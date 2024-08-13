"Треба почати знову говорити із Володимиром Путіним, – сказав експрезидент США Дональд Трамп під час інтерв'ю із бізнесменом Ілоном Маском. – Я довго з ним ладнав. Я сподіваюся, що ми з ним знову поладнаємо".

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Російський диктатор нібито обіцяв Трампу не переходити до повномасштабного вторгнення під час їхньої розмови: "Але Байден щось зробив із Росією... Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом".

Росія збирала сили біля кордону з Україною, лише щоб домовлятися, переконаний кандидат у президенти Штатів від Республіканської партії.

Що Трамп думає про військову допомогу Україні, як змінив погляди після замаху і що каже про війну з Росією: LIGA.net зібрала найцікавіші цитати.

"Знову почати говорити з Путіним". Трамп – про війну в Україні

Росія перемогла Німеччину і Наполеона, в Україні недостатньо чоловіків. "Вона [Росія] давно існує, в неї велика бойова міць. А Україні зараз бракує людей. Вони відправляють воювати дуже молодих і дуже старих чоловіків".

Треба почати знову говорити із Путіним. "Він поважав мене... Я довго з ним ладнав. Я сподіваюся, що ми з ним знову поладнаємо... Я також ладнав і з Кім Чен Ином".

"Ми з Путіним говорили про Україну перед початком повномасштабної війни. Я йому сказав: "Ти не можеш цього зробити, Володимире". Він сказав: нізащо".

Росія збирала сили біля кордону з Україною, щоб домовлятися. "Знаєте, Байден щось зробив із Росією. Не було жодних шансів, що він (Путін. – Ред.) коли-небудь здійснить вторгнення. А коли я пішов, вони почали формувати великі армії на своєму кордоні".

Армія Росії напала на Україну у 2022-му, тому що Байден почав говорити про членство України в НАТО. "Байден почав говорити такі дурні речі. Наприклад, він сказав, що Україна може бути країною НАТО, але Росія ніколи б не погодилася на це. Війна мала нульові шанси початися, якби я був президентом".

"Диктатори – це інша форма любові до країни". Про замах, Гарріс і сильних лідерів

Було багато крові після замаху. Це було диво для тих людей, які не вірять у Бога. "Ми всі повинні почати думати про це. Я людина віруюча, тепер я ще більше вірю".

"Віцепрезидентка Камала Гарріс, яка замінила Байдена як кандидатка у президенти, здійснила переворот. Вона не дала жодного інтерв'ю відтоді, як почалася вся ця афера".

Лідери Росії, Китаю та Північної Кореї перебувають на "вершині своєї гри". "Їх часто називають диктаторами, але вони люблять свою країну, бо це інша форма любові. США потрібен сильний президент, щоб протистояти їм".

"Байден – найгірший президент, а Маск може потрапити у Білий дім"

Зрівняти витрати ЄС та США на підтримку України. "Чому вони не платять стільки ж, скільки й ми? Чому Сполучені Штати платять за оборону Європи непропорційно більше, ніж Європа? Це не має сенсу. Це несправедливо, і з цим треба розібратися".

"Байден найгірший президент в історії. За його каденції сталося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ХАМАС атакував на Ізраїль, а Штати зіткнулися із інфляцією через нафту".

Маск може взяти участь у роботі адміністрації Трампа, якщо той виграє вибори. "Був би дуже радий, якби Маск був залучений. Мільярдер є чудовим економістом".