"Я получил самый тяжелый урок". Интервью Порошенко - за минуту

В воскресенье, 7 апреля, кандидат в президенты Петр Порошенко дал интервью телеканалу Украина. Главной темой, конечно, стали дебаты с Владимиром Зеленским. О планах Порошенко на возможный второй срок, наркотической угрозе и желании пройти допинг-тест WADA – коротко в семи тезисах.

14 апреля ждет Зеленского на дебаты. "14 апреля, в следующее воскресенье, я на Республиканском стадионе (старое название НСК Олимпийский – ред.), там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов. Я думаю, 19:00-20:00 будет оптимальным сроком. И я приглашаю зрителей и все каналы, чтобы дебаты прошли так, как хотел Зеленский".

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Услышал Кличко и хочет пройти допинг-тест WADA. "Я полностью поддерживаю призыв Владимира Кличко. Более того, я благодарен ему, хотя мы это, конечно, не обсуждали… В начале следующей неделе сюда приедет руководство и эксперты этой организации и я эти тесты пройду сразу же по прибытию. Считаю, что это очень важно".

Потому что не дай Бог президентом станет наркоман. "Считаю большой угрозой, когда есть подозрение, что президентом и Верховным главнокомандующим Украины может стать человек, который не исключено, что имеет наркотическую зависимость. И чтобы снять все вопросы, в этом заинтересованы оба кандидата и каждый украинец, который будет делать осознанный выбор ровно через две недели. Потому что наркозависимость кандидата является угрозой национальной безопасности".

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31 марта получил самый тяжелый урок в жизни. "31 марта в своих комментариях обратился к тем, кто голосовал за меня, и к тем, кто не голосовал, - я вас услышал. Это был один из самых тяжелых уроков в моей жизни. Это огромный стимул, чтобы мною были проанализированы все пять лет со всеми ошибками, которые были сделаны".

Поэтому в команде будут существенные изменения. "Состоятся существенные изменения в команде, будет огромное количество молодых новых людей. Я сейчас имею огромное количество предложений, которые мы анализируем и которые будут представлены".

Также будет восстановлен нормандский формат переговоров. "Также будет сделано огромное количество шагов, которые значительно укрепят мир, потому что это сейчас будет моим первым приоритетом… Сегодня есть заявление наших партнеров, что срочно будет восстановлена деятельность нормандского формата. Нам есть что делать".

Украина сейчас на перепутье. "Сейчас страна находится на перепутье и есть выбор: либо страна продолжит свое движение в Европейский Союз и НАТО…либо ее развернут и ее втянут в Россию".

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