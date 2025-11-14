"Нас офіційно запевнили, що жодних підозр керівнику САП Олександру Клименку не вручатимуть. Але ми знаємо, що такий сценарій цілком можливий. Особливо зараз, коли ми оприлюднили "плівки Міндіча" та викрили посадовців", – каже LIGA.net високопоставлений співрозмовник в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Останній місяць у медіа шириться інформація, що Клименку дійсно можуть оголосити підозру у справі, де фігурує колишній нардеп від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко.

Наміри нікуди не зникли, переконаний голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Базовий сценарій – відсторонити Клименка і призначити в.о. його заступника Андрія Синюка: "Після цього справи Чернишова та Міндіча фактично "поховають". Це типова схема Банкової для знищення небажаних проваджень". Йдеться про ті провадження, що б'ють по рейтингу Володимира Зеленського.

LIGA.net поговорила з кількома високопоставленими джерелами в правоохоронних органах: чи дійсно такий сценарій можливий і чим він загрожує суспільству.