"Я не в кармане Тимошенко". Интервью Авакова - за минуту

Вокруг министра внутренних дел Арсена Авакова и его ведомства всегда хватает разговоров, слухов и домыслов. Особенно их стало много в разгар президентской избирательной кампании. В интервью Левому берегу Аваков рассказал об отношениях с Тимошенко, Порошенко и встречах с крупнейшими олигархами страны, о предстоящих выборах и собственных планах.

LIGA.net отобрала все, что заслуживает внимания - 14 коротких тезисов.

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Не человек Тимошенко. "Я не в кармане у Тимошенко. Я не воюю против Порошенко. Я ни с кем не договаривался. Я считаю, наивысшая оценка для меня – независимый избирательный процесс, когда МВД обеспечит выборы, которые никак не будут корректироваться с точки зрения тяжеловесного влияния в пользу того или иного кандидата. Ни Ляшко, ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Гриценко, ни Зеленский – никто не получит от меня никаких преференций… На этих выборах я не буду поддерживать ни одного кандидата".

Порошенко пытался склонить. "Меня склонить к сотрудничеству пытались абсолютно все кандидаты в президенты. Они мне все предлагали все. Вот тут шутка это или серьезно – решите сами. Оставляю на усмотрение каждого".

Нарфронт и БПП не объединятся. Вот причина. "Разве так должно быть в нормальном правовом государстве? Когда человек публично говорит, что он потратил $30 млн на дискредитацию Яценюка, а должностные лица отвечают: ну ладно, проехали уже, давайте поговорим о чем-нибудь другом… Поэтому, когда вы спрашиваете о том, по какой причине Народный фронт не объединяется с Петром Порошенко и его партией, вот вам причина".

Яценюк - следующий премьер. Я серьезно. "Яценюк – умнейший человек. Он может возглавить любые здоровые политические процессы. И я в этом глубоко убежден. Без иронии. Это может быть Яценюк, это может быть Гройсман, это может быть Тарута... Все, что я говорю – серьезно. Кроме тех случаев, когда шучу".

Коломойский - звонит, Пинчук - заезжает. "Коломойский может мне позвонить вечерком, пару раз в месяц, спросить, как дела, спросить о рисках в Азовском море, даже что-то посоветовать, спросить о Петре Алексеевече... Вот такие разговоры. О Зеленском не говорили… Я не считаю контакты с крупнейшими игроками чем-то плохим. Мы в диалоге с Ахметовым, Коломойским. Пинчук иногда заезжает. Это нормальный процесс".

Незаконные билборды Порошенко и Тимошенко. "Если кандидат вчера зарегистрировался, а его билборды висят с позавчера – это незаконная агитация. Если Валентин Наливайченко только подал документы, а его баннерная реклама уже висит, это – прямое нарушение законодательства. Как и ситилайты Гриценко, и билборды с томосом Петра Порошенко, который на тот момент даже документы в ЦИК не подал. И реклама Юлии Тимошенко, появившаяся задолго до проведения съезда".

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Зеленский – кандидат против всех. "Я опытный человек, понимаю, что это рейтинг не Владимира Зеленского лично. Это рейтинг против всех. Это фрустрация такая, разочарование. И да, это возможность молодому политику Зеленскому показать себя… Мне он как артист нравится, часто смешно, а бывает и не слишком – с артистами так. А как политика я его не знаю".

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АП и СБУ преследуют Гриценко. "На днях господин Гриценко принес в Нацполицию заявление, в котором обвинил должностные лица Администрации президента и Службы безопасности в формировании спецгруппы, которая преследует его в предвыборных турах и совершила нападение на него в Одессе. Потребовал возбудить соответствующее производство, внести данные в ЕРДР и начать расследование. Производство мы зарегистрировали… Гриценко уже дал показания полиции, и мы ведем расследование".

Русские пытались устроить шатдаун на ЛЧ в Киеве. "Вы знали о том, что во время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве осуществлялась атака на энергосистему, которая питала стадион? Атаковалась подстанция, чтобы в момент открытия матча выключить свет. И атака была мощная… Атаковала хакерская группа, аффилированная с русскими спецслужбами".

Против конституционного референдума. "Юлия Владимировна выдает публичную модель своей системы государственности, говорит о балансе, связанном с парламентской республикой. Но предлагаемый ею механизм, как прийти из точки А в точку Б, на мой взгляд, не является реальным… Я это подвергаю сомнению. Как и конечную модель системы выборов и баланса власти".

НФ будет участвовать в парламентских выборах. "Мы точно будем участвовать в парламентских выборах… Пока мы исходим из того, что как самостоятельная политическая сила. Но мы открыты к альянсам. К естественным альянсам. Но терять субъектность не будем".

НФ не вернется в Батькивщину. "Я не стал бы зарекаться за всех. Потому что украинский политикум - это постоянно мигрирующий состав. Как я сказал уже - принципы важнее формы и названий. Моя точка зрения и мое ощущение – на сегодняшний день такое вряд ли возможно".

Хочет остаться министром. "Мне кажется наиболее интересным то, что в следующем правительстве я буду представлять большую парламентскую фракцию, которая делегирует мне полномочия, как члену Кабинета компетентно выполнять свои обязанности… Для меня важно, смогу ли я в будущем представлять интересы мощной парламентской группы, чтобы реализовать заявленные цели, а не при каком президенте я буду работать".

По Донбассу изменений в 2019-м не будет. "Я полагаю, что не будет принципиальных изменений. Я думаю, что, когда следующий президент вступит в свои полномочия, возможно, будет попытка в достижении нового консенсуса. Которая, скорее всего, будет отложена на следующий год. Я думаю и рассчитываю, что Россия не пойдет на открытую агрессию".

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