В городе Джидда в Саудовской Аравии прошли вторые переговоры по украинской формуле мира. Снова без России, но в компании западных партнеров теперь есть еще Китай, Индия и другие страны Глобального Юга.

"Собрать страны Запада и не-Запада и предметно поговорить – это успех и наш, и Запада, и саудитов, – говорит LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин. – Но в смысле результата – я не вижу никакого продвижения".

Как прошла встреча в Джидде и чего ждать дальше – разбиралась LIGA.net.

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ЧТО ПРЕДЛАГАЛА УКРАИНА

Двухдневные переговоры в Джидде проходили по инициативе Украины и сразу в нескольких форматах, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, на которой присутствовала LIGA.net.

Сначала страны поочередно высказали свои позиции, затем последовали два часа более неформальных обсуждений и около 30 двусторонних встреч.

Украинская делегация представила партнерам свое видение 10 пунктов формулы президента Владимира Зеленского.

Есть пункты, по которым споров у участников нет, рассказал Ермак. В частности, все присутствовавшие засвидетельствовали приверженность принципам независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Многие страны прямо проговаривали восстановление границ 1991 года.

Но есть пункты, по которым общего согласия нет.

"Если бы все страны были со всем согласны, то уже к концу месяца мы провели бы саммит мира (на уровне лидеров. – Ред.)", – пояснил глава ОП.

В частности, проблемным оказался седьмой пункт – восстановление справедливости, уточнил Ермак по просьбе LIGA.net. Он предполагает привлечение к ответственности высшего российского руководства.

"Надо больше работать по нему со странами Глобального Юга. Не потому, что они против. Им нужно больше объяснений, как это будет происходить", – считает глава ОП.

Стратегически Украина формулу мира не будет менять, уточнил по просьбе LIGA.net заместитель председателя ОП Игорь Жовква. То есть, не будут меняться ни формулировки, ни порядок пунктов – но возможны тактические правки: "Для этого мы и проводим переговоры с партнерами, как в Джидде".

Самый большой скандал разразился после публикации The Wall Street Journal, которая появилась еще до окончания встречи в Джидде.

Газета со ссылками на европейский источник дала размытую трактовку: что Украина якобы не настаивала на формуле мира Зеленского, но участники саммита не требовали отказаться от нее. И что вопрос вывода войск РФ не был предметом острых дискуссий.

Транзитом через российские пропагандистские ресурсы и Telegram-каналы в украинское медиапространство перекочевала искаженная трактовка: якобы WSJ сообщила, что Украина согласилась на переговоры без деоккупации.

На Банковой это отрицают. Публичные заявления сделали и в руководстве ОП.

"Трижды выступал руководитель нашей делегации… И четко в каждом выступлении говорил, что вывод войск является ключевым. Никто этого не отрицал", – уверяет Жовква. По его словам, с этим тезисом не спорили даже страны Глобального Юга – такие, как Бразилия, Китай, Индия.

На подобные публикации о переговорах на основе анонимных источников не следует реагировать, говорит LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

В Джидде собрались очень разные страны с очень разными взглядами, объясняет дипломат. Они могут выражать свои мысли и идеи, которые не на 100% соответствуют украинскому видению. "Мы собираемся, обсуждаем, но это не заставляет нас с ними соглашаться, – говорит он. – Я здесь не вижу ничего, что бы выходило за рамки переговорного процесса".

ОСТОРОЖНЫЕ США И ДВУЗНАЧНЫЙ ПЕКИН. ЧТО ГОВОРЯТ ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ

США не ожидали от встречи в Джидде конкретных результатов – называли ее началом процесса и возможностью услышать Украину. Главной задачей в Белом доме определили продвижение формулы Зеленского.

СПРАВКА. Встреча в Джидде стала второй после аналогичной в Копенгагене. Количество участников увеличилось до 42, были представлены разные геополитические регионы: Запад – Австралия, Болгария, Британия, Дания, Эстония, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Южная Корея, Румыния, Словакия, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Япония. Глобальный Юг – Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Коморские острова, Чили. Ближний Восток – Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Иордания, Кувейт, Катар, ОАЭ.



И две организации – ООН и ЕС.

От США на встречу поехал советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и заместитель госсека Виктория Нуланд. В Госдепе оценили переговоры как продуктивные, потому что ряд государств смогли непосредственно от Украины услышать видение справедливого мира.

