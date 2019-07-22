Выборы в Раду. Главные цифры и факты на 12:00

Центризбирком обработал более половины электронных протоколов
Вчера, 21 июля, прошли досрочные выборы в Верховную Раду. На данный момент обработано 54,68% протоколов.
Главные цифры
Лидирует президентская партия Слуга народа - 42,47%.
На втором месте - Оппозиционная платформа - За життя - 12,92%, третьем - Европейская солидарность - 8,6%, четвертом Батькивщина - 8,02%, пятом - Голос - 6,36%.
По результатам обработки всех протоколов на заграничных участках партия Европейская солидарность набрала 29,55%. Слуга народа - 28,13%, Голос – 19,67%, партия Шария - 4,41%, ВО Свобода 4,25%, Оппозиционная платформа - За жизнь – 3,6%, Сила и честь– 3,05%, Батькивщина – 2,01%.
Главные заявления
- Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что в первую очередь политсила планирует внести в парламент четыре законопроекта: о снятии депутатской неприкосновенности; внесение изменений в регламент Рады; внесение изменений в Конституцию, связанных с отзывом или досрочным прекращением полномочий народного депутата. Также будет внесен законопроект, который предусматривает наказание за неперсональное голосование (кнопкодавство).
- Он также заявил, что о коалиции говорить пока не приходится. Впрочем, в президентской партии по итогам выборов рассчитывают на 255 мест в новой Верховной Раде.
- Министерство иностранных дел Канады первым поздравило Украину с проведением досрочных парламентских выборов.