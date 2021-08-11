Ожидание vs реальность. На что рассчитывает Офис президента – и с чем на самом деле канцлер Германии Ангела Меркель может ехать в Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила встречу президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ее визит в Киев состоится 22 августа, накануне саммита Крымской платформы. А уже 30 августа Зеленский полетит в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом.

Зачем Меркель едет в Украину перед его визитом в США, какие месседжи готовит ОП и стоит ли ждать прорыва в переговорах по Северному потоку-2 и мирному процессу на Донбассе: разбор LIGA.net.

ЧЕГО ЖДУТ ОТ МЕРКЕЛЬ НА БАНКОВОЙ

Визит Меркель в Киев в некоторой степени стал неожиданностью даже для Банковой. Ведь всего месяц назад президенты Украины и Германии уже встречались в Берлине и более четырех часов говорили за закрытой дверью. Та встреча нужна была скорее Меркель, чтобы укрепить переговорные позиции по Северному потоку-2 с Байденом, говорил LIGA.net замдиректора центра Украинская призма Сергей Герасимчук.

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Новый визит Меркель в Украину в Офисе президента подают как личное достижение. "Наши позиции на глобальном политическом рынке стали заметнее. Мы более весомо и внятно заявляем о своих целях. Не просто стоим в стороне и ждем решений, а именно говорим громко о том, что важно для страны", – сказал LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк.

Ожидание №1: больше конкретики по Северному потоку. По словам Подоляка, нужно подробно обсудить риски, которые несет в себе этот кремлевский проект: "С Украиной нужно считаться, определяясь в том числе и с рисками, которые генерирует Нордстрим-2... Некорректно сводить столь объемные переговоры двух лидеров только к вопросу о компенсациях за Северный поток-2, ведь невозможно купить безопасность".

Зеленский ранее заявлял, что рассчитывает на гарантию стабильного снабжения Украины природным газом в течение 10-15 лет. А Меркель – что Украина должна оставаться транзитером газа после запуска проекта. На этот раз ОП хочет получить конкретные гарантии для Украины после запуска Северного потока. Этому будут посвящены переговоры Зеленского и с Меркель в Киеве 22 августа, и с Байденом в Вашингтоне 30 августа.

Мы хотим обеспечить конкретикой рамочные гарантии безопасности Украине в связи с Нордстримом-2, – говорит советник Ермака. – Чтобы этот газопровод не получил исключительных возможностей. Если уж есть разговор о Третьем энергопакете, то этот разговор должен резюмироваться в логистических и энергетических решениях. С максимальной пользой для Украины

Визит Меркель должен подчеркнуть, что Украина – важный элемент общеевропейской безопасности, и нужно синхронизировать реакцию на ключевые риски. "Чтобы защитить и себя, и весь наш регион от угрозы, которую может создать использование того же Северного потока-2 в шантажных политических целях России", – утверждает Подоляк.

Ожидание №2: мирный процесс на Донбассе. "Естественно, будет обсуждаться и ключевая безопастностная тама – мирный процесс на Донбассе, причины периодической эскалации вдоль наших границ с РФ, поддержка РФ незаконных вооруженных формирований, гуманитарные катастрофы, вызванные варварским "менеджментом" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. И главное: что все-таки европейские страны-лидеры могут сделать, чтобы обеспечить выполнение Россией взятых на себя обязательств?" – объясняет советник Ермака.

В комитете Верховной Рады по вопросам внешней политики сам факт визита Меркель называют "дипломатической победой Украины". Но очень важно, чтобы, помимо Северного потока, отдельной темой переговоров стал деструктивный подход России к работе ТКГ в рамках минских переговоров.

"Германия имеет серьезное влияние на Россию. Я надеюсь, ей удастся убедить Кремль начать выполнять свои обязательства по минским договоренностям. И наконец признать себя стороной международного вооруженного конфликта и стороной минских переговоров", – сказал LIGA.net глава комитета Александр Мережко. То, что визит состоится накануне саммита крымской платформы, тоже окажет "очень серьезное влияние на Россию", считает он. Хотя на Банковой до сих пор не знают, будет ли Меркель присутствовать на саммите персонально.

ЗАЧЕМ ЭТО МЕРКЕЛЬ

Задача №1: сделать Зеленского сговорчивей. "Она попытается пояснить Зеленскому позицию Германии по Северному потоку-2 перед его поездкой к Байдену. Чтобы минимизировать негативную реакцию украинской стороны по этому поводу", – сказал LIGA.net содиректор программ внешней политики Центра Разумкова Михаил Пашков. Возможно, Меркель предложит за это финансово-политические бонусы Украине.

Ранее у Зеленского в резком тоне заявили, что США и Германия не предпринимают шагов по противодействию угрозам от запуска Северного потока-2. Несмотря на их же публичные официальные заявления о том, что нельзя позволить России использовать его как оружие. А лидер фракции СН Давид Арахамия даже заявил, что по меньшей мере непубличная часть будущей встречи Зеленского с Байденом "пройдет на повышенных тонах" из-за его согласия на завершение строительства.

В прошлом месяце Байден пошел на компромисс с Меркель и передумал вводить санкции против владеющей газопроводом компании Nord Stream 2 AG и ее руководства. Обе стороны обязались что-то предпринять против России, если она лишит Украину газового транзита.

Никаких значительных поворотов по Северному потоку-2 на встрече Меркель и Зеленского не предвидится, говорит LIGA.net директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. "Вряд ли там будут обсуждаться какие-то прорывные вещи. Все уже решено", – считает он.

Задача №2: закончить каденцию позитивом. "Судя по всему, это последний визит Меркель. Учитывая то, что в скором времени в Германии начинается избирательная кампания и будет не до визитов, Меркель хочет свою каденцию закончить на позитивной ноте по урегулированию конфликта на Донбассе", – считает Пашков. Он ожидает от Меркель новых инициатив в нормандском формате. Радикальных перемен не будет и тут: "Но будет очевидно заявлено, что Германия поддерживает украинскую сторону. Это такой будет своеобразный жест доброй воли и попытка поставить позитивное многоточие в нормандском формате".

Сейчас и Россия, и Франция занимают выжидающую позицию и следят за предвыборным марафоном в Германии. В этой фазе проводить, например, нормандский саммит на высшем уровне нет смысла. "Но Меркель все равно хочет оставить позитивное впечатление о себе. Такое, знаете, послевкусие. Это один из мотивов визита", – уверен он.

Задача №3: послать сигнал следующему канцлеру. "Меркель едет лично подтвердить поддержку со стороны Германии. И дать напутствие следующему канцлеру. Я думаю, такая миссия", – считает Дубовик.

По его мнению, канцлер надеется, что личный визит в Украину может погасить волну волну антимеркельских настроений в Киеве.

"Так что все эти поездки сейчас – это прощание. С Вашингтоном, с Киевом, – добавил он. – И некоторое наследие Меркель закладывает следующему руководству Германии. Прорывов не ждите".

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