Сколько времени нужно для достижения консенсуса всех участников – сложный вопрос, заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

"Это все еще остается активной войной, в которой Россия не выявляет никаких признаков того, что она сужает свои империалистические амбиции или намерена сесть за стол переговоров", – пояснил американский дипломат.

По его словам, Вашингтон продолжит убеждать как можно больше стран, что война должна закончиться с уважением к территориальной целостности и суверенитету Украины. Также сейчас нет переговоров с РФ, поскольку Москва не демонстрирует готовности к дипломатии, добавил Миллер.

Китай в Джидде представлял кадровый дипломат Ли Хуэй, который весной возил в Украину и Европу пекинское видение мирного плана. Глава МИД Дмитрий Кулеба называл факт его участия "суперпрорывом".

По словам Жовквы, представитель КНР был в Джидде активным, выступал и поддержал идею новых встреч в таком формате. В МИД Китая заявили, что встреча способствует "укреплению международного консенсуса".

Также Ли Хуэй провел отдельную встречу с Салливаном и Нуланд. Детали их разговора пока неизвестны. В ОП говорят: нет оснований полагать, что США нарушат задекларированный принцип "ничего об Украине без Украины".

"Мы считаем, что присутствие Китая было продуктивным, – добавил представитель Госдепа Миллер. – Я не буду прибегать к подробностям".

Однако после Джидды в заявлении МИД КНР снова упомянули китайский мирный план. Украина на него не согласна, поскольку он не содержит конкретики и может означать заморозку конфликта.

Также состоялся разговор главы МИД Ван И с Сергеем Лавровым. Китайский дипломат пообещал "независимую и беспристрастную позицию по отношению к Украине, поскольку стремится найти политическое решение проблемы".

Китай продолжает политику двусмысленности, считает Климкин. Пекин показал, что не поддерживает российскую логику, но так же западную и украинскую.

"Китай не хочет быть частью посредничества. Он хочет быть над ним, – объясняет экс-глава МИД. – Когда пытаются представить участие Китая как прогресс его позиции – то я это не разделяю. Участием Китай показал, что не играет на российской стороне. Но он также не будет играть на нашей".

КОНЦЕПЦИЯ ДВУХ САММИТОВ. ЧТО ДАЛЬШЕ

Совместного заявления после переговоров в Джидде не было. Но встречи политсоветников – это скорее об обсуждении позиций и подготовке формулировок, а не об их принятии.

По крайней мере, есть согласие участников, что уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины должны лежать в основе любого мирного соглашения, говорят неназванные европейские дипломаты Corierre.

"Собрать Запад и не-Запад на одной площадке и предметно поговорить – это успех и наш, и западный, и саудитов, – говорит Климкин. – Но в смысле результата – я не вижу продвижения… Успехом является сам факт проведения и вменяемая дискуссия. Не больше".

Впрочем, Климкин ожидает, что у сторон будет понимание, как и в каких направлениях двигаться – то есть процесс будет структурироваться.

В руководстве ОП планируют дальнейшую работу на нескольких уровнях.

На уровне послов в Киеве. Очередная встреча с послами должна пройти на этой неделе. По прогнозу Ермака, количество стран может расшириться до 60, в частности, могут добавиться еще три африканские страны.

Рабочие группы. В Джидде договорились проработать первые девять пунктов формулы, чтобы нарабатывать по ним конкретику. Большинство государств уже определилось, по каким пунктам хотят проявить лидерство.

Будет еще как минимум одна встреча политсоветников. Вероятно, в течение месяца. Задача встреч политсоветников – подготовить саммит на уровне лидеров.

Саммит лидеров. По словам Ермака, их должно состояться два. Сначала установочный, на котором закрепят мирную формулу Зеленского в качестве основы и дадут зеленый свет для отдельных саммитов по первым девяти пунктам. А после их выполнения – финальный, чтобы реализовать 10-й пункт о подтверждении завершения войны. В украинском видении он означает юридическое оформление российского поражения и предполагает участие РФ.

Украина на втором саммите не будет лицом к лицу с агрессором, рядом будут партнеры, заверил Жовква. При этом в Джидде не обсуждались ни сроки возможного привлечения РФ к переговорам, ни будущее России.

Москва на встречу в Джидде отреагировала очень отрицательно и даже успела назвать ее попыткой сформировать антироссийскую коалицию.

Но очевидно, что для дальнейшего продвижения нужны два аспекта: успехи сил обороны на поле боя и давление на Москву со стороны всего мира.

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