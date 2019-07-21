Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.07.2019, 19:01

Выборы в Раду. Главные цифры и факты на 19:00

Выборы в Раду. Главные цифры и факты на 19:00 - Фото
Фото: ЕРА

До конца голосования на выборах нового парламента остается меньше часа

Сегодня, 21 июля, проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки начали свою работу в 08:00 и будут работать до 20:00. После закрытия участков будет опубликован официальный национальный экзитпол.

Главные цифры

Явка избирателей по состоянию на 16:00 составила 36,5%, согласно данным Центральной избирательной комиссии. Параллельный подсчет от ОПОРЫ показал явку в 36,9%.

Активнее всего голосуют в Черниговской области – 41,6%. Наименее активно – в Черновицкой области, 27,9%.

Главные заявления

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что у партии уже готовы кандидатуры на должности спикера Верховной Рады и на премьер-министра Украины. 

Читайте также
Слуга народа продолжает удерживать симпатии избирателей: опрос 18.06.2019Опрос Рейтинга: Сторонников досрочных выборов стало больше 14.06.2019Опрос: сколько украинцев назвали конституционным роспуск Рады 14.06.2019

Главные новости

  • В Харькове и Одесской области массово "минировали" избирательные участки.

  • В Антарктиде на избирательном спецучастке на станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на выборах в Верховную Раду, в котором приняли участие 12 участников украинской экспедиции.

  • Полиция открыла 33 уголовных дела по факту нарушений на выборах.
  • Наблюдатели от Всемирного конгресса украинцев зафиксировали попытки России сорвать внеочередные парламентские выборы в Украине. 

Читайте также: День голосования. Украина выбирает Верховную Раду: хроника

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, выборы, парламентские выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Лайфхак для водителей. Как оплатить парковку, забыв о наличке
Технологии Лайфхак для водителей. Как оплатить парковку, забыв о наличке
Технологии
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 