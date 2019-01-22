Юля - пуля, Петр - великий. 5 часов интервью Луценко - за минуту

Петр Порошенко не верит в поражение на выборах, Юлия Тимошенко - не агент Кремля, а Владимир Зеленский имеет полное право баллотироваться на пост президента. LIGA.net пересмотрела 5-часовое интервью генерального прокурора Юрия Луценко на YouTube-канале "В гостях у Гордона": за кого проголосует в марте 2019 года, что происходит с резонансными делами и как старший сын был в АТО.

Великий Порошенко. Очень важные дела делал. "В первые два года он был великим. 2014, 2015 год - никто бы не сделал того, что сделал он". "Мы живем во время чудес. Но у каждого чуда есть фамилия: Порошенко. В безвиз мало кто верил. И в томос. Он сделал очень важные дела. Что не сделал? Давайте решим на этих президентских выборах".

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А Тимошенко - пуля. Летит куда-то. "У нас личные хорошие отношения. Мы на ты, по имени. Ее политика в последнее время входит во все большее противоречие с тем, во что верю я. Оголтелый популизм и ставка на непогрешимость очень опасна. Категорически отрицаю, что Юля - агент Кремля. Юля - это пуля, которая летит только по ей известной траектории".

А чем Зеленский хуже Тимошенко. "Мне очень не нравится тональность в его адрес: клоун или мессия. Мне кажется вообще унизительным говорить, что электорат Зеленского - это какие-то маргинес. Это правда, что он исполнял, как мне кажется, антиукраинские репризы, в том числе в Кремле? Да. Это плохо? Да. Но почему вы считаете, что это хуже, чем подписывать с плешивым чертом газовые контракты? И отпускать хи-хи про мазурика? У нас страна равных возможностей. Кто хочет идти в президенты - велкам".

Ляшко вообще сельский социлист. "Крайне талантливый политик. Он стал серьезным, реальным выразителем интересов, мыслей, эмоций и даже желаний определенного электората. Есть ли у Ляшко идеи? Да, есть. Это сельский социализм. В прекрасном исполнении".

Гриценко к нам не захотел, нельзя его президентом. "Я считаю, что человек, который отказался зянять пост министра обороны, начальника Генштаба или других силовых структур после победы Порошенко, не может претендовать на пост главнокомандующего".

А вот Порошенко миссию не закончил, проголосую за него. "Я не считаю, что Порошенко проиграл. Я вчера с ним встречался, была долгая беседа. В том числе и о политике. Он считает, что не закончил свою миссию. Кстати говоря, и я так считаю. Когда я подойду к урне, я буду голосовать за него".

Вообще я в Раду пойду, депутатом буду. "Я не исключаю, что буду участвовать. Мне тоже есть, что сказать по экономическим и социальным вопросам".

Тем временем Путин съест Беларусь. "Путин хочет сохранить лицо, уже окончательно поняв, что Украину он потерял. Для этого он планирует поглотить Беларусь таким же вульгарным путем, как Крым, и стать главой союзного государства".

А Медведчука не посадить - нет полномочий, вообще. "Меня колбасит от того, что Медведчук говорит по телевизору. Есть две статьи. 111 (госизмена). Он призывает к нарушению территориальной целостности Украины? Нет, он юрист, он так не формулирует. Статья 110, призыв к свержению строя - тоже нет. Я его как политика считаю бедой Украины. Но не могу посадить так, как сажали меня".

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Кстати, Савченко пойдет кожанка и красный бант. "Безусловно. Савченко, как вы знаете, очень эксцентричная женщина. Но когда Рубан говорил: Надя, выйди, оставь мужчин поговорить, - она беспрекословно его слушалась. Рубан использовал Савченко с ее совершенно отсутствующей дисциплиной государственника для переворота в стране. Насколько я вижу тип Савченко, это чистейший большевицкий агитатор образца 1917 года. Ей надо кожанку, красный бант и идти в ЧК".

Очень, очень плохое НАБУ. "Я очень недоволен НАБУ. У нас в ГПУ в день от трех до пяти взяток фиксируется, в месяц под сто. За год после спецоперации с Розенблатом что вы еще слышали о больших акциях САП и НАБУ? Я чисто по-человечески пил кофе с Сытником: Артем, вот скажи мне, за год нельзя было зафиксировать ни одного, у вас же такие возможности? Нет ответа. Они сегодня неэффективны? Очевидно. Нужно не бороться с НАБУ и САП, а попробовать сделать эффективными. Не исключаю, что и кадровыми решениями".

А ГПУ - хорошее, но Кучму не посадить. Поймите, совсем нет доказательств. "У меня нет юридических доказательств, что лично Кучма давал команду на уничтожение Гонгадзе. Прямого приказа не было. Но разговоры о необходимости наказать Гонгадзе привели к тому, что в диктаторской системе координат пошла гонка: кто лучше и дальше исполнит волю диктатора". "Моя личная версия, что пленки Мельниченко - это операция ФСБ против украинского президента Кучмы, который посмел заявить о несмелом, но четком движении к НАТО".

Кравченко сам застрелился. Бывает и три раза стреляют себе в голову. "Он самостоятельно пришел к смерти. Я не исключаю, что ему помогали, но это было его решение. Его подтолкнула к этому жизнь. Когда ему пришла повестка в прокуратуру, он был в шоке. Плюс наложилась семейная трагедия. Мы опросили всех, кто был с ним в последний вечер. Он попрощался. Всем говорил в прошедшем времени: запомни, я тебя любил, я тебя ценил. В пять утра он ушел". "Стреляются и два, и даже три раза. Я знаю случай, когда ножом в сердце человек несколько раз себя бил. Так бывает".

