Выборы в Раду. Главные цифры и факты на 12:00

Вчера, 21 июля, прошли досрочные выборы в Верховную Раду. На данный момент обработано 54,68% протоколов.

Главные цифры

Лидирует президентская партия Слуга народа - 42,47%.

На втором месте - Оппозиционная платформа - За життя - 12,92%, третьем - Европейская солидарность - 8,6%, четвертом Батькивщина - 8,02%, пятом - Голос - 6,36%.

По результатам обработки всех протоколов на заграничных участках партия Европейская солидарность набрала 29,55%. Слуга народа - 28,13%, Голос – 19,67%, партия Шария - 4,41%, ВО Свобода 4,25%, Оппозиционная платформа - За жизнь – 3,6%, Сила и честь– 3,05%, Батькивщина – 2,01%.

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