"Нужно начать снова говорить с Владимиром Путиным, – сказал экспрезидент США Дональд Трамп во время интервью с бизнесменом Илоном Маском. – Я долго с ним ладил. Я надеюсь, что мы с ним снова поладим".

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Российский диктатор якобы обещал Трампу не переходить к полномасштабному вторжению во время их разговора: "Но Байден что-то сделал с Россией... У войны были нулевые шансы начаться, будь я президентом".

Россия собирала силы у границы с Украиной, чтобы договариваться, убежден кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии.

Что Трамп думает о военной помощи Украине, как изменил взгляды после покушения и что говорит о войне с Россией: LIGA.net собрала самые интересные цитаты.

"Снова начать говорить с Путиным". Трамп – о войне в Украине

Россия победила Германию и Наполеона, в Украине недостаточно мужчин . "Она [Россия] давно существует, у нее большая боевая мощь. А Украине сейчас не хватает людей. Они отправляют воевать очень молодых и очень старых мужчин".

Надо начать снова говорить с Путиным . "Он уважал меня... Я долго с ним ладил. Я надеюсь, что мы с ним снова поладим... Я тоже ладил и с Ким Чен Ином".

"Мы с Путиным говорили об Украине перед началом полномасштабной войны. Я ему сказал: "Ты не можешь этого сделать, Владимир". Он сказал: ни за что".

Россия собирала силы у границы с Украиной, чтобы договариваться . "Знаете, Байден что-то сделал с Россией. Не было никаких шансов, что он (Путин – Ред.) когда-нибудь вторгнется. А когда я ушел, они начали формировать большие армии на своей границе".

Армия России напала на Украину в 2022 году, потому что Байден начал говорить о членстве Украины в НАТО. "Байден начал говорить такие глупые вещи. Например, он сказал, что Украина может быть страной НАТО, но Россия никогда бы не согласилась на это. Война имела нулевые шансы начаться, будь я президентом".

"Диктаторы – это другая форма любви к стране". О покушении, Гаррис и сильных лидерах

Было много крови после покушения. Это было чудо для тех людей, которые не верят в Бога . "Мы все должны начать думать об этом. Я верующий человек, теперь я больше верующий".

"Вецепрезидент Камала Гаррис, которая заменила Байдена как кандидатка в президенты, совершила переворот. Она не дала ни одного интервью с тех пор, как началась вся эта афера".

Лидеры России, Китая и Северной Кореи находятся на "вершине своей игры" . "Их часто называют диктаторами, но они любят свою страну, потому что это другая форма любви. США нужен сильный президент, чтобы противостоять им".

"Байден – худший президент, а Маск может попасть в Белый дом"

Уравнять расходы ЕС и США на поддержку Украины . "Почему они не платят столько же, сколько и мы? Почему Соединенные Штаты платят за оборону Европы непропорционально больше, чем Европа? Это бессмысленно. Это несправедливо, и с этим нужно разобраться".

"Байден худший президент в истории. При его каденции произошло полномасштабное вторжение России в Украину, ХАМАС атаковал на Израиль, а Штаты столкнулись с инфляцией из-за нефти".

Маск может принять участие в работе администрации Трампа, если тот выиграет выборы . "Был бы очень рад, если бы Маск был привлечен. Миллиардер является отличным экономистом".