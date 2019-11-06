"Я неудобен людям Коломойского". Интервью генпрокурора Рябошапки – за минуту

За три месяца работы в кресле генпрокурора Руслана Рябошапку, как он сам считает, невзлюбили "люди Игоря Коломойского". Некоторые нардепы Слуги народа даже начали собирать подписи за его увольнение и публично критикуют его деятельность. Почему это случилось и в каких отношениях генпрокурор с Коломойским – Рябошапка рассказал в интервью Левому берегу. LIGA.net пересказывает самое интересное.

Люди Коломойского хотят его увольнения. "Я это также замечаю (работу людей Коломойского против него, – ред.). Видимо, я неудобный для этих людей. Я не просил Богдана, чтобы он просил Коломойского, чтобы его люди успокоились".

Отношений с Коломойским нет, дела ПриватБанка – в НАБУ. "У меня нет никаких отношений с Коломойским, меня никто ничего не просил по поводу Коломойского. И мы пытаемся сейчас консолидировать все материалы дела в отношении ПриватБанка в одних руках - в руках НАБУ".

Считает, что экс-глава спецрасследований Горбатюк сам хотел уволиться. "Я лично сидел с Горбатюком и его коллегами за этим столом, объяснял в течение нескольких часов, что такое аттестация, как и почему она происходит. То же делал Чумак (заместитель генпрокурора – ред.) несколько дней. А Горбатюк послушал и сделал по-своему. Как будто заранее был уверен, что именно так и поступит".

Говорит - Горбатюк "занимался не тем". "Мы взяли статистику (работы УСР ГПУ, – ред.). Из 14500 томов дел, наработанных за 5,5 лет, 8000 касаются событий на Майдане. А остальные - непонятно чего. То есть половину своего рабочего времени они занимались не тем, чем должны были".

Хочет, чтобы ему доверяли. "Общественное доверие (критерий успешности в кресле генпрокурора, – ред.). Я обращал внимание на уровень недоверия к прокуратуре (согласно социологии – ред.). И он составляет 63%. Ранее он был 71%... В том числе, к сожалению, посадками (улучшить уровень доверия к прокуратуре, – ред.). Причем громкими посадками. Общество требует крови. Общество требует посадок".

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Дела Порошенко. "В Уголовном кодексе или Уголовном процессуальном кодексе нет такого основания – не открывать уголовное производство, поскольку это - бывший президент и это может нанести ущерб имиджу".

ГПУ ищет виноватого в Иловайской трагедии. "Виктор Васильевич (Чумак - ред.), курирующий это направление, должен найти достаточно доказательств: кто был виноват, какая мера вины каждого в этой трагедии. Чтобы это сделать, пошли в Офис президента, чтобы забрать там определенные документы, протоколы совещаний, в частности".

Кейс экс-нардепа Пашинского якобы не политический, а бытовуха. "(Дело Пашинского оцениваю) как достаточно очевидное и логическое. В принципе достаточно все сложить и довести до суда. Интересный кейс, кстати... Не надо манипулировать и связывать (дело Пашинского – ред.) с репутационными потерями для страны. Не считаю (дело политическим – ред.), это – бытовое уголовное дело... Не исключаю, что следствие тоже может ошибаться. Пусть суд решает".

Дело Гандзюк саботировали предшественники. "Мы поменяли группу прокуроров. В этом деле есть огромная проблема... Его не хотели расследовать. По разным причинам. Я об этом не могу публично говорить. Надо очень много сделать, чтобы иметь результат. Среда, которая была на момент совершения преступления, на время осуществления расследования, влияла на его результаты".

Новые дела на депутатов Рады. "Думаю, что будут до Нового года".

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Военной агрессией России займется новый департамент ГПУ. "Он будет заниматься, в частности, международным гуманитарным правом - преступлениями на оккупированной территории против человечности, сотрудничеством с международными трибуналами и тому подобное. Это - сложная работа. Гюндуз (Мамедов, замгенпрокурора - ред.) с этим работал, когда был прокурором Крыма. Именно поэтому он будет курировать деятельность этого департамента".

Дела Burisma не существует, оно придумано у кого-то в голове. "Нет дела Burisma. Она существует в мозгу того, кто его придумал. Просто может быть какое-то производство, в котором может фигурировать слово Burisma. Может таких производств - несколько. После аудита посчитаем, в скольких делах есть такое слово, в каком контексте употребляется. Тогда, может, что-то подробнее прокомментирую".

Полная переаттестация прокуроров закончится через год и будут сокращения. "Думаю, что мы закончим процедуру переаттестации к 1 сентября 2020 года. Минимум на 25-30% можем сокращать штат прокуратуры. В Украине - самое большое среди стран Совета Европы количество прокуроров на 100 тысяч населения. Больше только в России. В Украине - 24, в России - 25. Тогда как за рубежом - от 6 до 15. При этом функции прокуратуры у нас сейчас очень ограничены".

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