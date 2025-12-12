Бизнес-модель, которая работает, – как армия переходит от хаотических процессов к системному управлению

LIGA.net продолжает публикацию колонок от военных о том, как и какими средствами ведется современная война – и как это выглядит для людей, которые прямо сейчас работают на фронте.

Согласно исследованию EBA, в 83% компаний есть мобилизованные сотрудники. Их гражданский опыт и выработанные профессиональные подходы заметно повлияли на процессы внутри подразделений. Какие бизнес-процессы уже эффективно интегрировались в современное войско, что необходимо армии, чтобы окончательно изменить принципы управления, и как это повлияло на карьерный рост на фронте?

Война, требующая нового построения процессов

Современная война создала условия, требующие изменения во внутренней структуре войска. В частности, характерное для армии наличие бюрократии частично сместилось на второй план – если раньше действия на фронте были заточены на процессы, то сегодня значительная часть подразделений Сил обороны сфокусирована на результате.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net