2024 год Украина завершает в шелесте дискуссий о возможном прекращении боевых действий.

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Советники новоизбранного президента США Дональда Трампа предлагают мирный план, который якобы заморозит боевые действия вдоль текущей линии фронта и заставит Украину приостановить заявку на членство в НАТО на 20 лет.

Европа обсуждает перспективу привлечения миротворцев на линии разграничения.

Режим Путина держится достаточно крепко, несмотря на то, что уже раздаются первые звоночки отложенной во время катастрофы, говорит LIGA.net полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

Именно поэтому сейчас дискуссии о возможном прекращении огня в 2025 году – неуместны, отмечает LIGA.net полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США Роберт Гамильтон. "Они, в лучшем случае, нереалистичны, а в худшем – вредят способности Украины сдерживать или победить россиян", – считает он.

Украинцы также это прекрасно понимают, говорит LIGA.net исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий: "Сегодня недостаточно предложить просто прекратить стрелять. Любой компромисс, который не будет включать надежных гарантий безопасности, украинцы отвергнут".

Удастся ли Украине достичь перемирия в 2025 году – коротко.