамську дрон атакував нафтопереробний комплекс. На території особливої економічної зони Алабуга (на околицях міста Єлабуга) вдарили по заводу зі складання безпілотників типу Shahed.

Удар по НПЗ був спільною операцією Головного управління розвідки та Служби безпеки України. По заводу із виробництва "шахедів" – окремою операцією ГУР, повідомив LIGA.net співрозмовник у розвідці.

"З моменту завершення Другої світової війни ми перші, хто зміг ударити по ворогу на настільки стратегічну глибину – майже 1300 кілометрів від державного кордону", – наголошує LIGA.net військовий аналітик Defance Express Іван Киричевський.

Як Україні вдалося завдати настільки потужного удару по російських тилах та чого очікувати далі – коротко.

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НПЗ та "шахеди". Що відомо про удари по Татарстану

В Нижньокамську вдалось уразити один з найбільших та найсучасніших російських НПЗ. Далекобійний дрон влучив в установку первинного перероблення нафти, після чого там виникла пожежа. Це – планова робота Сил оборони України, каже LIGA.net співрозмовник у розвідці.

В Єлабузі після атаки двох безпілотників постраждав лише гуртожиток, твердить місцева влада. Переконує – серйозних руйнувань на підприємствах немає, технологічний процес не порушений.

Однак, за даними української розвідки, саме виробничі потужності зазнали серйозних ушкоджень. Хоча про повне їх знищення поки що, дійсно, не йдеться.

"Частина цих пошкоджень завдана самими росіянами та їхніми засобами протиповітряної і протиракетної оборони. Як і завжди, зрештою", – каже джерело у ГУР.

Влітку 2023 року Washington Post повідомила, що Росія хоче налагодити на заводі в Єлабузі велике виробництво удосконалених дронів іранської моделі. Тоді, за даними видання, планувалось виробити 6 000 безпілотників типу Shahed до 2025 року.

При цьому, за результатами розслідування журналістів видання "Протокол" та YouTube-каналу РЗВРТ, виробничий процес на заводі тривав ледь не цілодобово. Із активним залученням до складання дронів-камікадзе, зокрема, студентів коледжу "Алабуга Політех".

Супутникові знімки будівель 8.2 (ліворуч) та 8.1 (праворуч), переобладнаних під виробництво "шахедів" в Алабузі (Фото: ISIS)

На заводі виготовляли також безпілотники інших типів, нагадує експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк: "Корпус 8.1 частково відведений під виробництво "шахедів", але там виготовляють й дрони інших типів, корпус 8.2. – повністю під виробництво лише "шахедів".

Загалом Татарстан – великий вузол російської воєнної машини, додає Киричевський. У Казані, наприклад, розташовані два важливі об'єкти для росіян: Казанське танкове училище та авіазавод, на якому можуть виготовляти бомбардувальники Ту-160. У Зеленодольську будують корвети під "Калібри".

"Тобто сам факт появи настільки далекобійних дронів відкриває для нас дуже широкі перспективи", – переконаний Киричевський.

"Потужніший за Shahed". Чим завдали ударів

Днем раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що більшість безпілотників, які Україна використовує для ударів по російських нафтопереробних заводах, мають радіус дії від 700 до 1000 км. Але зараз у Сил оборони є дрони, які можуть пролетіти понад 1000 км.

Після удару по Татарстану очевидно, що українські сили оборони змогли створити засіб ураження, потужніший за Shahed, каже Киричевський.

"У росіян немає дронів-камікадзе із фактичною дальністю польоту понад 1000 кілометрів, – зазначає він. – Усі "шахеди" під час атак на Україну запускаються з прикордонних районів або з тимчасово окупованого Криму".

Неможливість використовувати західні зразки озброєння підвело українських інженерів до необхідності створювати ефективні засоби ураження, додає LIGA.net заступник гендиректора компанії із виробництва засобів РЕБ, авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Це низьколітаючі, малопомітні засоби, які працюють нижче дії звичайних систем радіолокаційного виявлення та здатні обходити протиповітряну оборону ворога, пояснює він.

"Що значно збільшує відстані, на які може літати цей дрон, – каже авіаексперт. – Коли ми говоримо про удар на 1300 км, не забуваймо, що він має обійти безліч точок, де розташовані системи ППО, засоби радіоелектронної боротьби та звичайні будівлі, де люди можуть його побачити і повідомити поліцію, що над ними щось пролетіло".

Більш детально розбирати, чим саме було завдано удару, – не в інтересах України, наголошує Киричевський. Щоби не допомагати ворогу вийти зі стану стратегічної невизначеності.

"Росіяни тільки оговталися після перших хвиль ударів по російських НПЗ. Почали думати над посиленням захисту. Навіть пішли на прямий косплей наших мобільних вогневих груп, сподіваючись збивати наші дрони-камікадзе, коли вони пролітатимуть лінію фронту, – перераховує він. – А тут їм ще раз вибили табуретку з-під ніг".

"Довести до стану будмайданчика". Що далі

Удар хороший, але не виводить завод з ладу, каже Кевлюк. Цей завод слід довести до стану будмайданчика. Ураження одного з корпусів лише призупинить виробництво:

"От удар 10-20 БпЛА, які зруйнують фізично обидва цехи та енергоінфраструктуру заводу, зупинив би його на пів року щонайменше".

Однак ці удари можна вважати пристрільними, переконаний Киричевський. І тут ідеться не лише про удари дронами на стратегічну глибину. "Ворогу, який по нас б'є ракетами, треба відповідати, зокрема, ракетами", – переконаний він.

На думку аналітика, саме в цьому контексті варто розглядати повідомлення, що Україна адаптує протикорабельні ракети "Нептун" вітчизняного виробництва для завдання ударів на великі відстані. А також слова гендиректора Укроборонпрому Германа Сметаніна, що всі працюють на те, аби "у*бати по тій Москві".

"Поява настільки далекобійних дронів свідчить, що ми не можемо уразити російські військові об’єкти та НПЗ хіба що за Уралом, – переконаний Киричевський. – І то не факт, якщо згадати, що наші змогли підірвати БАМ – магістраль, яка мала залишитися неушкодженою навіть у випадку війни Росії з Китаєм".

Не факт, погоджується співрозмовник LIGA.net у розвідці: "Ми працюємо різними силами та засобами. Сьогоднішні події в Севастополі з підривом певних інфраструктурних об'єктів показують, що робота ведеться не лише на небі, а й на землі".