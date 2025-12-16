Нам осталось лишь одно. Мы должны изобрести комплекс технологий и тактик, чтобы остановить российский пехотный штурм

Украина может выиграть эту войну. Периодически мы напоминаем об этом себе и всему миру. На этот раз снова.

Очень важно помнить, что на самом деле мы с ошеломляющим счетом превосходим россиян в изобретательности и креативности. Это проявляется и в тактике, и в оперативном искусстве, и в технологиях.

Мы успешно проводим стремительные наступательные операции, а россияне — нет. Мы внезапными и выверенными ударами освобождали Харьковскую область, Херсон, зашли в Курскую область, недавно отбросили врага возле Купянска. У россиян же наступление — это примитивное выдавливание нас массой, трупами.

Мы более изобретательны в технике. Мы первыми внедрили малые дроны для разведки, FPV — для нанесения ударов, морские безэкипажные катера — для уничтожения флота противника, агродроны — для бомбовых ударов.

Да, россияне более системны, лучше масштабируются. Потому что у них на войну работает вся их государственная машина — местная и федеральная власть, олигархи и коррупционеры. У нас же ни одна из этих категорий в полной мере не включена. У нас дело защиты Родины — это забота армии.

И все же мы держимся.

И вот, похоже, мы применили мощные подводные дроны. Снова — операция без аналогов, снова — впервые в мире!

Чтобы еще раз подчеркнуть наше доминирование над россиянами в Черном море. Чтобы еще раз напомнить себе и всем, что мы можем выиграть эту войну.

Россияне используют самые примитивные подходы. Они лезут вперед, используя людей как биотопливо. Они ежедневно запускают ракеты и дроны по нашей энергетике — без какого-либо эффекта для войны. У них очень мало результатов, зато все это происходит каждый день и действует как гипноз. Они гипнотизируют себя и мир "биороботами" и "шахедами" — в гипнозе, похоже, важны не качество, а количество и длительность.

Любой осознающий реалии войны наблюдатель понимает, что все территориальные успехи россиян стоят очень мало. Что мы способны перечеркнуть их своими наступательными операциями. Что давление на наш тыл мы способны сбалансировать ударами по российской военной и энергетической инфраструктуре.

Нам осталось лишь одно. Мы должны изобрести комплекс технологий и тактик, чтобы остановить российский пехотный штурм.

И тогда мы победим. Когда россияне перестанут идти вперед, когда остановятся, они утратят веру — и их имперская, перенапряженная машина рассыплется. Мятеж Пригожина когда-то раскрыл (но не был использован) секрет: Россия пуста и слаба изнутри.

Украина способна выиграть эту войну.

