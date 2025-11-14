"Нас официально заверили что никаких подозрений руководителю САП Александру Клименко не будут вручать. Но мы знаем, что такой сценарий вполне возможен. Особенно сейчас, когда мы обнародовали "пленки Миндича" и разоблачили чиновников", – говорит LIGA.net высокопоставленный собеседник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Последний месяц в медиа распространяется информация, что Клименко действительно могут объявить подозрение по делу, где фигурирует бывший нардеп от запрещенной ОПЗЖ Федор Христенко.

Намерения никуда не исчезли, убежден глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Базовый сценарий – отстранить Клименко и назначить и.о. его заместителя Андрея Синюка: "После этого дела Чернышова и Миндича фактически "похоронят". Это типичная схема Банковой для уничтожения нежелательных производств". Речь идет о тех производствах, которые бьют по рейтингу Владимира Зеленского.

LIGA.net поговорила с несколькими высокопоставленными источниками в правоохранительных органах: действительно ли такой сценарий возможен и чем он грозит обществу.