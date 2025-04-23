В Лондоне 23 апреля сорвались переговоры по прекращению огня в Украине с участием глав МИД пяти стран – на них не приехал госсекретарь США Марко Рубио. Официальная причина – "логистические проблемы в графике", неофициальная – потому что президент Владимир Зеленский "дал отпор" предложению США о признании Крыма российским.

Этому предшествовал ряд публикаций в американских медиа, в которых говорилось, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной. "Если Зеленский хочет Крым, то почему за него не воевали 11 лет назад, когда его без единого выстрела передали России", – отреагировал президент Дональд Трамп.

Учитывая это, срыв переговоров в Лондоне – не катастрофа, говорит LIGA.net основатель Института мировой политики Виктор Шлинчак: "Президент Трамп, очевидно, плохо знает историю и не ориентируется, чем закончилась подобная афера Чемберлена".

Объясняем, что произошло в Лондоне и чего ждать дальше: три сценария.