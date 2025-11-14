Юра Єнакієвський та Укрзалізниця. Як влада може усунути Клименка і поховати справу Міндіча
"Нас офіційно запевнили, що жодних підозр керівнику САП Олександру Клименку не вручатимуть. Але ми знаємо, що такий сценарій цілком можливий. Особливо зараз, коли ми оприлюднили "плівки Міндіча" та викрили посадовців", – каже LIGA.net високопоставлений співрозмовник в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Останній місяць у медіа шириться інформація, що Клименку дійсно можуть оголосити підозру у справі, де фігурує колишній нардеп від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко.
Наміри нікуди не зникли, переконаний голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Базовий сценарій – відсторонити Клименка і призначити в.о. його заступника Андрія Синюка: "Після цього справи Чернишова та Міндіча фактично "поховають". Це типова схема Банкової для знищення небажаних проваджень". Йдеться про ті провадження, що б'ють по рейтингу Володимира Зеленського.
LIGA.net поговорила з кількома високопоставленими джерелами в правоохоронних органах: чи дійсно такий сценарій можливий і чим він загрожує суспільству.
Коментарі (0)