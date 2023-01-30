Беспилотники атаковали военные заводы в Иране. Точные результаты ударов неизвестны, но западные медиа пишут, что за атакой стоял Израиль, и это может косвенно помочь Украине.

"Такие атаки будут продолжаться. Не думаю, что каждую ночь, – говорит LIGA.net Илия Куса, эксперт Института будущего. – Но время от времени – как это происходит в последние годы. Риски разворачивания более широкого конфликта тоже есть".

Что известно об атаке на ВПК Ирана, может ли новый виток эскалации привести к большой войне на Ближнем Востоке, какие выгоды и риски это несет для Украины – коротко пишет LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В ночь на 29 января в Иране беспилотники атаковали военные заводы в Иране. В частности, взрывы прогремели в Исфахане на заводе по производству боеприпасов. Возле этого же города, по данным RUSI, находится конструкторское бюро беспилотников Shahed-131/136, которые Иран поставляет России для атак на Украину.

Также были сообщения о пожаре на крупном заводе по производству моторных масел в Шахид-Салими, взрывах на авиабазе Дизфуль, пожарах в Хамадане и Решт, указывает BBC.

На кадрах из Ирана видны вспышки и взрывы. Однако точных данных, как и спутниковых снимков, о результатах атаки нет.

مقایسه انفجار ترقه چهارشنبه سوری با انفجار امشب اصفهان pic.twitter.com/9WQN4uxQqm — pezh_dost (@pezh_d) January 28, 2023

این ویدئو فک کنم مربوط ب همین حادثه اخیر اصفهان باشه

دوستان اصفهانی تایید کنن اگه هست#اصفهان pic.twitter.com/2Q9z0zi9UY — بچه خور (@AMET976) January 28, 2023

Иранские власти утверждают, что атака якобы была безрезультатной. Однако The Jerusalem Post сообщает, что она была совершена с помощью израильских беспилотников и имела "ошеломляющий успех".

О причастности Израиля пишут также Reuters и The Wall Street Journal. По данным WSJ, атака была совершена, поскольку США и Израиль "ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана". Иерусалим отказывается комментировать это сообщение, а Пентагон официально свою причастность отрицает.

Это типичная практика для Израиля, объясняет LIGA.net Илия Куса, эксперт по вопросам Ближнего Востока в Институте будущего. Иерусалим в таких случаях не подтверждает ничего официально, но рассказывает через анонимные источники в СМИ.

"Плюс накануне было несколько заявлений от премьера Израиля Нетаньяху, что они какие-то шаги по Ирану предпримут. То есть де-факто они это подтвердили, просто публично не говорят: "Да, это мы", – объясняет эксперт.

ТРЕХХОДОВКА С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ УКРАИНЫ:

но и с риском

Удары по объектам в Иране нельзя назвать прямой помощью Украине, говорит LIGA.net директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Скорее, Иерусалим решал свои вопросы.

Израиль и Иран давно ведут "тайную войну", объясняет Куса. С 2018 года она активизировалась: стороны используют диверсии, убийства и точечные удары.

СПРАВКА. С Израилем связывают атаки на иранские ядерные объекты в Натанзе в 2021 и 2022 годах, в Карадже в 2021-м и по иранским беспилотникам в феврале 2022-го, отмечает С Израилем связывают атаки на иранские ядерные объекты в Натанзе в 2021 и 2022 годах, в Карадже в 2021-м и по иранским беспилотникам в феврале 2022-го, отмечает The Jerusalem Post . А SOHR сообщала об ударах израильтян по производствам иранских дронов в Сирии в июле октябре 2022-го.

"Ничего аномального в новых ударах нет. Это не первые удары. Они укладываются в логику ирано-израильской войны", – говорит Куса.

По его мнению, активизация с одной стороны вызвана приходом ко власти в Израиле правой коалиции Нетаньяху, которая придерживается жесткой политики по Ирану и выступает за силовые методы. С другой – побудить Израиль могло расширение экспорта иранского оружия, в частности поставки России.

"Иран в целом активизировался в регионе, – объясняет Куса. – Соответственно пошла реакция США и Израиля".

Вашингтон публично отрицает причастность к ударам. Однако госсек Энтони Блинкен 30 января прилетел в Израиль и предупреждал: США не исключают никаких вариантов, чтобы помешать Ирану обзавестись ядерным оружием.

