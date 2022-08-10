Взрывы в Крыму. Из какого оружия могли ударить по авиабазе в Новофедоровке: шесть версий

В многочисленных публикациях в соцсетях над Черным морем поднимаются густые клубы серого дыма. На фото и видео последствий пожара – много сгоревших авто и остатки российского боевого самолета.

9 августа в 15:20 в оккупированном Крыму на военной авиабазе "Саки" прогремели несколько мощных взрывов. Расстояние от Новофедоровки до линии столкновения составляет около 200 км. Теперь западные медиа пытаются вычислить, из какого именно оружия Украина могла нанести удары с такого расстояния. Первые предположения – в обзоре LIGA.net.

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НОУНЕЙМ УКРАИНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

По данным газеты The New York Times, "высокопоставленный украинский военный" сообщил, что удар по "Сакам" производился "оборудованием украинского производства". Он не уточнил, из чего. Но добавил, что это было сделано при посредничестве украинских партизан в Крыму.

The Washington Post анонимно цитирует официального представителя США, который сказал, что, похоже, украинские силы нанесли удар не из оружия США. Представители США задали Украине дополнительные вопросы по сделке. "Атака, если бы ее осуществила Украина, продемонстрировала бы чрезвычайную способность украинских войск или их союзников наносить удары по России далеко от линии фронта, глубоко внутри территории", – считает издание.

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РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС "ГРОМ"

Американский военно-политический ресурс The War Zone отмечает: официально столь дальнобойным оружием Украина не владеет. Но была близка к нему в последние годы. Украинское конструкторское бюро "Южное" с 2013 работало над производством баллистической ракеты малой дальности, предназначенной для стрельбы с расстояния. Она должна была стать "правопреемницей" Точки-У и по своим характеристикам эквивалентна российскому "Искандеру-М". ОТРК "Гром" в теории имеет радиус действия в 280 км.

Возможно, украинской армии действительно удалось завершить производство баллистической ракеты "Гром-2", не исключает и Forbes. Журнал делает и другие предположения: "Перечень систем, которые украинцы могли использовать, свидетельствует о возрастающих возможностях нанесения глубоких ударов".

Варианты включают истребители-бомбардировщики, баллистические ракеты "Точка-У", беспилотники и противокорабельные крылатые ракеты "Гарпун" и "Нептун" с дополнительными режимами наземной атаки: "Возможно даже, украинской армии удалось завершить новые баллистические ракеты Гром-2 "которые она разрабатывала до войны".

Вариант с истребителями маловероятен, ведь доказательств их пребывания в небе над Крымом 9 августа нет, считает издание.

СПРАВКА. "Гром" – украинский оперативно-тактический ракетный комплекс, находящийся на стадии разработки. Базой для него стали предыдущие проекты "Борисфен" и "Сапсан". Радиус действия заявлен в 280 км, с возможностью создания версии до 500 км.

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ РАКЕТЫ "НЕПТУН"

Такую версию озвучивает Институт изучения войны (Вашингтон): "Украина могла модифицировать свои ракеты "Нептун" для использования по наземным целям, как сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами, но пока нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу".

Кремль исключает причастность Украины к ударам, поскольку они демонстрируют неэффективность российских систем ПВО, говорится в сообщении ISW.

СПРАВКА. "Нептун" – украинская противокорабельная крылатая ракета. Разработана в киевском КБ "Луч" (2010-2020 годы). Предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Дальность действия – до 280 км. Именно из ракетного комплекса "Нептун" 13 апреля 2022 года был поражен российский ракетный крейсер "Москва"

РАКЕТЫ ATACMS

Газета The Telegraph осторожно сослалась на "некоторые слухи" о том, что американцы могли тайно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые "достают" на 300 км. Публично Байден отказывал Украине в ракетах ATACMS во избежание Третьей мировой войны.

СПРАВКА. Американский оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS оснащен баллистической ракетой малой дальности. Производится компанией Lockheed Martin. Дальность до 300 км.

HIMARS ПЛЮС ИЗОБРЕТЕЛЬНОСТЬ ВСУ

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес озвучивает версии в Twitter. Комментируя неподтвержденное заявление, что Украине могли передать ATACMS, он заявил: "Мы еще не знаем ни оружия, ни формата этого удара. Но мы знаем, что украинские военные – самые большие инноваторы в мире. Я бы не исключал корабельного HIMARS с обычной ракетой GMLRS". Или Силы специальных операций. Или ВС Украины. Или диверсию".

ПРОТИВОРАДИОЛОКАЦИОННАЯ AGM-88 HARM

Британское издание The Guardian считает, что это могла быть высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM. Обычно они запускаются с самолета, а максимальная дальность действия – 145 км.

Представитель Пентагона заявил, что США ранее поставили "определенное количество оружия" в Украину, но отказался сказать, сколько и какого типа. Считается, что этим оружием является именно AGM-88 HARM, хвостовое оперение которого было распространено российскими блогерами в воскресенье, пишет издание.

СПРАВКА. Дальность американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM – более 100 км и до 300 км в зависимости от модификаций и условий применения. Способна наводиться на высокочастотные РЛС. Менее уязвима к традиционным видам помех, вроде отключения РЛС при обнаружении запуска ракеты.

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