Заморожування війни або чорні лебеді. Чи зможе Україна досягти перемир’я у 2025 році
2024 рік Україна завершує у шелесті дискусій про можливе припинення бойових дій.
Радники новообраного президента США Дональда Трампа пропонують мирний план, який нібито заморозить бойові дії вздовж поточної лінії фронту та змусить Україну призупинити заявку на членство в НАТО на 20 років.
Європа обговорює перспективу залучення миротворців на лінії розмежування.
Режим Путіна тримається досить міцно, попри те, що вже лунають перші дзвоники відкладеної у часі катастрофи, каже LIGA.net полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.
Саме тому зараз дискусії про можливе припинення вогню у 2025 році – недоречні, наголошує LIGA.net полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США Роберт Гамільтон. "Вони, в кращому випадку, нереалістичні, а в гіршому – шкодять спромозі України стримувати чи перемогти росіян", – вважає він.
Українці також це чудово розуміють, каже LIGA.net виконавчий директор КМІС Антон Грушецький: "Сьогодні недостатньо запропонувати просто припинити стріляти. Будь-який компроміс, що не включатиме надійних гарантій безпеки, українці відкинуть".
Чи вдасться Україні досягти перемир’я у 2025 році – коротко.