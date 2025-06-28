"Мы шутим между собой, что это будет Юля вторая. Но вопрос в том, где поставить ударение: Юля дрУга (то есть вторая Юлия-премьер после Тимошенко) или другА (другая)", – говорит LIGA.net источник в руководстве фракции Слуга народа. Шутка, которая гуляет в депутатских чатах, – о министре экономики Юлии Свириденко. По данным LIGA.net, именно она рассматривается в качестве основного кандидата на должность премьер-министра.

Нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство в ближайшее время Верховная Рада должна отправить в отставку. Он возглавляет Кабинет министров 4,5 года – рекордный срок для Украины, и за это время его увольнение предсказывали не раз.

"Будет заменен весь состав, – подтверждает LIGA.net Ярослав Железняк (Голос). – На место Шмыгаля придет Свириденко, соответственно, должен измениться весь состав правительства. Могут ли переназначить некоторых министров на их же должности? Конечно, могут".

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