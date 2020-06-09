Закрытие Pizza Celentano Киеве и вспышка коронавируса в детсаду. Что надо знать утром

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Сегодня вторник, 9 июня. Температура от +19 до +31, курс доллара 26.50

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Стали известны кандидаты в конкурсе на главу Укрзалізниці

За последние три месяца в стране произошла кадровая контрреволюция: без конкурса, из-за коронавируса парламент разрешил ускоренную процедуру, были наняты сотни высокопоставленных чиновников. Результаты конкурсов, начатых ещё при прежнем правительстве, аннулируются и пересматриваются. Как в случае с Нацслужбой здоровья или Укрнафтой. Поэтому так важно, чем закончится конкурс на главу Укрзалізниці. В марте набсовет госмонополии заморозил конкурс на время карантина. Страна выходит из карантина и УЗ тоже пора.В субботу, 6 июня, стали известны имена семерых финалистов. И мне нравится этот список: пятеро опытных топ-менеджеров и два «железнодорожника» иностранца. Теперь главное завершить конкурс, а не замести его под ковер. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Под Киевом в детском саду – вспышка коронавируса

Можно делать вид, что все закончилось. Но только до тех пор, пока это не касается наших семей. Не носите маску, не соблаете дистанцию и правила гигиены? Тогда это только вопрос времени, когда и вашей семье придется спасать близких. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Сеть пиццерий Pizza Celentano закрывает все заведения в столице

Прогнозы сбываются. Одна из старейших пиццерий в Украине закрывается, несмотря на ослабление карантина. Это не единственная потеря для ресторанного рынка. Но, пожалуй самая знаковая. Больше по ссылке.

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