Деньги для Майдана. "Первое вливание было от Третьякова - $100 000, Порошенко - 50 000, Яценюк - 20 000... Но Майдан не организовывал никто. И не эти деньги его сделали. Деньги были нужны, это правда. Например, для вывоза десятков тонн мусора в день - и Майдан был чистенький. На привоз горячей воды, несколько цистерн в день. И многое другое".

Небесная сотня. Сначала ментов посадим. "Cледствие завершило все действия и сбор документов для объявления подозрений тем, кто отдал приказ стрелять. Мы предъявим подозрение Януковичу, Захарченко, Якименко и их подчиненным" "Менты выполняли преступные приказы. Но и гибли тоже. Сначала посадим тех, кто убивал мирных демонстрантов, даже если заочно - это справедливо. А потом дадим оценку и действиям против человечности с другой стороны".

Оружие - всем. Но давайте без взрывчатки. "По оценкам МВД, в стране от 3 до 5 миллионов нелегальных стволов. Поверить в то, что их можно изъять - невозможно. С моей точки зрения, нужно провести легализацию оружия, - естественно, не гранатометов, мин и взрывчатки. Но с обязательной гильзотекой, психиатрической, нарко- и алкоэкспертизой".

Убийство Шеремета. Поверьте, работаем. "Это очень тяжелое дело. Но круг подозреваемых из нескольких тысяч сузился до нескольких сотен".

Убийство Вороненкова. Поверьте, работаем. "Все процессуальные действия с нашей стороны были сделаны. Боюсь, что действия его охраны оказались не до конца профессиональными. Даже сигнал о том, что люди за ним следили, не был передан наверх".

Старший сын в АТО - молодец, горжусь. "Сашка нас встречает и говорит: папа, мама, я иду на войну. А я был в избирательной кампании Порошенко. И вот ты выступаешь, а все мысли в телефоне. Он пошел честно, никаких охран. Сначала был под Волновахой с 55-й запорожской бригадой. Потом в Песках, стоял километрах в 15-ти от ДАП... Я горжусь. Я понимаю, что он не такой, как простые солдаты. Но он спал под колесами КамАЗа - потому что был молодой еще в палатку лезть, палаток не хватало тогда. У него был автомат старше моего года рождения".

Прокурорская свадьба. Ну, какая еще роскошь, о чем вы. "Хлопец, который прошел войну, нашел свое счастье - я ему должен был отказать в свадьбе, потому что на меня плохо смотрят? Нет. Вы говорите, она была роскошная? В чем? Мы в киевском загородном ресторане накрыли столы и пригласили друзей".

Отдых на Сейшелах ... зато на АТО деньги даю. "Морально ли это во время войны? Я 30% своих доходов отдаю на АТО. Если кто-то из моих критиков делает так же - пусть критикует дальше. А если ни копейки, то пусть закроет рот".

Янукович - Луценко: шо ты, сука, знаешь про чефир. "В Донецке меня пригласили к губернатору Януковичу. Он говорит: Как вам на Донбассе? - Очень много хорошего. Только плакаты дебильные. Все эти "Донбас никто не поставит на колени. В.Янукович". - А шо тебе не нравится? - Ну хоть бы привстал на колени, сколько ж он лежать-то будет? - А шо ты меня под****ваешь? - А что ты мне тыкаешь? Ну, потом вроде успокоились. Садимся, пьем водку... И уже пьем-пьем. Янукович: еще? Я говорю: "Ты мне на это не бей. По чифиру - я с тобой. А по водке не привык". И я вижу, как маска спадает, и такой звериный оскал: "Шо ты, сука, знаешь про чефир? Такие как ты у меня в лагере сопли мертвяков сосали". Я офигел".

Прослушал и позвонил пид***су, который якобы мне сотку завез. "По перехвату слушаем кого-нибудь, а там: да я Луценко завез уже сотку, мы все порешали. Я офигеваю. А ну, дайте телефончик. Звоню: ты знаешь, кто я? - Нет. - Ну, ты же вчера со мной в бане парился, сто тысяч мне завез, ах ты ж, пид***с. После этого, я надеюсь, он не будет больше рассказывать фигню ни про меня, ни про других".

Скандал во Франкфурте. "Мы ехали в Корею с делегацией нашего посольства. И тем же самолетом летела Руслана концерт давать. Два часа пересадки. Выпили пива, она попросилась: я в туалет, и пойдем. Оставила два чемодана со своими кожаными причандалами. Мы сидим. Первый звонок, второй, третий, нас уже объявляют. Я набираю: Руслана, ты где? Отвечает: я на борту. Мы побежали на рейс. Я в самом конце и как всегда травлю анекдоты. Дорассказал анекдот, все рассмеялись. Очевидно, фрау приняла это на свой адрес. Всех пропустила, а меня нет. Дальше слово за слово. Пришла полиция. И тут случилось главное. Со мной был мой сын, после операции, с огромным шрамом на шее. Они, ни слова не говоря, схватили его сзади за шею. Тут у меня планка, конечно, упала. Вывод: я был неправ в том, что в официальную поездку взял с собой сына. Я все за него оплачивал. Но тут сработал отец, а не министр".

Проблемы с алкоголем. "Проблемы есть. После голодовки и 16 дырок в желудке первые пару лет я мог себе позволить в лучшем случае 50 грамм крепких напитков. Сейчас несколько больше, но много пить не могу. В МВД было то же самое. Никогда в жизни я не пил раньше 17 часов. Даже в выходные дни. Сейчас лучше идет кока-кола, но если под хорошую книгу, или под хорошую умную компанию - виски".

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