Также в Израиль за несколько дней до ударов приезжал глава ЦРУ Уильям Бернс, а США провели крупнейшие с Израилем военные учения, пишет WSJ. После учений глава штаба израильской армии заявил: если Тегеран совершит ошибки, то наступательные возможности готовятся.

Кроме того, США давили на Израиль, чтобы помочь Украине, отмечают в издании. Но Иерусалим отказывался давать оружие, опасаясь, что российская ПВО начнет препятствовать израильским ударам по целям в Сирии. Параллельно Израиль подталкивает США занять более жесткую позицию по Ирану из-за тупика в ядерной сделке. И недавние удары могут развязать этот узел.

"Это разумная трехходовка: Израиль может навредить Ирану, помочь Украине, при этом не рисковать своими стратегическими интересами в Сирии и не опасаться, что его военные технологии могут попасть в руки России или Ирана", – заявил WSJ Марк Дубовиц, главный исполнительный директор Фонда защиты демократий".

Потенциально удары по ВПК – если они станут регулярными и результативными – могут подорвать способность Ирана снабжать Россию беспилотниками, что облегчило бы работу украинской ПВО.

Но единичный удар не нейтрализует иранские арсеналы или потенциал, отмечает Куса. Семиволос не исключает, что атаки могли быть и просто предупреждением для "горящих голов" в Тегеране – мол, вы уязвимы перед беспилотниками и ракетами.

Удары могут наоборот побудить Тегеран расширять помощь РФ. Например, в МИД Ирана вызвали временного поверенного в делах Украины после заявления советника главы ОП Михаила Подоляка, который написал, что Иран "предупреждали".

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По словам Кусы, у иранских элит 100% есть логика: чем больше на нас давят, тем больше мы будем пытаться бить в ответ.

"А если не получается ударить напрямую по США, то иранцы будут искать другие возможности подорвать позиции Вашингтона. Например, через поддержку России, – объясняет эксперт. – У них может быть такая логика после ударов. Но пока нельзя сказать, станет ли она доминирующей, и передаст ли Тегеран завтра ракеты России. Есть еще много факторов".

ВОЗМОЖНА ЛИ БОЛЬШАЯ ВОЙНА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ:

три риска для Украины

Подобные атаки на объекты в Иране продолжатся, прогнозирует Куса. Они вряд ли станут еженощными, но время от времени будут происходить – как и в предыдущие годы.

На Ближнем Востоке всегда были риски начала большой войны. По словам Кусы, год-два эти риски будут особенно высокими: в Израиле правит более решительная правая коалиция, в США усиливаются позиции сторонников силовых методов на фоне провала ядерных переговоров, а в самом Иране элиты радикализируются на фоне протестов в стране.

"Если кто-нибудь в Тегеране примет решение нанести мощный ракетный удар по Израилю, то очевидно это будет прямым приглашением к большой войне", – говорит Семиволос.

Но в ближайшее время большая война не выглядит наиболее вероятным вариантом, считает Куса. В регионе есть страны, которые ее не хотят, а США не выходят на эскалацию – отрицают причастность к ударам и даже не подтверждают ее через анонимные источники в западных СМИ.

По его словам, значение потенциальной большой войны на Ближнем Востоке для Украины буде зависеть от ее последствий. Если они будут масштабными, то есть как минимум три риска:

1. Военная помощь Украине вряд ли сократится, но может замедлиться, поскольку странам Запада придется уделять внимание Ближнему Востоку.

2. Спрос и цены на российскую нефть могут взлететь, если охваченные хаосом страны Ближнего Востока не смогут нормально экспортировать свое "черное золото".

3. Гуманитарный кризис может привести к новой волне беженцев в ЕС и ослабить потенциал Европы по помощи Украине.

"Поэтому Украине не нужна большая война на Ближнем Востоке, – говорит Куса. – Нам бы это принесло больше рисков, чем выгод".

Но высокие риски от большой войны есть и для самого Ирана, отмечает Семиволос. С его нестабильной внутренней ситуацией и обложенной санкциями экономикой.

"Я бы не поставил большие деньги на победу Ирана…. Все могут сделать революционеры: перевернуть режим в момент паники. Я бы на месте иранцев не рисковал, потому что есть вероятность, что для них все закончится плохо, – подытожил директор Центра Ближневосточных исследований".

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