У Лондоні 23 квітня зірвались переговори щодо припинення вогню в Україні за участю глав МЗС п’яти країн – на них не приїхав держсекретар США Марко Рубіо. Офіційна причина – "логістичні проблеми у графіку", неофіційна – через те, що президент Володимир Зеленський "дав відсіч" пропозиції США про визнання Криму російським.

Цьому передувала низка публікацій в американських медіа, в яких йшлося про те, що США можуть визнати Крим російським у межах мирних переговорів з Україною. "Якщо Зеленський хоче Крим, то чому за нього не воювали 11 років тому, коли його без жодного пострілу передали Росії", – відреагував президент Дональд Трамп.

З огляду на це зрив переговорів у Лондоні – не катастрофа, каже LIGA.net засновник Інституту світової політики Віктор Шлінчак: "Президент Трамп, очевидно, погано знає історію і не орієнтується, чим закінчилась подібна афера Чемберлена".

Пояснюємо, що саме відбулось у Лондоні та чого очікувати далі: три сценарії.