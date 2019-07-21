Выборы в Раду. Главные цифры и факты на 19:00

Сегодня, 21 июля, проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки начали свою работу в 08:00 и будут работать до 20:00. После закрытия участков будет опубликован официальный национальный экзитпол.

Главные цифры

Явка избирателей по состоянию на 16:00 составила 36,5%, согласно данным Центральной избирательной комиссии. Параллельный подсчет от ОПОРЫ показал явку в 36,9%.

Активнее всего голосуют в Черниговской области – 41,6%. Наименее активно – в Черновицкой области, 27,9%.

Главные заявления

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что у партии уже готовы кандидатуры на должности спикера Верховной Рады и на премьер-министра Украины.

Главные новости

В Харькове и Одесской области массово "минировали" избирательные участки.

В Антарктиде на избирательном спецучастке на станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на выборах в Верховную Раду, в котором приняли участие 12 участников украинской экспедиции.

Полиция открыла 33 уголовных дела по факту нарушений на выборах.



Наблюдатели от Всемирного конгресса украинцев зафиксировали попытки России сорвать внеочередные парламентские выборы в Украине.

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