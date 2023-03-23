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Коротко | Выпустить "Кракена". Неизвестные детали харьковского наступления: фильм ГУР – за минуту

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 15:00
Выпустить
Коллаж - Дарья Дмитренко/LIGA.net

Как отряд "Кракен" ГУР МО и 92 бригада ВСУ под руководством Сырского освобождали Харьковскую область: неизвестные детали контрнаступления

Самое успешное украинское контрнаступление за всю большую войну. Отвоевано более 8 500 кв. км, освобождено около 400 населенных пунктов. Около 150 000 местных жителей спасены. "Мы планировали чуть меньше, на 2 000 кв. км", – иронизирует Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Как украинским воинам удалось удивить российских оккупантов: LIGA.net посмотрела фильм Главного управления разведки Минобороны "Харьковское контрнаступление. Земля" и пересказывает самые интересные моменты.

"23 ФЕВРАЛЯ МЫ ВЫДАЛИ ОРУЖИЕ ПЕРВЫМ ПАРТИЗАНАМ"

Одно из основных направлений ударов во время большого вторжения российской армии – из Белгорода в Харьков.

Небольшое расстояние – всего 30 километров до российской границы – давало оккупантам призрачный шанс на быстрое продвижение по Харьковской области.

Фото – скріншот відео

"Мы все об этом знали, – уверяет Кирилл Буданов, начальник военной разведки Минобороны. – У россиян было несколько вариантов реализации своего замысла. По хорошей российской традиции, из всех вариантов они выбрали самый плохой и ужасный. Большинство военного и политического руководства хотело пойти другим вариантом".

Утром 27 февраля в Харьков за окружную дорогу удалось прорваться нескольким колоннам российских оккупантов. Некоторые из них заблудились в жилых кварталах города. Защитники Харькова вступили в контактные уличные бои.

Кроме 92-й Чугуевской механизированной бригады нацгвардейцев и только что сформировавшихся сил ТРО в бой вступили добровольцы. Им не только удалось уничтожить бронетехнику и живую силу врага, но и взять первых пленных.

Фото – скріншот відео

После ликвидации вражеского прорыва 27 февраля российскую армию удалось выбить и вытеснить за окружную дорогу. "Мы заранее прибыли в город, организовали движение сопротивления. 23 февраля мы выдали оружие нашим первым партизанам, которые вместе с ВСУ приняли первый вражеский удар", — вспоминает офицер спецподразделения "Кракен" ГУР МО с позывным "Вито".

Этот офицер военной разведки стоял у истоков отряда из харьковских добровольцев, в основном из бывших ветеранов полка "Азов" – нового спецподразделения. "Вито", как бывший морской спецназовец, назвал новый отряд именем морского мифического чудовища – "Кракен".

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ПОДГОТОВКА К КОНТРНАСТУПЛЕНИЮ

Россия не смогла взять наскоком Харьков. В свою очередь оккупировала треть области – Волчанский, Купянский и Изюмский районы – а также приграничные села на севере. А сам Харьков начала методически разрушать. Преступления против человечности оккупанты совершали на протяжении всей весны и лета.

Фото – скріншот відео

В то же время силы обороны в Харьковской области начали выбивать врага из сел на севере и востоке от областного центра. 29 марта бойцы "Кракен" при поддержке бронетранспортеров и танков с боями освободили поселок Ольховка, уничтожив до 70 оккупантов. Еще с два десятка попали в плен.

Фото – скріншот відео

Еще через месяц, 29 апреля, была освобождена большая деревня Русская Лозовая на основной автодороге Харьков-Белгород. А дальше – маленькая соседняя деревня Питомник, еще оттеснив россиян от окружной дороги Харькова.

Кроме мощного отряда "Кракен", в Харьковской области в течение лета действовали и малые группы ГУР. Одна из них, "Кедр", 12 июля возле поселка Дементиевка при поддержке артиллерии Нацгвардии и сил теробороны уничтожила разведывательную группу морской пехоты северного флота ВМС РФ, взяв в плен Станислава Трутнева, боевого водолаза, офицера 140-го флота РФ.

