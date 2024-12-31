2024 рік Україна завершує у шелесті дискусій про можливе припинення бойових дій.

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Радники новообраного президента США Дональда Трампа пропонують мирний план, який нібито заморозить бойові дії вздовж поточної лінії фронту та змусить Україну призупинити заявку на членство в НАТО на 20 років.

Європа обговорює перспективу залучення миротворців на лінії розмежування.

Режим Путіна тримається досить міцно, попри те, що вже лунають перші дзвоники відкладеної у часі катастрофи, каже LIGA.net полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

Саме тому зараз дискусії про можливе припинення вогню у 2025 році – недоречні, наголошує LIGA.net полковник армії США у відставці, професор Військового коледжу армії США Роберт Гамільтон. "Вони, в кращому випадку, нереалістичні, а в гіршому – шкодять спромозі України стримувати чи перемогти росіян", – вважає він.

Українці також це чудово розуміють, каже LIGA.net виконавчий директор КМІС Антон Грушецький: "Сьогодні недостатньо запропонувати просто припинити стріляти. Будь-який компроміс, що не включатиме надійних гарантій безпеки, українці відкинуть".

Чи вдасться Україні досягти перемир’я у 2025 році – коротко.