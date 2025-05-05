В первом туре президентских выборов в Румынии 4 мая победил ультраправый националист и пылкий противник помощи Украине Джордже Симион.

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До сих пор Румыния была наиболее надежным западным соседом Украины, напоминает LIGA.net аналитик фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива и аспирантка Бухарестского национального университета Марианна Присяжнюк.

Но если через две недели Симион победит мэра Бухареста Никушора Дана во втором туре, все кардинально изменится. Тогда Румыния может превратиться из надежного соседа в страну, возглавляемую политическим последователем Виктора Орбана и Роберта Фицо.

Кажется, это не предвещает ничего хорошего Украине. Однако в Европе есть политик, способный помочь Киеву найти общий язык с Симионом, убеждает LIGA.net румынский аналитик, президент Expert Forum (Бухарест) Сорин Ионита.

Как Киеву не сжечь мосты с потенциально новой властью в Румынии – коротко.