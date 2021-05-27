Зачем Томаш Фиала купил Украинскую правду, бело-красный партизан. Что надо знать утром

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Украина чувствует себя одинокой": лидер немецкой партии об отношении ЕС к войне с Россией

Союзник Украины в Германии становится сильнее. Да, в Германии у нас есть союзник – это Союз 90/Зеленые. На днях в Украину приезжал один из двух лидеров этой партии – Роберт Хабек.

Он побывал на передовой, увидел все своими глазами. И призвал Германию предоставить Украине летальное вооружение. Другие политические партии и само правительство Германии резко раскритиковали позицию Хабека. Мол, не наше это дело. А Хабек прекрасно понимает, что будет дальше, если не остановить Россию в Украине.

Его партия выступает против Северного потока – 2. А еще – она лидер электоральных симпатий (26%), партия Меркель – 25%.

"Германии нужно сделать что-то, чтобы наши заявления о поддержке, о том, как Украина борется за свою свободу, не звучали как издевательство", – говорит Хабек. Он считает, "когда на другую страну нападают, у нас есть возможность помочь".

"Возможно, стоит заявить, что Украина борется не только за себя, но и защищает безопасность Европы. Если она проиграет, это будет приглашением для России устроить эскалацию и другие конфликты", – добавил он. Пока его голос – голос меньшинства. Но парламентские выборы в Германии уже в сентябре.

И Украина может получить на них сильного союзника. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Миссия или бизнес. Зачем Томаш Фиала купил Украинскую правду. Разбор

Одно из старейших и крупнейших украинских интернет-СМИ сменило собственника. Вместо Алены Притулы новым владельцем Украинской правды стала компания Dragon Capital Томаша Фиалы. Стороны объявили о сделке днем 26 мая.

Алена Притула уже "какое-то время хотела выйти из проекта", написал в Facebook Виталий Сыч, совладелец и главред издания НВ, которое также принадлежит Dragon Capital.

Новый собственник подписал редакционное соглашение с командой УП и пообещал не вмешиваться в редакционную политику.

Зачем Фиале Украинская правда и как сделка отразится на украинском медиарынке? Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Бело-красный партизан. Как активист из Беларуси пешком пересек границу и оказался в Киеве

Тысячи граждан продолжают бежать из Беларуси. В этой стране нет полной статистики по оттоку населения.

По данным Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, только в сентябре и октябре прошлого года в Украину, Польшу и страны Балтии выехали 13 500 человек. А по мнению беларусских правозащитников, только в Украину перебралось 70 000 их сограждан.

Мы записали фантастическую и страшную историю одного из них. О бегстве из Окрестина, о пешем переходе по зимнему лесу через границу и о пальце, кожу с которого пришлось съесть, чтобы беларусские мусора не распаролили телефон. Как этого человека встретила Украина? Больше по ссылке.

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