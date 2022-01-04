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Тема дня | "Заочно осужден в Москве". В Италии по запросу РФ задержали украинского режиссера: детали

Цей матеріал також доступний українською
Евгений Лавренчук (коллаж - Таисия Зарянова/LIGA.net)
04.01.2022, 21:05

Россия скрытно "осудила" Лавренчука еще в 2020 году и так же скрытно провела через циркуляр Интерпола – без "красной карточки", чтобы Украина не знала

Украинский режиссер Евгений Лавренчук задержан в Италии по линии Интерпола: его экстрадиции требует Россия. Лавренчук много лет жил и работал в театре в Москве, но выехал в 2014 году после начала войны и аннексии Крыма Россией: "Есть моя страна, есть враг. Точка".

В течение двух месяцев Италия должна рассмотреть запрос России об экстрадиции Лавренчука – максимум до середины февраля.

Собрали все, что известно о задержании Лавренчука: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 13 декабря Лавренчук написал в Facebook, что начал сотрудничать с израильской компанией Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival. Через два дня, 15 декабря, он отправился из Тель-Авива во Львов с транзитом в Неаполе. Фото билета он тоже выложил в соцсетях.

"Заочно осужден в Москве". В Италии по запросу РФ задержали украинского режиссера: детали

Лавренчук должен был во Львове проводить интенсив по актерскому мастерству, но так и не приехал – и перестал выходить на связь с семьей. Его задержали перед посадкой на самолет во Львов 17 декабря, по решению итальянского суда, он находится в СИЗО.

"Он успел только сказать, что его почему-то задержали, отберут сейчас телефон и некоторое время мы будем не на связи, чтоб не переживали", – рассказала 5 каналу о последнем телефонном разговоре с сыном Ирина Лавренчук. По ее словам, до сих пор непонятно, за что его задержали: "Конкретных документов, я так понимаю, адвокат еще не имеет".

"Его физическое состояние стабильное. Держится. Мы делаем все, чтоб его вопрос решился", – рассказала LIGA.net Лилия Кривец, друг и помощница Лавренчука.

На странице инициативной группы Free Eugene Lavrenchuk в Facebook сообщается, что режиссер задержан по запросу России об экстрадиции: якобы восемь лет назад он совершил финансовое правонарушение в РФ.

Почему его задержали именно сейчас – неизвестно. С этим разбираются допущенный к Лавренчуку консул Украины и адвокат, который "пытается предотвратить экстрадицию Евгения в Россию, понимая... возможные последствия", пишет куратор группы Марианна Джудиче-Палий.

Кремлевские СМИ сообщили, что в июле 2020 года Лавренчук был заочно арестован судом Москвы. Его обвиняют в "мошенничестве в крупном размере", но не уточняют, в чем заключается суть обвинений.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Друзья и коллеги Лавренчука уверены, что дело в России против него сфабриковано, и это может оказаться политическим преследованием. Режиссер прожил в России больше 15 лет.

Лавренчук родился во Львове, но после школы переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Его педагогом на оперном факультете был Виктюк.

В 20 лет он основал и стал художественным руководителем (2002-2014 годы) Польского театра в Москве: он считается одним из самых молодых режиссеров в мире. Работал на самых разных театральных площадках в Украине, Польше, Германии, РФ. В 2013 году, например, получил звание Заслуженного деятеля культуры Польши.

В 2014 году Лавренчук покинул Россию. Он объяснил отъезд так: было "невозможно находиться в стране, которая убивает твоих братьев".

"Из России я уезжал тайно, потому что знал, что на меня будут давить и уговаривать остаться", – рассказывал он в интервью Бульвару Гордона. И, как утверждал, ни разу об этом не пожалел, хотя в Москве у него были бизнес, трехкомнатная квартира и своя театральная школа.

"Четкая экспозиция: есть моя страна, есть враг. Точка. Я не могу представить, что был бы ватником. Я б напоминал дурачка из Украины, которого чпокают у Скабеевой, а он стоит с видом идиота. Мне это неприятно", – говорил о переезде Лавренчук.

Лавренчук является гражданином Украины, несмотря на длительный период проживания в России. "Он никогда не был гражданином России. Он так и не сделал и отрицал любую возможность получить российский паспорт", – говорит его помощница Лилия Кривец.

В Украине Лавренчук продолжил заниматься театральными делами.

"Он – ректор Первой украинской школы театра и кино. Создал свою авторскую методику воспитания актера, – рассказывает Кривец. – Кроме того, у него было очень много приглашений на постановки как у оперного режиссера. У него на два-три года вперед очередь на постановки".

В 2017 году Лавренчук был режиссером фанзоны на песенном конкурсе Евровидение в Киеве. С 2018 по 2021 год он – главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета.

В марте-2020 Лавренчук получил звание Заслуженного артиста Украины. 

ЧТО ДАЛЬШЕ. Украинский обмудсмен Людмила Денисова просит прокурора Неаполя и итальянских омбудсменов проверить законность задержания Лавренчука – и не допустить его экстрадиции в Россию. 

"Россия злоупотребляет уставом Интерпола... Задержание украинца произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом, а путем предъявления циркулярного сообщения", – заявила Людмила Денисова.

В то время как запросы на сотрудничество, опубликованные в виде карточек (notice), отображаются у всех стран – участниц Интерпола, циркуляры хоть и регистрируются в базе данных Интерпола, однако являются доступными лишь для одной или нескольких стран, объясняет LIGA.net адвокат фирмы "Сергей Козьяков и партнеры" Андрей Пилипенко (защищал интересы Украины в команде юристов в деле нацгвардейца Виталия Маркива, которого в 2021-м оправдал суд Италии).

Возможно, это было сделано для того, чтобы Лавренчука не могли предупредить о будущем аресте в Италии.

СПРАВКА. Согласно Европейской конвенции о выдаче 1957 года, сторонами которой являются Россия и Италия, экстрадиция осуществляется в отношении серьезных преступлений. А по уголовному законодательству Италии, при экстрадиции должны быть веские аргументы, что подозреваемый совершил преступление, а в случае осужденных — что приговор вступил в силу.

"Мы не видели материалы дела для оценки его обоснованности, но не исключаем преследования по политическим мотивам", – говорит он.

Пилипенко считает, что можно ссылаться на эту Европейскую конвенцию: выдача не осуществляется, если (в данном случае – у Италии) имеются существенные основания полагать, что просьба о выдаче сделана для судебного преследования или наказания лица в связи с его национальностью или политическими убеждениями.

"Более того, в Италии экстрадиция не допускается, если это впоследствии приведет к нарушениям прав человека, – отвечает адвокат. – Этот вопрос стоит поднять при обеспечении защиты украинского гражданина".

Читайте также: Титушки в оперном театре. Что кроется за избиением режиссера Лавренчука в Одессе

"Заочно осужден в Москве". В Италии по запросу РФ задержали украинского режиссера: детали

специальный корреспондент Liga.net
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украинский режиссер экстрадиция италия война с россией Дело Маркива Евгений Лавренчук
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