Выборы 2020: здравый смысл проиграл, провальный опрос Зеленского. Что надо знать утром

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Местные выборы 2020: когда здравый смысл проиграл

Вчера украинцы выбирали депутатов местных советов и мэров (голов ОТГ и старост). Официальных результатов ещё нет, только экзит полы. Предварительные выводы – украинцы не пошли на самые важные – спасибо децентрализации – местные выборы. Явка – около 37% минимальна в истории местных выборов. Причина – ковид или разочарование.

Партия власти Слуга народа проиграла выборы. У неё или ее кандидатов в мэры нет большинства ни в одном большом городе . Коломойский и ко проиграли. Партия За Майбутне, бордами которой была увешана вся страна, показала мизерный результат – Молодость-порядочность, я имею виду Голос, проиграли. По данным экзит полов у них сильно меньше 10% в Киеве (а больше они нигде и не боролись).

Кто победил? Действующие мэры. В крупных городах почти все будут переизбраны, Харьков, Винница, Ивано-Франковск в первом туре. И пророссийские и реваншистские партии: ОПЗЖ, Оппоблок и Шарий проведут в местные советы значительно больше депутатов, чем в 2015-ом. Борьба за европейскую Украину продолжается. Больше по ссылке.

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Мы сходили на опрос Зеленского – и проголосовали пять раз. Можно ли верить результатам

Один журналист LIGA.net за два часа пять раз поучаствовал в опросе Зеленского, другому дали пустой "бюллетень" с собой – на память.



Кажется, идея Владимира Зеленского провалилась. Во всяком случае трудно понять, как можно такой способ сбора данных считать приемлемым для любых выводов. Печально-грустно.



PS. Чтобы не искажать "результаты" такого голосования, наш журналист, проголосовавший пять раз, испортил так называемые бюллетени. А сколько людей воспользовалось возможностью? Опрос провалился. Больше по ссылке.

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Що у холодильнику Євгена Клопотенка – популярного шеф-кухаря та кулінарного експерта

Він їсть мох і сушених бджіл, додає арахісову олію чи шампанське у борщ, а може й картоплю грушками заправити. Ми завітали у гості до відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Попросили показати, що в його холодильнику і розказати про свої харчові звички. Більше за лінком.

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