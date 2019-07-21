Выборы в Раду. Главные цифры и факты на 19:00

Сегодня, 21 июля, проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки начали свою работу в 08:00 и будут работать до 20:00. После закрытия участков будет опубликован официальный национальный экзитпол.
Главные цифры
Явка избирателей по состоянию на 16:00 составила 36,5%, согласно данным Центральной избирательной комиссии. Параллельный подсчет от ОПОРЫ показал явку в 36,9%.
Активнее всего голосуют в Черниговской области – 41,6%. Наименее активно – в Черновицкой области, 27,9%.
Главные заявления
Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что у партии уже готовы кандидатуры на должности спикера Верховной Рады и на премьер-министра Украины.
Главные новости
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