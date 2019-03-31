Выборы-2019. Главные цифры и факты по состоянию на 23:00

Сегодня, 31 марта, в Украине состоялся первый тур выборов президента. Избирательные участки начали свою работу в 8:00 и были закрыты в 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.

Главные цифры. Официальная явка по Украине по состоянию на 20:00 составила 63,48%. Данные ОПОРЫ о явке совпадают с данными ЦИК.

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По подсчету Центральной избирательной комиссией 0,54% голосов избирателей (26436 бюллетеней) результаты следующие: Владимир Зеленский (28,51%), Юлия Тимошенко (18,3%), Петр Порошенко (16,94%), Олег Ляшко (9,37%), Юрий Бойко (7,32%), Анатолий Гриценко (6,32%).

Опубликованы окончательные данные Национального экзитпола по состоянию на 20:00: Зеленский (30,6%), Порошенко (17,8%), Тимошенко (14,2%), Бойко (9,7%), Гриценко (7,1%), Смешко (6,5%), Ляшко (4,7%), Вилкул (4%), Кошулинский (1,7%).

Из общего числа обработанных бюллетеней 1,25% признаны недействительными.

Штаб Тимошенко ведет параллельный подсчет протоколов с так называемыми мокрыми печатями, обработано уже 29%: Зеленский (23,9%), Тимошенко (18%), Порошенко (14,7%).

Главные заявления. Кандидат Гриценко, который точно не проходит во второй тур, категорически "не будет поддерживать Петра Порошенко" и "не готов поддерживать Владимира Зеленского".

Один из руководителей штаба Порошенко, нардеп Сергей Березенко сказал: "Давайте посчитаем первый тур, один день передохнем и будем говорить о победе во втором туре". По его словам, западная Украина "должна проснутся". "На Западной Украине, наверное, думали, что все будет абсолютно по-другому, и это сыграло плохую шутку со всеми нами", - добавил он.

Порошенко вызвал Зеленского на дебаты: "И если кто-то будет уклоняться, то это значит, что ему нечего сказать". Он назвал кандидата Зеленского "марионеткой" олигарха Игоря Коломойского.

Зеленский заявил: "Только что видели пресс-конференцию нашего гаранта. Он еще раз сказал, что я - марионетка Коломойского. У меня только один вопрос, - ну, он тоже увидит, - так вы - марионетка Свинарчука, или Свинарчук ваша марионетка?". Он сказал, что его команда будет "работать до утра и отстаивать результаты". А говоря об оппоненте во втором туре - заявил: "Порошенко, не Порошенко - какая разница?".

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Главные новости

- глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что сообщения о минировании в день выборов поступали преимущественно из России.

- у здания ЦИК активизировалась Нацгвардия - несколько автобусов заехали во двор ЦИК, а часть проехала мимо.

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