Закон о "Дія.City" приняли, инцидент в Сумской области. Что надо знать утром

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Сегодня понедельник, 19 июля. Температура от +18 до +31, курс доллара 27.22.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Инцидент в Сумской области. Среди напавших на пограничников оказались двое сотрудников СБУ

Очень странная история произошла на выходных. Сотрудники СБУ – не поперхнитесь кофе – обезоружили патруль пограничников на российско-украинской границе в Сумской области.

Трое мужчин (из которых двое – точно сотрудники СБУ) поздно вечером встретили и обезоружили двух пограничников. Побили, забрали оружие и ушли. Затем оружие выбросили.

СБУ сообщила: двух сотрудников – отстранили, они сотрудничают со следствием. Что случилось и почему – не объяснили.

Очень загадочная история. На этой неделе будем искать ответ на вопрос: что это было? Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Закон о "Дія.City" приняли. Что нужно знать о новом правовом режиме для IТ. Разбор

На прошлой неделе парламент сделал первый шаг к легализации трудовых отношений в IT-сфере. Не секрет, что компании нередко обходят законодательство, сотрудничая со своими фактическими сотрудниками как с частными предпринимателями. И так экономят на отчислениях в бюджет. Айтишникам предложили альтернативу – правовой режим Дія.Сіті. Присоединившись к нему, можно легально сэкономить на налогах. Несмотря на ожидания, вряд ли будет быстрый путь. Во-первых, для полноценного запуска Дія.Сіті еще надо изменить налоговое законодательство. Во-вторых, неясно, как к инициативе на практике отнесется бизнес. Нынешняя система всех полностью устраивает. Но следить за изменениями нужно.

Рассказываем, что и для кого принял парламент. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, керівниця редакції LIGA.Life. Як пережити спеку: чому нам так важко, що їсти і пити, від чого відмовитись, як одягатись

Витримати те, що відбувається на вулиці, практично неможливо. Особливо якщо ви – мешканець міста з його розпеченим асфальтом, малою кількістю дерев і багатоповерхівками. З дому вийти страшно, щоб не розплавитись. Але й це не сильно допомагає. Що робити? Пояснює авторка LIGA.Life, біологиня Дарія Озерна. Більше за посиланням.

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Рекомендує Тетяна Павлушенко, редакторка розділу "Думки". Віталій Портников: Зі своїми не воюють

Володимир Путін, здається, отримує справжнє задоволення від своєї ролі головного історичного авторитету. Він не просто опублікував на власному сайті статтю про єдність росіян, українців і білорусів. Він ще й дав докладне інтерв'ю, в якому пояснив, навіщо цю статтю писав.

Віталій Портников упевнений – ми маємо справу зі справжньою позицією Путіна. З позицією, яку російський президент має намір захищати – і за допомогою політичного та економічного тиску, і за допомогою сили. Більше за посиланням.

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