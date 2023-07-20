Российская армия стянула под Купянск более 100 000 личного состава – почти две трети от своих вооруженных сил на востоке Украины. Это всего на 20 000 меньше, чем было у советских войск во всем Афганистане "на пике".

"Это сравнение – не маркер страха", – уверяет LIGA.net представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Хотя именно аналогия с Афганистаном, по-видимому, срезонировала в медийном пространстве.

Ситуация действительно сложная, но в Генштабе были к ней готовы: россияне не скрывали свою подготовку к наступлению на Лимано-Купянском направлении минимум два месяца, говорит LIGA.net полковник Вооруженных Сил Украины, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

Какие цели преследуют оккупанты и что играет решающую роль в наступлении на Лимано-Купянском направлении – разбиралась LIGA.net.

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КОЛИЧЕСТВО РОССИЯН – НЕ ГЛАВНОЕ

Концентрация сил врага на Лимано-Купянском направлении не новость для защитников Украины, говорит спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Они уже длительное время концентрируют там войска, пытаются перехватить инициативу, ищут слабые места в украинской обороне.

"Наше командование все время считывало замыслы россиян, в расчетах штаба это постоянно берется во внимание", – добавляет Череватый.

Само по себе наличие стотысячной армии еще не является определяющим фактором развития событий. Это не означает, что все 100 000 сейчас на переднем крае и участвуют в боевых действиях, уточняет LIGA.net содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"На одного солдата, который идет в бой, должны работать несколько человек из подразделений обеспечения, – объясняет он. – От связистов, водителей, подвозящих боеприпасы, до поваров, которые готовят еду. Если там задействуется авиация, то на один экипаж работают около 20 человек на земле".

По его мнению, по очень приблизительным оценкам, можно говорить ориентировочно о 20 000 человек, которых можно назвать бойцами.

Еще большее значение имеет количество бронетехники и артиллерийского вооружения. Сейчас на этом направлении россияне собрали более 900 танков, около 555 артиллерийских систем, 370 РСЗО, говорит Череватый.

"Если они сосредоточили кучу бронетехники, значит, попытаются прорвать нашу оборону бронекулаком, – считает Селезнев. – Если они держат там много артиллерии – надеются с помощью кратного преимущества артиллерийских средств уравнять наши позиции с землей и двинуться вперед".

Активность россиян на направлении должна добиться сразу двух важных целей.

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ЦЕЛЬ №1: ВСКРЫТЬ РЕЗЕРВЫ УКРАИНЫ

Первая цель – заставить Украину перебросить на это направление резервы сил обороны Украины. Активизация россиян – ответ на украинское наступление под Бахмутом, говорит заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Запаниковали, под Бахмутом ВСУ заняли основные господствующие высоты. Это ответ на наше наступление там", – считает она.

Это довольно классический подход – отвлекать противника от направления, на котором не удается уверенно держать оборону, объясняет Мельник. Просто создается угроза на другом участке, где более выгодная позиция, чтобы отвлечь резервы, переключить внимание, перехватить инициативу.

"Этот участок является наиболее благоприятным для таких действий россиян, – говорит Мельник. – Кроме особенностей рельефа, там у них довольно выгодная позиция с точки зрения логистики: близость России, пути наземного сообщения, в том числе железнодорожного".

Украинский Генеральный штаб знал об этих планах и принимал соответствующие меры, говорит Селезнев. Скорее всего, они были сконцентрированы на том, чтобы усилить оборонные и защитные позиции наших подразделений за счет уже находящихся на этом направлении резервов.

О переброске стратегических резервов речь не идет. "Хотя для Путина и его генералов очень важно заставить нас распаковать стратегические резервы и начать их использовать, – говорит он. – Слишком нервно россияне воспринимают тот факт, что у нас есть резервы для атак".

Но не стоит такую активизацию воспринимать и исключительно как импровизацию и попытку отвлечь силы защитников Украины, предупреждает Селезнев: "Россияне сосредоточили там лучшие силы и средства – гвардейские, орденоносные. Серьезные ресурсы, тьма-тьмущая реактивной артиллерии. Подготовленные, выстроенные в такие боепорядки, чтобы провести наступление".

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ЦЕЛЬ №2: ЗАХВАТЫТЬ НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Вторая цель более стратегическая – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, считает Мельник.

"Россияне долгое время рассказывали, что вот-вот должно произойти какое-то масштабное наступление имени генерала Герасимова, – напоминает экс-спикер Генштаба. – Вероятно, именно об этом и идет речь. Враг готовится к масштабному наступлению, чтобы реализовать свои планы. Мол, как только украинское контрнаступление замедлится, мы исчерпаем свои ресурсы, россияне сразу перейдут в атаку и получат какие-то достижения на поле боя".

Накопленными силами россияне хотят оттеснить Силы обороны Украины за реку Оскол и обеспечить возможности создания новых рубежей и позиций обороны на территории Харьковской области, а также вернуть под свой контроль часть территории Харьковской области, добавляет Селезнев.

"Это тщательно спланированная военная операция врага, направленная на реализацию своих планов, – говорит он. – Взять под контроль часть Харьковской области (если удастся), взять полностью под контроль территорию Луганской области и готовить почву для дальнейшего наступления через Лиман на Славянск и Краматорск".

Сейчас наступление оккупантов там безуспешно, говорит Маляр. На Купянском направлении ведутся бои, но инициатива уже на стороне украинских защитников.

Ситуация сложная, но мы еще не знаем, какие ресурсы будет использовать украинская армия, чтобы остановить наступление, добавляет экс-спикер Генштаба.

"Мы не знаем, будут ли вообще их там применять, – говорит он. – Или мы ударим в неожиданном для врага месте, чтобы заставить его остановиться и перебросить свои ресурсы на другие направления".

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