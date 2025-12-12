Как бизнес-опыт военных меняет принципы управления в ВСУ
LIGA.net продолжает публикацию колонок от военных о том, как и какими средствами ведется современная война – и как это выглядит для людей, которые прямо сейчас работают на фронте.
Согласно исследованию EBA, в 83% компаний есть мобилизованные сотрудники. Их гражданский опыт и выработанные профессиональные подходы заметно повлияли на процессы внутри подразделений. Какие бизнес-процессы уже эффективно интегрировались в современное войско, что необходимо армии, чтобы окончательно изменить принципы управления, и как это повлияло на карьерный рост на фронте?
Война, требующая нового построения процессов
Современная война создала условия, требующие изменения во внутренней структуре войска. В частности, характерное для армии наличие бюрократии частично сместилось на второй план – если раньше действия на фронте были заточены на процессы, то сегодня значительная часть подразделений Сил обороны сфокусирована на результате.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)