Зачем Зеленский едет в Париж и дело Укрэксимбанка. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня среда, 20 ноября. Погода +2-+7, курс доллара 24.20. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Дело Укрэксимбанка. “Мега сговор” Курченко, Ложкина, Порошенко ради UMH

Что случилось. ГПУ считает, что в 2013 году Петр Порошенко, Борис Ложкин договорились с Сергеем Курченко и главой Укрэкссимбанка Александром Гриценко о продаже части медиахолдинга UMH. Сделка заключалась с целью легализовать $506 млн Курченко.

О Гриценко. Его подозревают в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича. Для погашения долга Курченко он принял деньги, которые предназначались для госбюджета. Печерский райсуд Киева освободил банкира, потребовав у него почти 3 млн грн залога. Если он не успеет передать деньги за пять рабочих дней, суд пересмотрит меру пресечения в сторону более жесткой.

Задача прокуратуры. В ближайшие 2 месяце Гриценко остается подозреваемым по делу UMH. За это время прокурорам главное – доказать, что сговор между окружением Януковича и Порошенко действительно был. Детальней, как выглядела схема читайте по ссылке.

Зеленский VS Путин. Зачем Украине встреча в Париже

9 декабря президент Владимир Зеленский летит в Париж на встречу нормандской четверки. Это будет первый саммит руководителей Украины, России, Германии и Франции за последние три года.

Зачем нужна встреча. Версия Зеленского: будет обсуждаться тема прекращения войны "с конкретными сроками", тема доккупации Донбасса "с конкретными сроками", обмен пленными "всех на всех" и тема выборов - когда на Донбассе "не будет каких-либо незаконных военных формирований".

Версия дипломатов и экспертов: цель саммита – прописать план имплементации минских соглашений. Например, что будет с выборами, амнистией, особым статусом Донбасса.

Чем должна закончиться встреча. Договором о прекращении обстрелов, продолжением санкций против России. Есть риск, что встреча может послужить прикрытием для двухсторонних переговоров по газу. Полный текст появится на сайте позже.

Украинка разработала методику ранней диагностики рака. Как она покоряет мир

Ученица Малой академии наук 18-летняя Ольга Харасахал разработала методику выявления раковых метастаз на ранней стадии, которая в 80 раз дешевле западных аналогов.

Она вместе с командой разработала специальный аппарат вакуумной фильтрации крови. Кровь обрабатывается специальными препаратами, которые выявляют специфические реакции на клетки меланомы (разновидность опухоли). Так метастазирование можно обнаружить еще до появления метастаз. До этого еще никто не предлагал такой метод.

Себестоимость изобретения 30 тыс. грн. Импортный аналог около 100 млн долларов. Стоимость анализа отличается в 100 раз. При этом потери в чувствительности к искомым клеткам нет. Методику уже два года используют в Мариупольском онкоцентре. Партию оборудования готов купить Израиль. Сейчас девушка занимается патентованием. Больше об изобретении читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Панамский архив-2. Хакеры взломали офшорный Cayman National Bank. По данным UnicornRiot, получили доступ к данным и счетам не менее 3800 компаний, фондов и физических лиц.

2. Скандальный актив Курченко продали. Херсонский нефтеперевалочный комплекс был продан за 200 млн грн. Новым владельцем стала компания Галнафтогаз Виталия Антонова, владеющая сетью АЗС под брендом ОККО и 10 нефтебазами.

3. В Украине сократилось население. По состоянию на 1 октября 2019 года, численность населения Украины составила 41,9 млн человек. С января по октябрь количество населения уменьшилось на 193 200 человек, а показатели смерти превышают показатели рождаемости: на 100 умерших - 53 рожденных.