Станіслав Трутнєв, російський полонений водолаз

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ОТ БАЛАКЛЕИ ДО КУПЯНСКА

В конце лета украинская армия спланировала в Харьковской области крупную контрнаступательную операцию стратегического уровня. Ее возглавил генерал-полковник Сырский. "Проблема была в том, чтобы обеспечить наступательную группировку необходимым количеством боеприпасов. Люди были готовы, им надоело отступать", – вспоминает Сырский.

Командованию нужно было добиться оперативной внезапности. Для этого противника ввели в заблуждение – будто ВСУ наращивают силы и готовят наступление на юге. Россияне перекинули туда дополнительные резервы. Украинская разведка собрала данные, где на Харьковщине у врага тончайшая линия обороны.

Самым большим городом на пути основного удара стала Балаклея. 6 сентября отряд "Кракен" пошел в наступление. Спецназовцы решили не штурмовать город в лоб, а обойти, заняв друг за другом небольшие села вокруг.

Фото – скріншот відео

Противник явно не ожидал удара на Балаклею, – подготовку наступления удалось сохранить в тайне. Штурмовые подразделения "Кракена" сразу завладели инициативой, в начале взяв под контроль территорию артиллерийских складов в Вербовке. После этого первые штурмовые группы вошли в Балаклею. Каждое продвижение в городе тщательно продумывали и контролировали дронами из воздуха.

Фото – скріншот відео

После взятия Балаклеи фронт противника на харьковском направлении рухнул. Открывался путь на Купянск – важный железнодорожный узел, являвшийся логистическим центром в глубоком тылу армии РФ в Изюме.

Западную часть Купянска в Оскол брала под контроль 92 механизированная бригада. Все мосты через реку в отступлении россияне взорвали. И пока ВСУ наводили переправы, отряд "Кракен" сумел проникнуть по единственной уцелевшей узкой тропинке на восточную половину города.

Міст через річку Оскол, яким заходив у східний Куп'янськ

Первый стрелковый контакт с врагом произошел, как только бойцы "Кракен" перешли мост и зашли в кварталы частного сектора. Особенно горячо было в районе виадука через железнодорожные пути, где было важно закрепиться, чтобы выбить врага со станции Купянск-Узловой.

Российские офицеры убегали и часто даже не говорили своим солдатам, что украинцы овладели каким-то участком. Поэтому враг часто попадал в засады там, где думал, что наших нет.

"Идут россияне, ну вообще вразвалочку. Шли в магазин реально что-то себе взять. Ну а тут мы... И там они остались лежать", — вспоминает военный спецподразделения "Кракен" с позывным "Скала".

Он рассказывает, что в соседнем селе Подолы украинские силы организовали позицию для "охоты" на "заблудшую" российскую технику. К примеру, из гранатомета попали в российский бронетранспортер.

Часть россиян из бронемашины разбежалась, но всех их нашла смерть. Один из них скрывался в туалете. "Наш увидел, что дверь закрыта, но не на щеколду, – говорит "Скала". – А у местных здесь привычка щеколду закрывать. Мы пару раз туда стрельнули, оттуда вывалилось тело, которое начало бежать, но его дострелили".

Українські воїни знищують окупанта, який ховався в туалеті

К сожалению, Александр "Скала" Заколодный погиб 20 января 2023 на бахмутском направлении. Представлен к званию Героя Украины.

Украинские воины преграждали "минными шлагбаумами" из противотанковых мин места наиболее вероятного прорыва вражеской техники. Она либо останавливалась и становилась удобной мишенью, либо ее разносили вдребезги. Купянская земля была усеяна телами погибших россиян.

Мінні шлагбауми від ГУР

Кроме отряда "Кракен", 92 механизированной бригады и смежных подразделений в контрнаступлении в Харьковской области принимали участие добровольцы "Иностранного легиона". Вот как об этом упоминает гражданин Великобритании с позывным "Сармат":

"Я был очень удивлен. До этого мы находились на фронте шесть-семь месяцев и видели много военных действий по классической советской тактике. А потом началась наша операция. Это был мощный союз артиллерии и ребят из пехоты. Вот почему, я думаю, он был столь успешным. Россияне не сталкивались с такими действиями раньше и не смогли удержать фронт".

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