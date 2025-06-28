"Ми між собою жартуємо, що це буде Юля друга. Але питання – де ставити наголос: Юля дрУга (тобто друга Юлія-премʼєрка після Тимошенко) чи другА (інша)", – каже LIGA.net співрозмовник у керівництві фракції Слуга народу. Жарт, який гуляє в депутатських чатах, – про міністерку економіки Юлію Свириденко. За даними LIGA.net, саме вона розглядається як основний кандидат на посаду прем'єр-міністра.

Поточного прем'єра Дениса Шмигаля і його уряд найближчим часом Верховна Рада має відправити у відставку. Він керує Кабінетом міністрів 4,5 року – рекордний термін для України, і за цей час його звільнення пророкували не раз.

"Міняти будуть весь склад, – підтверджує LIGA.net Ярослав Железняк (Голос). – На місце Шмигаля прийде Свириденко, відповідно, має змінитися весь склад уряду. Чи можуть перепризначити деяких міністрів на їхні ж посади? Звичайно, можуть".

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